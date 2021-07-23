Як в Україні утилізують електросміття (28.01.2021)

Як багато електронного непотребу зберігають українці, у Центрі управління відходами переконалися наприкінці 2020 року, провівши акцію зі збору електроніки. Кияни звозили старі телевізори, мобільні телефони, холодильники. Що відбувається з технікою далі і чи є в Україні потужності для переробки електронних та небезпечних відходів?