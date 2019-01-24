 Євросоюз закликає до перевиборів у Венесуелі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Євросоюз закликає до перевиборів у Венесуелі

Після того, як лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни, Брюссель закликав провести нові вибори у країні. США відмовились виводити з країни своїх дипломатів.

Голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо

Голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо

Верховна представниця ЄС із зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні закликала до перевиборів у Венесуелі. "ЄС рішуче закликає до початку негайного політичного процесу, що веде до вільних виборів, які заслуговують на довіру, відповідно до конституційного порядку", - йдеться у її заяві, оприлюдненій у середу, 23 січня. Вона зазначила, що Європейський Союз висловлює підтримку опозиційну до президента Ніколаса Мадуро голові парламенту Венесуели Хуану Гуайдо .

За словами Могеріні, венесуельський народ вимагає демократії і можливості "вільно приймати рішення про власну долю". Представниця ЄС застерегла від обмежень щодо цивільних прав, свободи і безпеки самопроголошеного президента Венесуели Хуана Гуайдо, а також інших членів Національної асамблеї. "Насильство і жорстокість сил безпеки є абсолютно неприйнятними і, безумовно, не усунуть кризу", - зазначила Могеріні.

Своєю чергою президент Європейської Ради Дональд Туск також наголосив на підтримці лідера венесуельської опозиції як керівника держави. "Я сподіваюся, що вся Європа об'єднається на підтримку демократичних сил у Венесуелі. На відміну від Мадуро, парламентська асамблея, включаючи Хуана Гуайдо, має демократичний мандат від громадян Венесуели", - написав він у своєму Twitter.

США відмовились виводити дипломатів з Венесуели

Тим часом, Вашингтон відмовився виконувати розпорядження президента Венесуели Ніколаса Мадуро, який заявив, що американські дипломати мають протягом 72 годин покинути територію країни. "Сполучені Штати не визнають режим Мадуро яу уряд Венесуели", - заявив держсекретар США Майк Помпео.

Раніше Ніколас Мадуро оголосив про розрив дипломатичних відносин з США. Але Вашингтон не має наміру виконувати цю вимогу. "Сполучені Штати не мають вважати, що екс-президент Ніколас Мадуро має повноваження, щоб розривати дипломатичні відносини або ж оголошувати наших дипломатів персонами нон-грата", - підкреслив Помпео.

Армійське керівництво підтримує Мадуро

Натомість міністр оборони Венесуели Владімір Падріно заявив про підтримку президента Ніколаса Мадуро. "Солдати Батьківщини не приймають президента, який працює на темні сили або призначає сам себе у незаконний спосіб", - заявив він у Twitter. 

Як повідомлялось, напередодні голова Національної асамблеї Венесуели та лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни. Невдовзі після цього президент США Дональд Трамп заявив, що США визнають Гуайдо в.о. президента Венесуели. 

Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники урядів Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. Генеральний секретар базованої у Вашингтоні Організації американських держав Луїс Альмагро привітав Гуайдо як нового главу Венесуели. Мексика та Уругвай дотримуються нейтральної позиції та закликали до діалогу. Тим часом Болівія, Куба та Нікарагуа відмовилися підтримати Гуайдо.

DW.COM

Голова венесуельського парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни замість Ніколаса Мадуро. Його одразу визнав главою держави Дональд Трамп. (23.01.2019)

Венесуельські військові повідомили про арешт кількох національних гвардійців, які захопили зброю. Тим часом Верховний суд Венесуели усунув з посади голову Національної асамблеї. (21.01.2019)

10 січня Ніколас Мадуро, якого опозиція звинувачує в знищенні демократії у Венесуелі, розпочав другий президентський термін, що триватиме до 2025 року. Згідно з офіційними даними, на президентських виборах в травні 2018 року Мадуро отримав 68 відсотків голосів. Значна частина опозиції бойкотувала вибори і не визнала їхні результати. Так само не визнали переобрання Мадуро й США, Євросоюз, та більшість держав Латинської Америки.

Після цього у країні відбулись масові заворушення. За даними спостерігачів неурядової організації "Центр моніторингу за соціальною конфліктністю" (OVCS), під час акцій протестів 22 та 23 січня у країні загинули щонайменше 13 людей.

Дивитись відео 01:35
Now live
01:35 хв

Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018)

  • Вуличні протести

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Вуличні протести

    "Геть диктатуру!" та "Капрілеса у президенти!" - вимагають демонстранти у Венесуелі. Протести у цій країні не вщухають от уже кілька місяців. Жителі Венесуели не задоволені економічною ситуацією в країні та вимагають дострокових виборів президента.

  • Жертви протистояння

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Жертви протистояння

    У кількох містах акції переросли у вуличні бої між демонстрантами й поліцією. Силовики намагалися придушити протести сльозогінним газом і водометами. Від початку квітня внаслідок такого протистояння загинуло вже майже сто людей, сотні мітингувальників - поранені.

  • Проти узурпації влади

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Проти узурпації влади

    Протистояння загострилося після заборони лідеру опозиції Енріке Капрілесу обіймати державні посади упродовж 15 років. Протестувальники вважають, що чинний президент Ніколас Мадуро намагається узурпувати владу й усунути Капрілеса, який має серйозні шанси на перемогу на виборах у 2018 році.

  • Барикади в Каракасі

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Барикади в Каракасі

    Протестувальники в Каракасі спалили кілька вантажівок та звели барикади на вулицях міста. У хід пішло все: сміття, старі матраци і навіть ванни. Прибічники опозиції мають намір блокувати магістралі по всій країні і залишатися там якомога довше.

  • Суцільний дефіцит

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Суцільний дефіцит

    Протестуючи на вулицях, мітингарі прагнуть покласти край насильству і бідності. У Венесуелі кілька років поспіль спостерігається дефіцит продуктів харчування, а також брак ліків та багатьох інших товарів. Цю булочну розгромили протестувальники. Проте жителі країни вже давно звикли до порожніх прилавків у магазинах та довжелезних черг.

  • Мадуро: Це - спроба державного перевороту

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Мадуро: Це - спроба державного перевороту

    Президент Венесуели, країни, яка має найбільші запаси нафти на планеті, не хоче брати на себе відповідальність за тривалу економічну кризу. Протести опозиції Ніколас Мадуро вважає спробою здійснити державний переворот, а демонстрантів називає терористами.

  • Загроза ескалації конфлікту

    Венесуела на порозі громадянської війни

    Загроза ескалації конфлікту

    Одна з учасниць акції протесту стала перед урядовим бронетранспортером, перегородивши йому дорогу. Кінця конфронтації між владою та демонстрантами поки що не видно. Експерти попереджають, що конфлікт у Венесуелі може перерости у громадянську війну.

    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

Венесуела на порозі громадянської війни

У Венесуелі не вщухають протести проти президента країни Ніколаса Мадуро. Жертвами протистояння вже стали майже сто осіб, сотні - зазнали поранень. (27.04.2017)  

Аудіо й відео до теми

Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018)  

Також за темою

Venezuela Juan Guaido, vorläufiger Präsident in Caracas

Голова парламенту Венесуели оголосив себе в.о. президента, Трамп визнав 23.01.2019

Голова венесуельського парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни замість Ніколаса Мадуро. Його одразу визнав главою держави Дональд Трамп.

Venezuela | Vereidigung Nicolas Maduro

Ніколас Мадуро склав присягу президента Венесуели 10.01.2019

На тлі міжнародної критики й тяжкої економічної кризи Ніколас Мадуро очолив Венесуелу. Його другий президентський термін має тривати до 2025 року.

Venezuela Juan Guaido

У Венесуелі було затримано голову парламенту 13.01.2019

Опозиційного лідера, голову Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо, який критикував президента Мадуро, затримали, коли він їхав на протестний мітинг. Пізніше його відпустили.

Реклама

Докладно

Ukraine Wahlen Krywyj Rih (DW/A. Magazova)

Скільки коштує стати президентом України

У скільки цьогорічні президентські вибори обійдуться виборцям та кандидатам на пост глави держави? 

На Херсонщині виростуть 67 вітрових електроустановок

NBT, Total та ЄБРР підписали угоду щодо проекту "Сиваш"

Дві енергетичні компанії та ЄБРР у Давосі уклали угоду щодо проекту вітрової енергетики "Сиваш".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  