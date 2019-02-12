 Євросоюз оголосив війну електросміттю | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.11.2019

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Економіка

Євросоюз оголосив війну електросміттю

У ЄС запровадять нові правила для побутової техніки - вона має стати довговічною і більш придатною для ремонту. Екологи задоволені, але зауважують, що частина електроприладів під ці правила не підпадає.

Elektromüll und Reparieren / E-Waste and Repair (unsplash.com/J. Borba)

З 2021 року по всій Європі набудуть чинності нові вимоги для виробників побутової техніки: відповідно до опублікованої нещодавно постанови Єврокомісії, необхідно буде збільшити термін служби і ремонтопридатність таких пристроїв, як пральні машини, холодильники, телевізори, посудомийні машини, електродвигуни, джерела світла і світлодіодні екрани. Виробників зобов'яжуть надавати клієнту запчастини щонайменше протягом десяти років після придбання товару. При цьому під нову регуляцію не підпадають ноутбуки та смартфони.

За оцінкою Єврокомісії, до 2030 року нові заходи дозволять щорічно заощаджувати енергію в обсязі 167 терават-годин. Це відповідає річному енергоспоживанню Данії з її 5,8 мільйона жителів. Передбачається, що мета буде досягнута завдяки високій енергоефективності електронних приладів. Крім того, якщо пристрої служитимуть довше, їх доведеться виробляти у менших кількостях. Відповідно до плану Єврокомісії, у майбутньому витрати громадян ЄС на електрику і покупку нових побутових електроприладів скоротяться на 150 євро в рік в перерахунку на кожного користувача.

Екологи вітають нову постанову ЄК. "Розумно надати жителям ЄС право ремонтувати свої побутові прилади", - зазначила експертка Європейської громадянської та екологічної організації ECOS Хлое Файоле.

Як довго повинні служити електронні пристрої?

Немає суворих приписів щодо того, як довго у майбутньому має прослужити техніка. Однак якщо ремонтопридатність пристроїв буде вищою, то, як зазначає експерт з екодизайну з Європейського бюро з проблем довкілля (EEB) Жан-П'єр Швайцер, збут нових товарів автоматично знизиться. І це означає, що кількість електронного сміття зменшиться. Однак як це буде на практиці, поки невідомо.
У EEB опублікували звіт про наслідки заходів з подовження терміну роботи електронних пристроїв. Розрахунки показали: якщо пральні машини у Європі використовуватимуться на один рік довше, ніж раніше, це матиме такий же ефект на клімат, як коли б дорогами припинили їздити 133 тисячі машин.

В середньому одна пральна машина служить близько 11 років. Однак, на думку експертів, вона повинна служити щонайменше 20 років, щоб покупка нового пристрою виправдала себе з точки зору екології.

Infografik Elektroschrott EU UK

Якщо виходити з енергетичного балансу, то ноутбук необхідно використовувати до 44 років, а смартфон - 232 роки. Але ці пристрої взагалі не підпадають під нові правила ЄС, так само як кондиціонери, DVD-плеєри і мала побутова техніка - електробритви, міксери і тостери.

Запчастини можуть різко подорожчати

Передбачається, що у простіших випадках людина зможе відремонтувати прилад самотужки, у складніших, коли це може становити небезпеку, потрібно буде доручити ремонт фахівцеві, йдеться в пресрелізі Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини (BMWI), переданому DW.

При цьому високі ціни на запчастини можуть знизити позитивний ефект від нових регуляцій ЄК, оскільки цінових обмежень на запчастини не передбачено. Жан-П'єр Швайцер з EEB вважає, що це може підштовхнути виробників до продажу дуже дорогих запчастин або до виробництва товарів, які постійно виходитимуть з ладу. "Сьогодні основна причина, з якої пральну або посудомийну машинку не ремонтують, полягає у тому, що ремонт видається споживачеві занадто дорогим", - йдеться в аналізі Об'єднаного дослідницького центру Європейської комісії.

Генеральний директор Європейської галузевої спілки індустрії побутової техніки APLLIA Паоло Фальчіоні оцінює нові заходи ЄС позитивно, проте бачить у них і окремі недоліки. Наприклад, у спілці побоюються, що через постанову на європейський ринок допускатимуть менше товарів. Крім того, поза сумнівом, потрібно буде боротися зі спробами нечесної конкуренції, зазначає Фальчіоні.

Ремонт важливіше утилізації

Однак навіть якщо постанова ЄК потребує доопрацювань, підхід, згідно з яким ремонт стає важливішим, ніж утилізація, у цілому є новаторським, вважає Жан-П'єр Швайцер з EEB. "Якщо говорити про економіку замкненого циклу, то ремонт - дуже важливий пункт, за допомогою якого можна зберегти ресурси і знизити рівень забруднення. І це тільки початок, нам потрібно звертати увагу, перш за все, на позитивні аспекти нового законодавства", - переконаний Швайцер.

Щорічно в Європі утворюється понад 12 мільйонів тонн електронних відходів. Ця маса порівнянна з 30 тисячами пасажирських літаків Boeing 737. За кількістю виробленого електросміття Європа поступається лише Азії, свідчать розрахунки міжнародної ініціативи Платформа щодо прискорення економіки замкнутого циклу (PACE).

Дивитись відео 04:06

Стара електротехніка: як її утилізувати без шкоди для довкілля? (22.08.2018)

  • Паперове сміття

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Синій - для паперу

    Майже всі в Німеччині знають, що блакитні баки - для паперу і картону. Але мало кому відомо, що коробки для піци та папір для випічки викидати в них неможна - харчові відходи заважають процесу переробки. Навіть плакатний папір не може бути перероблений. До речі, процес переробки паперу застосовується в Німеччині давно: в 1774 році його розробив правознавець Юстус Клапрот (Justus Claproth).

  • Сміттєвоз з коричневим баком

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Коричневий - для компостних відходів

    Будь-хто, знайомий з правилами садового компосту, буде здивований, що може бути в коричневому сміттєвому баку: кухонні відходи, харчові відходи, садові і зелені відходи - в тому числі молочні продукті, м'ясо і риба або цитрусові. Все це обробляється в біогазових установках.

  • Жовті баки

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Жовтий - для упаковок

    У жовтому баку збираються усі види пакувального матеріалу, такі як алюміній, пластик, пінопласт, харчові упаковки. В ідеалі упаковка повинна бути порожньою, але все ж таки залишки дозволені, тому, наприклад, упаковки від йогуртів мити не треба. Додатково обробляється тільки кращий матеріал, а решта спалюється для одержання енергії.

  • Жовті мішки

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Альтернатива баку: жовтий мішок

    Замість жовтого баку пакувальні матеріали можуть також збиратися у жовті мішки. У багатьох містах також можна отримати жовту сумку від фірми, що віповідає за переробку відходів в кожному районі.

  • Чорні баки

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Чорний - для решти

    Чорний або сірий ящик призначений для залишкових відходів - підгузників, недопалків та іншого смердючого матеріалу. Однак, залишки фарби, люмінесцентні лампи або батарейки збираються окремо.

  • Батарейки

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Складний випадок: особливе сміття

    Батарейки можна віддати в прийомники в супермаркетах чи парфюмерно-галантерейних магазинах. В кожному місті також є системи збору таких відходів, іноді їх забирають прямо з дому. Справа в тому, що вони не можуть бути утилізовані з іншими відходами: при спалюванні батарейки будуть виділяти токсичні гази або, навіть, можуть вибухнути.

  • Переповнений контейнер

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Відмова через переповненість

    Якщо контейнери для сміття переповнені, працівники сміттєвозів можуть відмовитися приймати їх. Тому немає ніякого сенсу в складуванні сміття. Деякі люди закривають свої контейнери, щоб запобігти підкиданню в них сміття. Можна також замовити більший контейнер, але за додаткову платню.

  • Контейнер з зеленим склом

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Теорія кольорів для скляних відходів

    Скляні відходи збирають за трьома кольорами: білим, коричневим і зеленим. Але якщо пляшка синя або жовта, то вона також належить до категорії зеленого скла. Проте розбите скло має збиратися окремо, бо буде заважати процесу рециркуляції. Кришки і корки варто зняти заздалегідь.

  • Громадські контейнери для скла

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    "Відпочинок" для скляних контейнерів

    У деяких містах є баки для відходів зі скла для кожного будинку, плюс великий скляний контейнер в публічних місцях. Деінде є лише скляні контейнери, розташовані на перехрестях, автостоянках або біля гуртівень. Їх не можна наповнювати цілодобово. Баки мають свій "відпочинок" - після 8-ї вечора в будні, а також по неділях і в святкові дні викидати сміття не можна, щоб не створювати зайвого шуму.

  • Автоматичне повернення пляшок в супермаркеті

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Щотижневий ритуал: повернення пляшок

    Пляшки можна здати в магазин, повернувши за це платню. Зараз більшість супермаркетів мають автоматичну систему повернення пляшок. Однак, таким системам підходять не всі пляшки. Найчастіше вони приймають ті, які є в асортименті магазину.

  • Збір пляшок в Карлсруе

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Пляшка як пожертва

    Хто не повертає пляшки, залишає їх на вулиці біля смітників в якості пожертви. Нужденні можуть зібрати їх і здати, отримавши додатковий дохід. В місті Карлсруе є навіть додатковий пристрій, який робить неформальну систему передачі пляшок більш ефективною.

  • Великогабаритні відходи

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Великогабаритні відходи

    Деякі речі, безумовно, занадто громіздкі для смітників. У певні дні на муніципальних пунктах збору можна позбутися від нелюбимих диванів, пошарпаних ковдр або зламаних стільців. У Берліні також є спеціальні місця: там речі може забрати новий власник, але воні мають бути у більш-менш гідному стані.

  • Збір одягу

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Збір одягу

    Одяг та взуття не повинні потрапляти в звичайне сміття. Контейнери для старих речей є в кожному місті. Часто фонди і спілки збирають, переробляють і продають одяг. Втім, деякі просто залишають свої речі перед контейнером, де вони валяються як мокре і брудне сміття. Не так це задумувалося.

  • Сміття в берлінському парку

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Купи сміття в парку

    Всупереч заборонам, в Німеччині сміття не завжди викидається зразково. В цьому можна переконатися в міському парку в теплу пору року в понеділок уранці. У Берліні після вихідних в парках залишаються тонни сміття: пляшки, пластикові відходи, залишки пікників. У відповідь на це мерія встановлює там великогабаритні сміттєві баки.

    Автор: Елізабет Ґренір, Олена Губар


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Посилання в інтернеті

Постанова Єврокомісії щодо покращення енергоефективності побутової техніки

Звіт Європейського бюро з проблем довкілля щодо наслідків заходів із продовження терміну служби електронних пристроїв

Аудіо й відео до теми

Стара електротехніка: як її утилізувати без шкоди для довкілля? (22.08.2018)  

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Докладно

Elektromüll und Reparieren / E-Waste and Repair (unsplash.com/J. Borba)

Євросоюз оголосив війну електросміттю

У ЄС запровадять нові правила для побутової техніки.  

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