 Євросоюз узгодив реформу авторського права в інтернеті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2019

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Новини

Євросоюз узгодив реформу авторського права в інтернеті

Згідно з реформою авторського права в ЄС, ЗМІ мають отримувати винагороду у випадку повторного використання їхніх матеріалів інтернет-порталами і соцмережами, наприклад Google або Facebook.

авторське право

Представники Ради ЄС, Єврокомісії, а також Європарламенту в середу, 13 лютого, досягли угоди щодо реформи авторського права в Євросоюзі. Зокрема, реформа передбачає, що ЗМІ мають отримувати грошову винагороду, якщо їхні матеріали повторно використовувалися інтернет-порталами або соціальними мережами, наприклад Google або Facebook. Крім того, винагороду повинні будуть отримувати і власники прав або творці контенту, якщо їхні пісні або відеоролики поширюються через онлайн-портали. Ця стаття реформи торкнеться в першу чергу YouTube.

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Згідно з проголосованим Європарламентом документом, інтернет-гіганти повинні будуть ретельно контролювати, щоб контент, який з'являється на їхніх платформах, не порушував авторські права. (12.09.2018)

Google звинувачують у недотриманні авторського права, а також у зловживаннях на користь власних інтернет-ресурсів. Чи справді діяльність компанії недоброчесна? (28.05.2012)

Європарламентар від німецького Християнсько-демократичного союзу Аксель Фосс (Axel Voss) заявив, що інтернет-гігантам давно пора віддати належне власникам авторських прав. "Угода - важливий крок, аби виправити ситуацію, коли кілька компаній отримували велетенські суми, не винагороджуючи тисячі творців і журналістів", - цитує Фосса агенція Reuters.

Реформа, суть якої полягає в модернізації авторського права в епоху цифрових технологій, обговорюється в Євросоюзі з 2016 року. Навколо законопроекту велися запеклі дискусії. Великі інтернет-компанії, в тому числі Google і Wikipedia, висловлювалися проти деяких статей реформи. У липні Європарламент відхилив законопроект у зв'язку з тим, що ряд його положень викликав критику фахівців.

Для набуття чинності рішення має бути схвалене представниками всіх країн-членів Європейського Союзу та Європарламентом.

  • E-Learning: навчання через інтернет

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    Разробник програм онлайн-навчання

    Динаміка, якої в результаті тотальної комп'ютеризації набуло наше життя, вимагає швидких і недорогих способів передачі знань. Без дистанційного навчання через інтернет (E-Learning) вже не обійтись. Онлайн-освіта стрімко розвивається. Головне завдання фахівця, який займається інформаційними технологіями в цій галузі, - розробка методик навчання та підбір дидактичного матеріалу.

  • Менеджер з контекстної реклами в пошукових системах

    Топ 10 найбільш перспективних інтернет-професій

    Менеджер з контекстної реклами в пошукових системах

    SEA-менеджер - фахівець, який допомогає потенційним клієнтам знайти потрібний їм товар або послугу, а рекламодавцю - розробити пропозицію для цільової групи. До його обов'язків зараховують розміщення та оптимізацію рекламних оголошень в таких пошуковиках, як Google. При цьому зміст оголошень має залежати від пошукових запитів і зацікавлень користувачів.

  • Менеджер з партнерського маркетингу

    Топ 10 найбільш перспективних інтернет-професій

    Менеджер з партнерського маркетингу

    За усього розмаїття товарів, що їх пропонують в інтернеті, невеликим компаніям вкрай складно просувати свою продукцію. Тому багато з них укладають угоди з великими порталам, де за гонорари розміщують свої рекламні оголошення. А ті мають привести зацікавлених користувачів на сайт рекламодавця. Affiliate-менеджер шукає потенціальних партнерів та запускає маркетингову кампанію.

  • Менеджер з інформаційної безпеки

    Топ 10 найбільш перспективних інтернет-професій

    Менеджер з інформаційної безпеки

    В епоху цифрових технологій для кожної компанії є актуальними проблеми інформаційної безпеки та захисту від хакерських атак, результатом яких може стати крадіжка даних. SIM-менеджер розробляє концепцію інформаційної безпеки на підприємстві, оцінює інформаційні ризики, планує заходи з їхньої мінімізації, створює та втілює відповідні механізми контролю, проводить їх моніторинг.

  • Спеціаліст з обробки, аналізу та збереження даних

    Топ 10 найбільш перспективних інтернет-професій

    Спеціаліст з обробки, аналізу та збереження даних

    Data Scientist буквально перекладається як "вчений з даних" і вважається однією з найбільш високооплачуваних та перспективних професій. Йдеться про експерта з інформатики, до завдань якого входить аналіз, обробка, структурування, збереження та презентація даних в цифровій формі, використання для роботи з ними штучного інтелекту, а також проектування баз даних.

  • Інженер-робототехнік

    Топ 10 найбільш перспективних інтернет-професій

    Інженер-робототехнік

    Ринок робототехніки котрий рік переживає бум, тож в осяжному майбутньому попит на таких фахівців тільки зростатиме. Серед кола їхніх завдань - розробка автоматизованих технічних систем, їхнє програмування та обслуговування. Інженер-робототехнік повинен розумітися на міждисциплінарному підході, а також володіти глибокими знаннями з електроніки, механіки, кібернетики та, звичайно, інформатики.

  • Менеджер з інформаційного моделювання будівель

    Топ 10 найбільш перспективних інтернет-професій

    Менеджер з інформаційного моделювання будівель

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  • Оператор безпілотних літальних апаратів

    Топ 10 найбільш перспективних інтернет-професій

    Оператор безпілотних літальних апаратів

    Пілот дронів - професія майбутнього. Такі фахівці сміливо можуть розраховувати на вакансію та високу зарплату в поважних компаніях. Особливо вони потрібні в рекламі нерухомості, аварійно-рятувальних службах, охороні довкілля, медицині, будівництві, на піротехнічних підприємствах. Головне завдання оператора безпілотних літальних апаратів - відеозйомка.

  • Менеджер з кіберспорту

    Топ 10 найбільш перспективних інтернет-професій

    Менеджер з кіберспорту

    Кіберспорт (E-Sport) - спортивні змагання з онлайн-відеоігор, які давно приносять мільйонні прибутки переможцям. Менеджер з кіберспорту спільно з тренером формує команду гравців, розробляє графік тренувань, стежить за особистим розкладом кожного геймера, шукає спонсорів, організовує участь в турнірах, вирішує питання проїзду, проживання, харчування кібер-спортсменів тощо.

  • Мережевий юрист

    Топ 10 найбільш перспективних інтернет-професій

    Мережевий юрист

    Які персональні дані своїх клієнтів компанія може зберігати, аналізувати та передавати третій стороні? У кого слід отримувати дозвіл? Чи має право співробітник без дозволу викладати в Facebook фото кішки свого колеги? Формування нормативно-правового поля в інтернеті входить до завдань мережевого юриста - фахівця, вкрай потрібного на ринку.

    Автор: Наталія Корольова, Юлія Куценко


DW.COM

Топ 10 найбільш перспективних інтернет-професій

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