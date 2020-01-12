Єлизавета II підтримала бажання принца Гаррі й Меган розпочати нове життя

Королева Великобританії Єлизавета II підтримала бажання принца Гаррі та його дружини Меган відмовитися від обов'язків членів королівської сім'ї та пов'язаних з цим привілеїв. Про свою підтримку Гаррі й Меган Єлизавета ІІ розповіла в понеділок, 13 січня, після проведення кризової наради членів королівської родини.

Текст заяви королеви опубліковано на сайті Букінгемського палацу. Єлизавета ІІ назвала проведену родинну нараду "дуже конструктивною". У зустрічі, крім 93-річної королеви, взяли також участь 71-річний принц Чальз та 37-річний принц Вільям. Меган, котра наразі перебуває в Канаді, брала участь у дискусії по телефону.

У коментарі після сімейної наради королева наголосила, що вона та її родина "цілком і повністю" підтримують намір Гаррі й Меган розпочати нове життя. "Хоча ми воліли б, щоб вони залишалися повноправними членами королівської сім'ї, ми поважаємо і розуміємо їхнє бажання жити незалежним життям як родина, залишаючись при цьому дорогоцінною частиною моєї сім'ї", - йдеться в офіційній заяві монархині.

Перехідний період

Водночас у заяві британської королеви зазначається, що герцог і герцогиня Сассекські отримають перехідний період для відмови від обов'язків членів королівської сім'ї. Під час цього перехідного періоду Гаррі та Меган житимуть у Канаді та Великобританії, йдеться в тексті заяви.

Королева також дала зрозуміти, що найближчим часом її родина має ухвалити низку складних рішень, про які повідомлять згодом.

Нагадаємо, нині 95 відсотків щомісячного бюджету Гаррі та Меган становлять кошти, що виділяються батьком Гаррі, принцом Уельським Чарльзом, який, своєю чергою, отримує прибуток від герцогства Корнуолл, що належить йому. Решта п'ять відсотків становить частка з бюджетних коштів, які отримує вся королівська сім'я за виконання своїх обов'язків.

8 січня Гаррі й Меган зробили заяву, що вони планують відмовитися від частини королівських привілеїв. Своє рішення подружжя пояснило бажанням створити для себе "прогресивну нову роль в рамках інституту" (монархії - Ред.). Вони повідомили, що будуть жити на два континенти - у Великобританії і в Північній Америці.

Крім того, Гаррі та Меган воліють бути фінансово незалежнішими від бюджету британської королівської сім'ї, обмежити контакти зі ЗМІ, створити благодійний фонд і надалі підтримувати королеву. Герцог і герцогиня Сассекські пояснили, що будуть членами королівської сім'ї з фінансовою незалежністю і можливістю самостійно заробляти, що раніше їм заборонялося.