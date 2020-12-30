 Єдина українська книгарня в Бахмуті під загрозою закриття (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.01.2021

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Політика й суспільство

Єдина українська книгарня в Бахмуті під загрозою закриття (відео)

Дім книги "Еней" - єдина українська книгарня у прифронтовому Бахмуті та одна з небагатьох на Донбасі. Її заснував доброволець АТО Володимир Дериведмідь. Утім, нині майбутнє магазину під загрозою. Дивіться у репортажі DW.

Symbolbild ukrainische Sprache

Закон про мову не працює?

У 2015 році доброволець батальйону "Донбас" Володимир Дериведмідь вирішив дати бій русифікації. Залишився у Бахмуті - і відкрив українську книгарню. Стенди зробив на пенсію, а книжки намагається продавати за ціною видавництв. Магазин назвав на честь побратима Антона Цедіка, який мав позивний Еней і був великим книголюбом - навіть в Іловайськ поїхав із книжкою у наплічнику. Дивіться у репортажі DW з Бахмута:

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Дім книги "Еней" - єдина українська книгарня у прифронтовому Бахмуті та одна з небагатьох на Донбасі. Її заснував доброволець АТО Володимир Дериведмідь у пам'ять про загиблого побратима. Утім, наразі майбутнє магазину - під питанням.

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