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Електросміття - відпрацьована електротехніка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "електросміття".
До електросміття належать відпрацьовані електроприлади, наприклад, пральні машини, телевізори, принтери, телефони тощо. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Як багато електронного непотребу зберігають українці, у Центрі управління відходами переконалися наприкінці 2020 року, провівши акцію зі збору електроніки. Кияни звозили старі телевізори, мобільні телефони, холодильники. Що відбувається з технікою далі і чи є в Україні потужності для переробки електронних та небезпечних відходів?