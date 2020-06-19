Євросоюз продовжив на пів року секторальні санкції проти Росії

Рада Євросоюзу у понеділок, 29 червня, продовжила дію секторальних санкцій проти Росії ще на пів року - до 31 січня 2021 року. Санкції вирішили продовжити через невиконання Москвою умов мінських домовленостей.

"З огляду на те, що повної імплементації (мінських домовленостей. - Ред.) ще не було досягнуто, лідери ЄС ухвалили політичне рішення про продовження економічних санкцій проти Росії", - йдеться у повідомленні Ради ЄС. 19 червня рішення про подовження дії секторальних санкцій схвалили глави держав і урядів країн ЄС.

Економічні санкції проти Росії були запроваджені Євросоюзом у 2014 році через порушення нею територіальної цілісності України. Заходи передбачають заборону на доступ до ринку капіталів Євросоюзу для кількох російських банків і компаній, ембарго на постачання до РФ зброї та товарів подвійного призначення, а також перекриття доступу до технологій і послуг в енергетиці, зокрема у добуванні нафти на глибоководних, арктичних чи шельфових родовищах.