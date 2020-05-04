Євросоюз ще на рік продовжив санкції проти Криму

Євросоюз продовжив ще на один рік пакет санкцій, запроваджених через анексію Росією українського півострова Крим. Штрафні заходи проти Криму і його адміністрації продовжуються до 23 червня 2021 року, повідомила Рада ЄС у четвер, 18 червня.

Кримський пакет санкцій передбачає заборону на імпорт продукції з Криму або Севастополя в ЄС, інвестиції в Крим або Севастополь, туристичні послуги в Криму або Севастополі, зокрема, європейські круїзні судна не можуть заходити в порти на Кримському півострові, крім випадків надзвичайних ситуацій.

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Крім того, запроваджена заборона на експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, а також пов'язаних з розвідкою і видобутком нафти, газу і мінеральних ресурсів, також забороняється надання технічної допомоги, посередницьких, будівельних або інженерних послуг, пов'язаних з інфраструктурою в цих секторах.

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Крім кримських санкцій, Євросоюз запровадив проти Росії і пакет економічних санкцій за підтримку проросійських сепаратистів на Сході України. Термін дії цих санкцій завершується 31 липня. Питання про продовження цих санкцій ще на півроку глави держав і урядів країн ЄС обговорять на відеосаміті 19 червня.