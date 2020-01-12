 Єлизавета II підтримала бажання принца Гаррі й Меган розпочати нове життя | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.01.2020

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Новини

Єлизавета II підтримала бажання принца Гаррі й Меган розпочати нове життя

Британський принц Гаррі та його дружина Меган матимуть перехідний період перш ніж вони зможуть відмовитися від привілеїв і офіційних обов'язків членів королівської сім'ї, повідомила королева Єлизавета ІІ.

Королева Великобританії Єлизавета II

Королева Великобританії Єлизавета II (архівне фото)

Королева Великобританії Єлизавета II підтримала бажання принца Гаррі та його дружини Меган відмовитися від обов'язків членів королівської сім'ї та пов'язаних з цим привілеїв. Про свою підтримку Гаррі й Меган Єлизавета ІІ розповіла в понеділок, 13 січня, після проведення кризової наради членів королівської родини.

Текст заяви королеви опубліковано на сайті Букінгемського палацу. Єлизавета ІІ назвала проведену родинну нараду "дуже конструктивною". У зустрічі, крім 93-річної королеви, взяли також участь 71-річний принц Чальз та 37-річний принц Вільям. Меган, котра наразі перебуває в Канаді, брала участь у дискусії по телефону.

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Королева Єлизавета II має намір з'ясувати ситуацію з майбутньою роллю принца Гаррі та його дружини Меган після їхньої заяви про відмову від обов'язків членів королівської сім'ї. (12.01.2020)

У коментарі після сімейної наради королева наголосила, що вона та її родина "цілком і повністю" підтримують намір Гаррі й Меган розпочати нове життя. "Хоча ми воліли б, щоб вони залишалися повноправними членами королівської сім'ї, ми поважаємо і розуміємо їхнє бажання жити незалежним життям як родина, залишаючись при цьому дорогоцінною частиною моєї сім'ї", - йдеться в офіційній заяві монархині.

Перехідний період

Водночас у заяві британської королеви зазначається, що герцог і герцогиня Сассекські отримають перехідний період для відмови від обов'язків членів королівської сім'ї. Під час цього перехідного періоду Гаррі та Меган житимуть у Канаді та Великобританії, йдеться в тексті заяви.

Королева також дала зрозуміти, що найближчим часом її родина має ухвалити низку складних рішень, про які повідомлять згодом.

Нагадаємо, нині 95 відсотків щомісячного бюджету Гаррі та Меган становлять кошти, що виділяються батьком Гаррі, принцом Уельським Чарльзом, який, своєю чергою, отримує прибуток від герцогства Корнуолл, що належить йому. Решта п'ять відсотків становить частка з бюджетних коштів, які отримує вся королівська сім'я за виконання своїх обов'язків.

8 січня Гаррі й Меган зробили заяву, що вони планують відмовитися від частини королівських привілеїв. Своє рішення подружжя пояснило бажанням створити для себе "прогресивну нову роль в рамках інституту" (монархії - Ред.). Вони повідомили, що будуть жити на два континенти - у Великобританії і в Північній Америці.

Крім того, Гаррі та Меган воліють бути фінансово незалежнішими від бюджету британської королівської сім'ї, обмежити контакти зі ЗМІ, створити благодійний фонд і надалі підтримувати королеву. Герцог і герцогиня Сассекські пояснили, що будуть членами королівської сім'ї з фінансовою незалежністю і можливістю самостійно заробляти, що раніше їм заборонялося.

  • Дуже здоровий хлопчик

    Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

    "Дуже здоровий" хлопчик

    У понеділок, 6 травня, дружина британського принца Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл народила "дуже здорового" хлопчика. Згідно з повідомленням у офіційному Instagram королівської родини, вага новонародженого становила 3,26 кілограма.

  • У принца Гаррі і Меган Маркл народився син

    Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

    "Мрія" для Гаррі і Меган

    Вже через два дні після народження принца, 8 травня, Гаррі та Меган представили свого малюка публіці. Дитина матиме подвійне громадянство: Великобританії та Сполучених Штатів Америки і буде сьомою у черзі на престолонаслідування. Подружжя назвало новонародженого принца Арчі. За словами Меган, дитина є для них з Гаррі "мрією", а її материнство для неї - "дивом".

  • Меган Маркл і принц Гаррі

    Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

    Меган Маркл і принц Гаррі

    Американська телеактриса Меган Маркл і принц Гаррі, шостий у черзі на британський трон, познайомилися через спільних друзів у липні 2016 року. У вересні 2017 року пара зізналася американському модному журналу: "Ми закохані". Вони одружилися менше ніж через 10 місяців. 6 травня 2019 року Меган народила свою першу дитину - хлопчика.

  • Prince Harry and Meghan Markle leave St George's Chapel in Windsor Castle after their wedding (Reuters)

    Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

    Мільярди людей спостерігали за подією

    Весілля принца Гаррі і Меган Маркл стало центром шаленої уваги медіа ще за кілька місяців до самої події, яка відбулася 19 травня 2018 року. Традиційна королівська церемонія вперше містила в собі елементи афроамериканської культури. Наприклад, хор євангелістів, з натяком на походження Меган, мати якої була афроамериканкою, а батько - американцем з європейським корінням.

  • Усміхнена пара

    Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

    Усміхнена пара

    Уперше принца Гаррі та Меган сфотографували разом, коли вони трималися за руки під час міжнародних спортивних змагань у паралімпійському стилі "Ігри Нескорених" у Торонто. Це був вересень 2017 року. Засновником ігор для людей з інвалідністю, поранених військових і ветеранів став саме Гаррі.

  • Молодий Гаррі

    Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

    Молодий Гаррі

    Молодший син принца Чарльза і покійної принцеси Діани, принц Генрі Уельський - відомий всім як принц Гаррі - народився у 1984 році. Його дитинство припало на час гучного розлучення його батьків і передчасну та трагічну смерть Діани. Фотографія родини датується 1995 роком. Гаррі стоїть праворуч від матері, а його брат принц Вільям ліворуч від їхнього батька Чарльза.

  • Після смерті принцеси Діани

    Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

    Після смерті принцеси Діани

    Принцеса Діана загинула в автокатастрофі у Парижі в 1997 році. На той час Гаррі було лише 12 років, а його брату Вільямму - 15. На фото, яке облетіло весь світ, молоді принци схилили голови перед труною матері, яку виносять з Вестмінстерського абатства. Ця трагічна подія мала сильний вплив на принца Гаррі.

  • Довгі роки скорботи

    Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

    Довгі роки скорботи

    Гаррі привселюдно показав, як багато він боровся впродовж усього життя. На підтримку кампанії з психічного здоров'я, він зізнався в інтерв'ю британській газеті Daily Telegraph, що "був дуже близько до цілковитого хаосу". Гаррі додав: "Наступні 20 років я відмовився від усіх своїх почуттів, що значною мірою вплинуло не тільки на моє особисте життя, але й на роботу".

  • Принц-гуляка підростає

    Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

    Принц-гуляка підростає

    Імпульсивний принц, здається, успадкував від матері здатність сходитися з людьми, а також її дотепність та почуття гумору. Фотографи часто "підловлювали" його з різними привабливими жінками. Через це довгий час його називали "гульвісою". А одного разу він зізнався журналу Newsweek, що зовсім хотів покинути королівську сім'ю.

  • Служба в армії як засіб втечі

    Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

    Служба в армії як засіб втечі

    Фотографії принца зі свастикою на одязі під час костюмованої вечірки, опубліковані в 2005 році, викликали обурення суспільства. Того ж року він вступив до лав армії, як це робили багато інших королівських осіб. Служінню британським військам Гаррі присвятив 10 років . Пізніше він визнав, що його військова служба "була найкращою втечею, яку він коли-небудь мав" від постійної уваги суспільства.

  • Prince William and Harry (picture-alliance/AP Photo/K. Wigglesworth)

    Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

    Популярний принц

    Після військової кар'єри, під час якої він двічі служив в Афганістані, Гаррі став однією з найпопулярніших королівських осіб Великобританії. Як і його мати, він використовує свій громадський статус для підвищення обізнаності людей про різні аспекти. Наприклад, очолив разом зі старшим братом Вільямом та його дружиною Кейт благодійну кампанію з підтримки психічного здоров'я.

  • Меган Маркл

    Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

    Меган Маркл

    У Великобританії ледве знали, ким була Меган Маркл, коли її ім'я почало з'являтися на перших шпальтах газет у жовтні 2017 року. Вона народилася у 1981 році в Лос-Анджелесі. У популярному серіалі про юристів "Форс-мажори" акторка зіграла роль адвоката. Почали лунати й коментарі, які містили "відвертий сексизм і расизм", повідомляли тоді в офісі принца Гаррі.

  • Перший шлюб з продюсером

    Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

    Перший шлюб з продюсером

    Критики згадували, що Меган уже була в шлюбі - з кінопродюсером Тревором Енгельсоном (2010-2013 роки). Меган Маркл також вела власний блог про стиль життя thetig.com, який вона закрила, ставши центром уваги королівської родини. У своєму блозі вона з гордістю заявила про свою незалежність: "Я ніколи не хотіла бути леді, яка обідає, - я завжди хотіла бути жінкою, яка працює", - написала вона.

  • Гуманітарна діяльність

    Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

    Гуманітарна діяльність

    Як і принц Гаррі, Меган займається гуманітарною діяльністю. Вона є послом канадської благодійної організації "World Vision Canada", яка працює з дітьми у країнах, що розвиваються, а також бере участь у кампанії за права жінок в ООН.

  • З благословення королеви Єлизавети

    Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

    З благословення королеви Єлизавети

    "Королева і герцог Единбурзький радіють за пару та бажають їм щастя", - повідомили в Букінгемському палаці після оголошення планів щодо весілля. Як і всі шлюби членів королівської родини, союз Гаррі та Меган також мав бути схвалений королевою. Її благословення показує, наскільки сильно змінилася монархія: не так давно королівське одруження з тим, хто був розлучений, було неможливим.

    Автор: Елізабет Ґренір


DW.COM

Це хлопчик! - Історія кохання принца Гаррі і Меган Маркл

Шанувальники британської королівської родини святкують народження первістка Меган Маркл та принца Гаррі. А ми згадаймо історію розвитку відносин цієї пари. Деталі - у галереї DW. (08.05.2019)  

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