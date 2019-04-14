 Єгиптяни підтримали зміни до конституції для розширення повноважень президента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2019

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Новини

Єгиптяни підтримали зміни до конституції для розширення повноважень президента

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі зможе залишатися при владі до 2030 року. Майже 90 відсотків тих, хто взяв участь у триденному референдумі, підтримали відповідні поправки до конституції.

Референдум в Єгипті

Єгиптяни більшістю голосів підтримали розширення повноважень президента Абделя Фаттаха ас-Сісі. Згідно з оприлюдненими ввечері вівторка, 23 квітня, результатами триденного референдуму, близько 89 відсотків тих, хто проголосував, схвалили збільшення повноважень чинного глави держави, передає агенція новин AFP. Водночас 11 відсотків учасників референдуму проголосували проти додаткових повноважень для ас-Сісі.

За даними глави Національної виборчої комісії Лашина Ібрагіма, явка на референдумі становила понад 44 відсотка. Загалом у Єгипті право голосу мають близько 62 мільйонів громадян. Глава відомства також наголосив на "демократичному" характері волевиявлення.

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Колишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі та ще 19 осіб були засуджені до трьох років ув'язнення кожний. Їх визнали винними в образі суду через їхні критичні висловлювання у мас-медіа. (30.12.2017)

За попередніми результатами підрахунку голосів, чинний президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі здобуває на президентських виборах у країні 92 відсотки голосів. Явка, однак, була помітно нижчою, ніж на минулих виборах. (29.03.2018)

Винесені на референдум поправки до конституції дозволять президенту Єгипту ас-Сісі залишатися при владі до 2030 року. Правозахисники побоюються подальшого погіршення ситуації з правами людини в країні. (20.04.2019)

Абдель Фаттах ас-Сісі склав присягу в парламенті Єгипту, заступаючи на другий президентський термін. Його переобрання в березні відбулося на тлі низької явки та браку сильних конкурентів. (02.06.2018)

Натомість представники правозахисної організації Human Rights Watch (HRW) вказали на "невільні й протиправні умови" під час проведення референдуму. Правозахисники також висловили побоювання щодо подальшого погіршення ситуації з правами людини в країні. У HRW переконані, що зміни до конституції за результатами волевиявлення лише "посилять утиски" та поведуть країну до ще більшого авторитаризму.

Сам ас-Сісі подякував громадянам за довіру та підтримку, написавши про це в мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

Суть поправок

Ухвалені поправки стосуються близько 20 статей до Основного закону Єгипту. Серед іншого передбачається збільшення терміну президентства з чотирьох до шести років. Тобто нинішній термін 64-річного ас-Сісі завершиться 2024 року. Крім того, нововведення дозволяють чинному президентові висуватися на виборах і на третій термін. Іншими словами, ухвалені єгиптянами зміни потенційно дозволять ас-Сісі обіймати президентське крісло до 2030 року. Крім того, зросте й вплив президента на сферу юстиції, зазначає агенція новин dpa.

На додачу, запроваджені зміни до конституції значно розширюють повноваження військових. Приміром, відтепер цивільні громадяни можуть постати перед військовими трибуналами.

З ініціативою проведення реформи виступив спочатку єгипетський парламент, який контролюють прихильники ас-Сісі. Переважна більшість з 554 законодавців підтримали проведення цього референдуму, лише 22 проголосувало проти, ще один утримався, передає AP.

Нагадаємо, 2013 року армія на чолі з ас-Сісі повалила першого демократично обраного президента Єгипту - ісламіста Мухаммеда Мурсі. Наступного року ас-Сісі було обрано президентом. Тоді за нього проголосувало понад 90 відсотків виборців. Приблизно з таким же результатом ас-Сісі переобрали 2018 року.

Критики закидають йому авторитарну форму правління з утисками опозиції та репресіями. Натомість прихильники вважають, що ас-Сісі - запорука стабільності в Єгипті.

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