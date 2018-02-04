ЄК рекомендує переговори з Північною Македонією та Албанією про вступ до Євросоюзу

Європейська Комісія рекомендувала країнам-членам Євросоюзу почати переговори з Північною Македонією та Албанією про їхній вступ до блоку. Про це вона повідомила у середу, 29 травня. В Єврокомісії зазначили, що обидві країни провели реформи, запропоновані їм в минулому році Радою Євросоюзу.

"Минулий рік був роком позитивних змін у регіоні. Албанія та Північна Македонія показали рішучість просуватися на шляху до ЄС і досягли результатів, які є конкретними і повинні бути незворотними. Виходячи з цього, сьогодні ми рекомендуємо Раді ЄС відкрити переговори про вступ з Албанією та Північною Македонією", - заявила верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні.

Своєю чергою єврокомісар з питання розширення та сусідства Йоганнес Ган зауважив, що Північна Македонія не лише продовжила свою амбітну програму реформ, але і досягла історичної згоди з Грецією, вирішивши суперечку про назву країни, що тривала 27 років. За його словами, Албанія також проводить глибокі реформи, зокрема у системі правосуддя. "Всі ці зусилля є свідченням сили привабливості Європейського Союзу", - наголосив він.

У минулому році початок переговорів з обома країнами відклали до усунення зауважень до процесу реформ. Зараз очікується, що лідери країн ЄС розглянуть питання початку переговорів на саміті у червні. Могеріні наголосила, що початок переговорів про вступ до ЄС - це лише перший етап довготривалого процесу.

Єврокомісія також окреслила свою позицію щодо можливого вступу до Євросоюзу Боснії і Герцеговини - на її думку поки переговори про це є передчасними. ЄК вважає, що переговори про вступ до ЄС слід почати з країною після того, як вона досягне необхідного ступеня дотримання критеріїв, необхідних для членства, зокрема, в сфері стабільності інститутів, що гарантують демократію та верховенство закону.

Щодо взаємодії з Туреччиною, Єврокомісія зазначила, що співпраця з нею у сфері міграції та підтримки біженців є необхідною. Втім Анкара продовжує віддалятися від ЄС у сфері верховенства закону та дотримання основних прав, наголосила комісія.

Північна Македонія є країною-кандидатом на вступ до ЄС з кінця 2005 року. До цього часу початок переговорів блокувала Греція. Афіни стверджували, що Македонія привласнила назву однієї з грецьких провінцій, але у лютому 2019 року країна змінила свою назву на Північна Македонія.

Албанія стала кандидатом у червні 2014 року. Єврокомісія раніше критикувала повільну та неефективну судову систему країни та поширену корупцію, але зараз бачить прогрес у боротьбі з нею. Крім того, перешкодою для вступу в ЄС Брюссель вважає високий рівень організованої злочинності та торгівлю наркотиками в Албанії. Тим не менше, країна є членом НАТО з 2009 року.