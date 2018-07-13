 Євросоюз та Японія підписали угоду про вільну торгівлю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2018

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Новини

Євросоюз та Японія підписали угоду про вільну торгівлю

Європейський Союз та Японія взаємно скасують мита на понад 90 відсотків товарів, які вони продають один одному. Зона вільної торгівлі охопить майже 600 мільйонів людей та третину світового ВВП.

Дональд Туск, Сінзо Абе та Жан-Клод Юнкер

Президент Європейської Ради Дональд Туск, прем'єр Японії Сінзо Абе та глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер

Європейський Союз та Японія у вівторок, 17 липня, підписали угоду про вільну торгівлю. Згідно з документом, Японія скасує мита на 94 відсотки товарів з ЄС, в тому числі на продукти. Надалі планується відмовитись від тарифів на 99 відсотків товарів. Своєю чергою країни ЄС анулють митні тарифи на 99 відсотків імпортованих з Японії товарів, зокрема на автомобілі і побутову електроніку.

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За даними Єврокомісії, ця зона вільної торгівлі охопить майже 600 мільйонів людей та третину ВВП у світі. "Ми надсилаємо чітке послання -ми виступаємо разом проти протекціонізму", - заявив президент Європейської Ради Дональд Туск після підписання угоди, передає агенція AFP. 

Японська сторона сподівається, що договір вплине на розвиток обох економік. "Угода сприятиме лібералізації та спрощенню торгівлі та інвестицій між Японією та Європейським Союзом та пожвавить обидві економіки шляхом зміцнення взаємних економічних зв'язків в широкомасштабних галузях", - повідомило японське МЗС. Також Євросоюз та Японія попередньо домовилися про взаємне визнання систем захисту особистих даних.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп запровадив додаткові мита на європейську сталь та алюміній, а також на низку товарів з Китаю. У відповідь на це ЄС та КНДР також підвищили тарифи на американські товари.

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