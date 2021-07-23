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Електросміття

Електросміття - відпрацьована електротехніка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "електросміття".

До електросміття належать відпрацьовані електроприлади, наприклад, пральні машини, телевізори, принтери, телефони тощо. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Токіо-2020: медалі зі старих смартфонів та ноутбуків

Токіо-2020: медалі зі старих смартфонів та ноутбуків 23.07.2021

Для цьогорічної літньої Олімпіади в Токіо усі медалі атлетів виготовили із вторинної сировини. Метал для проєкту Tokyo Medal Project у Японії збирали всією країною.
Модель майбутнього: електроніку не купляти, а орендувати

Модель майбутнього: електроніку не купляти, а орендувати 09.02.2021

Купуючи нові моделі смартфонів або планшетів, споживачі забувають про екологію. А якщо змінити модель споживання і запропонувати лізинг електроприладів?

Електросміття в Україні: що відбувається з електронними відходами (відео)

Електросміття в Україні: що відбувається з електронними відходами (відео) 01.02.2021

Телевізори, мобільні телефони, холодильники... Що відбувається зі старою технікою далі і чи є в Україні потужності для переробки електронних та небезпечних відходів?

Як в Україні утилізують електросміття (28.01.2021) 28.01.2021

Як багато електронного непотребу зберігають українці, у Центрі управління відходами переконалися наприкінці 2020 року, провівши акцію зі збору електроніки. Кияни звозили старі телевізори, мобільні телефони, холодильники. Що відбувається з технікою далі і чи є в Україні потужності для переробки електронних та небезпечних відходів?

Що стається зі старими електроприладами і чим вони небезпечні?

Що стається зі старими електроприладами і чим вони небезпечні? 13.07.2020

Середньостатистичний українець щорічно виробляє 7,3 кілограма електросміття, німець - 23 кілограми, норвежець - 28 кілограмів. А переробляється лише п'ята частина цих відходів. Науковці б'ють на сполох.

Як позбутися шкідливих акумуляторів для електромобілів - німецький досвід (20.12.2019) 20.12.2019

Виробникам електромобілів нерідко закидають забруднення довкілля через відсутність можливостей переробки шкідливих акумуляторних батарей. У Німеччині розробили ефективний спосіб їхньої утилізації.
Євросоюз оголосив війну електросміттю

Євросоюз оголосив війну електросміттю 13.11.2019

У ЄС запровадять нові правила для побутової техніки - вона має стати довговічною і більш придатною для ремонту. Екологи задоволені, але зауважують, що частина електроприладів під ці правила не підпадає.
Зламаний електропристрій - випадковий дефект чи хитрий задум виробника?

Зламаний електропристрій - випадковий дефект чи хитрий задум виробника? 21.03.2013

Чому постійно треба купувати нові навушники? Пральна машина перестає віджимати, а принтер друкувати, як тільки минули два роки гарантії? Як вказує нове дослідження, часто це не простий збіг обставин.