Єдина українська книгарня в Бахмуті під загрозою закриття (відео)

Дім книги "Еней" - єдина українська книгарня у прифронтовому Бахмуті та одна з небагатьох на Донбасі. Її заснував доброволець АТО Володимир Дериведмідь. Утім, нині майбутнє магазину під загрозою. Дивіться у репортажі DW.
У 2015 році доброволець батальйону "Донбас" Володимир Дериведмідь вирішив дати бій русифікації. Залишився у Бахмуті - і відкрив українську книгарню. Стенди зробив на пенсію, а книжки намагається продавати за ціною видавництв. Магазин назвав на честь побратима Антона Цедіка, який мав позивний Еней і був великим книголюбом - навіть в Іловайськ поїхав із книжкою у наплічнику. Дивіться у репортажі DW з Бахмута:
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