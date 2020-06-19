 Євросоюз продовжив на пів року секторальні санкції проти Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2020

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Новини

Євросоюз продовжив на пів року секторальні санкції проти Росії

Москва не виконала умови мінських домовленостей, тому економічні санкції проти неї продовжено до 31 січня 2021 року, повідомила Рада ЄС.

Євросоюз продовжив санкції проти Росії

Євросоюз продовжив санкції проти Росії

Рада Євросоюзу у понеділок, 29 червня, продовжила дію секторальних санкцій проти Росії ще на пів року - до 31 січня 2021 року. Санкції вирішили продовжити через невиконання Москвою умов мінських домовленостей.

"З огляду на те, що повної імплементації (мінських домовленостей. - Ред.) ще не було досягнуто, лідери ЄС ухвалили політичне рішення про продовження економічних санкцій проти Росії", - йдеться у повідомленні Ради ЄС. 19 червня рішення про подовження дії секторальних санкцій схвалили глави держав і урядів країн ЄС.

Економічні санкції проти Росії були запроваджені Євросоюзом у 2014 році через порушення нею територіальної цілісності України. Заходи передбачають заборону на доступ до ринку капіталів Євросоюзу для кількох російських банків і компаній, ембарго на постачання до РФ зброї та товарів подвійного призначення, а також перекриття доступу до технологій і послуг в енергетиці, зокрема у добуванні нафти на глибоководних, арктичних чи шельфових родовищах.

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