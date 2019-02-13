Євросоюз узгодив реформу авторського права в інтернеті

Представники Ради ЄС, Єврокомісії, а також Європарламенту в середу, 13 лютого, досягли угоди щодо реформи авторського права в Євросоюзі. Зокрема, реформа передбачає, що ЗМІ мають отримувати грошову винагороду, якщо їхні матеріали повторно використовувалися інтернет-порталами або соціальними мережами, наприклад Google або Facebook. Крім того, винагороду повинні будуть отримувати і власники прав або творці контенту, якщо їхні пісні або відеоролики поширюються через онлайн-портали. Ця стаття реформи торкнеться в першу чергу YouTube.

Європарламентар від німецького Християнсько-демократичного союзу Аксель Фосс (Axel Voss) заявив, що інтернет-гігантам давно пора віддати належне власникам авторських прав. "Угода - важливий крок, аби виправити ситуацію, коли кілька компаній отримували велетенські суми, не винагороджуючи тисячі творців і журналістів", - цитує Фосса агенція Reuters.

Реформа, суть якої полягає в модернізації авторського права в епоху цифрових технологій, обговорюється в Євросоюзі з 2016 року. Навколо законопроекту велися запеклі дискусії. Великі інтернет-компанії, в тому числі Google і Wikipedia, висловлювалися проти деяких статей реформи. У липні Європарламент відхилив законопроект у зв'язку з тим, що ряд його положень викликав критику фахівців.

Для набуття чинності рішення має бути схвалене представниками всіх країн-членів Європейського Союзу та Європарламентом.