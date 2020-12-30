Єдина українська книгарня в Бахмуті під загрозою закриття (відео)

У 2015 році доброволець батальйону "Донбас" Володимир Дериведмідь вирішив дати бій русифікації. Залишився у Бахмуті - і відкрив українську книгарню. Стенди зробив на пенсію, а книжки намагається продавати за ціною видавництв. Магазин назвав на честь побратима Антона Цедіка, який мав позивний Еней і був великим книголюбом - навіть в Іловайськ поїхав із книжкою у наплічнику. Дивіться у репортажі DW з Бахмута: