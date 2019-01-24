Євросоюз закликає до перевиборів у Венесуелі

Верховна представниця ЄС із зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні закликала до перевиборів у Венесуелі. "ЄС рішуче закликає до початку негайного політичного процесу, що веде до вільних виборів, які заслуговують на довіру, відповідно до конституційного порядку", - йдеться у її заяві, оприлюдненій у середу, 23 січня. Вона зазначила, що Європейський Союз висловлює підтримку опозиційну до президента Ніколаса Мадуро голові парламенту Венесуели Хуану Гуайдо .

За словами Могеріні, венесуельський народ вимагає демократії і можливості "вільно приймати рішення про власну долю". Представниця ЄС застерегла від обмежень щодо цивільних прав, свободи і безпеки самопроголошеного президента Венесуели Хуана Гуайдо, а також інших членів Національної асамблеї. "Насильство і жорстокість сил безпеки є абсолютно неприйнятними і, безумовно, не усунуть кризу", - зазначила Могеріні.

Своєю чергою президент Європейської Ради Дональд Туск також наголосив на підтримці лідера венесуельської опозиції як керівника держави. "Я сподіваюся, що вся Європа об'єднається на підтримку демократичних сил у Венесуелі. На відміну від Мадуро, парламентська асамблея, включаючи Хуана Гуайдо, має демократичний мандат від громадян Венесуели", - написав він у своєму Twitter.

США відмовились виводити дипломатів з Венесуели

Тим часом, Вашингтон відмовився виконувати розпорядження президента Венесуели Ніколаса Мадуро, який заявив, що американські дипломати мають протягом 72 годин покинути територію країни. "Сполучені Штати не визнають режим Мадуро яу уряд Венесуели", - заявив держсекретар США Майк Помпео.

Раніше Ніколас Мадуро оголосив про розрив дипломатичних відносин з США. Але Вашингтон не має наміру виконувати цю вимогу. "Сполучені Штати не мають вважати, що екс-президент Ніколас Мадуро має повноваження, щоб розривати дипломатичні відносини або ж оголошувати наших дипломатів персонами нон-грата", - підкреслив Помпео.

Армійське керівництво підтримує Мадуро

Натомість міністр оборони Венесуели Владімір Падріно заявив про підтримку президента Ніколаса Мадуро. "Солдати Батьківщини не приймають президента, який працює на темні сили або призначає сам себе у незаконний спосіб", - заявив він у Twitter.

Як повідомлялось, напередодні голова Національної асамблеї Венесуели та лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни. Невдовзі після цього президент США Дональд Трамп заявив, що США визнають Гуайдо в.о. президента Венесуели.

Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники урядів Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. Генеральний секретар базованої у Вашингтоні Організації американських держав Луїс Альмагро привітав Гуайдо як нового главу Венесуели. Мексика та Уругвай дотримуються нейтральної позиції та закликали до діалогу. Тим часом Болівія, Куба та Нікарагуа відмовилися підтримати Гуайдо.

10 січня Ніколас Мадуро, якого опозиція звинувачує в знищенні демократії у Венесуелі, розпочав другий президентський термін, що триватиме до 2025 року. Згідно з офіційними даними, на президентських виборах в травні 2018 року Мадуро отримав 68 відсотків голосів. Значна частина опозиції бойкотувала вибори і не визнала їхні результати. Так само не визнали переобрання Мадуро й США, Євросоюз, та більшість держав Латинської Америки.

Після цього у країні відбулись масові заворушення. За даними спостерігачів неурядової організації "Центр моніторингу за соціальною конфліктністю" (OVCS), під час акцій протестів 22 та 23 січня у країні загинули щонайменше 13 людей.

Дивитись відео 01:35 Now live 01:35 хв Поділитись Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/31pOz Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018)