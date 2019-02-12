Євросоюз оголосив війну електросміттю

З 2021 року по всій Європі набудуть чинності нові вимоги для виробників побутової техніки: відповідно до опублікованої нещодавно постанови Єврокомісії, необхідно буде збільшити термін служби і ремонтопридатність таких пристроїв, як пральні машини, холодильники, телевізори, посудомийні машини, електродвигуни, джерела світла і світлодіодні екрани. Виробників зобов'яжуть надавати клієнту запчастини щонайменше протягом десяти років після придбання товару. При цьому під нову регуляцію не підпадають ноутбуки та смартфони.

За оцінкою Єврокомісії, до 2030 року нові заходи дозволять щорічно заощаджувати енергію в обсязі 167 терават-годин. Це відповідає річному енергоспоживанню Данії з її 5,8 мільйона жителів. Передбачається, що мета буде досягнута завдяки високій енергоефективності електронних приладів. Крім того, якщо пристрої служитимуть довше, їх доведеться виробляти у менших кількостях. Відповідно до плану Єврокомісії, у майбутньому витрати громадян ЄС на електрику і покупку нових побутових електроприладів скоротяться на 150 євро в рік в перерахунку на кожного користувача.

Екологи вітають нову постанову ЄК. "Розумно надати жителям ЄС право ремонтувати свої побутові прилади", - зазначила експертка Європейської громадянської та екологічної організації ECOS Хлое Файоле.

Як довго повинні служити електронні пристрої?

Немає суворих приписів щодо того, як довго у майбутньому має прослужити техніка. Однак якщо ремонтопридатність пристроїв буде вищою, то, як зазначає експерт з екодизайну з Європейського бюро з проблем довкілля (EEB) Жан-П'єр Швайцер, збут нових товарів автоматично знизиться. І це означає, що кількість електронного сміття зменшиться. Однак як це буде на практиці, поки невідомо.

У EEB опублікували звіт про наслідки заходів з подовження терміну роботи електронних пристроїв. Розрахунки показали: якщо пральні машини у Європі використовуватимуться на один рік довше, ніж раніше, це матиме такий же ефект на клімат, як коли б дорогами припинили їздити 133 тисячі машин.

В середньому одна пральна машина служить близько 11 років. Однак, на думку експертів, вона повинна служити щонайменше 20 років, щоб покупка нового пристрою виправдала себе з точки зору екології.

Якщо виходити з енергетичного балансу, то ноутбук необхідно використовувати до 44 років, а смартфон - 232 роки. Але ці пристрої взагалі не підпадають під нові правила ЄС, так само як кондиціонери, DVD-плеєри і мала побутова техніка - електробритви, міксери і тостери.

Запчастини можуть різко подорожчати

Передбачається, що у простіших випадках людина зможе відремонтувати прилад самотужки, у складніших, коли це може становити небезпеку, потрібно буде доручити ремонт фахівцеві, йдеться в пресрелізі Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини (BMWI), переданому DW.

При цьому високі ціни на запчастини можуть знизити позитивний ефект від нових регуляцій ЄК, оскільки цінових обмежень на запчастини не передбачено. Жан-П'єр Швайцер з EEB вважає, що це може підштовхнути виробників до продажу дуже дорогих запчастин або до виробництва товарів, які постійно виходитимуть з ладу. "Сьогодні основна причина, з якої пральну або посудомийну машинку не ремонтують, полягає у тому, що ремонт видається споживачеві занадто дорогим", - йдеться в аналізі Об'єднаного дослідницького центру Європейської комісії.

Генеральний директор Європейської галузевої спілки індустрії побутової техніки APLLIA Паоло Фальчіоні оцінює нові заходи ЄС позитивно, проте бачить у них і окремі недоліки. Наприклад, у спілці побоюються, що через постанову на європейський ринок допускатимуть менше товарів. Крім того, поза сумнівом, потрібно буде боротися зі спробами нечесної конкуренції, зазначає Фальчіоні.

Ремонт важливіше утилізації

Однак навіть якщо постанова ЄК потребує доопрацювань, підхід, згідно з яким ремонт стає важливішим, ніж утилізація, у цілому є новаторським, вважає Жан-П'єр Швайцер з EEB. "Якщо говорити про економіку замкненого циклу, то ремонт - дуже важливий пункт, за допомогою якого можна зберегти ресурси і знизити рівень забруднення. І це тільки початок, нам потрібно звертати увагу, перш за все, на позитивні аспекти нового законодавства", - переконаний Швайцер.

Щорічно в Європі утворюється понад 12 мільйонів тонн електронних відходів. Ця маса порівнянна з 30 тисячами пасажирських літаків Boeing 737. За кількістю виробленого електросміття Європа поступається лише Азії, свідчать розрахунки міжнародної ініціативи Платформа щодо прискорення економіки замкнутого циклу (PACE).

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