Євросоюз готовий розпочати переговори про вільну торгівлю з США

Після багатомісячних суперечок країни ЄС домовилися про початок переговорів з США щодо спрощення умов двосторонньої торгівлі. Більшість членів Євросоюзу мають намір 15 квітня надати єврокомісарці з питань торгівлі Сесилії Мальмстрьом мандат на ведення переговорів, щоб не допустити запровадження Вашингтоном штрафних мит на автомобілі європейського виробництва. Про це повідомляє у четвер, 11 квітня, агентство dpa з посиланням на численні джерела.

Мальмстрьом розраховувала отримати мандат ще в січні, однак цьому завадила критична позиція окремих країн-членів Євросоюзу, в першу чергу Франції, Бельгії, Іспанії, Італії та Люксембургу. За даними dpa, тепер вирішили відмовитися від принципу одноголосного схвалення, замінивши його згодою більшості.

Про конкретну дату початку переговорів поки не йдеться, але dpa з посиланням на джерела в Єврокомісії вважає, що після формального надання Мальмстрьом мандату процес піде швидко.

Трамп пригрозив митами на європейські автомобілі

Президент США Дональд Трамп 20 лютого заявив про те, що збирається протягом найближчих трьох місяців запровадити штрафні мита на автомобілі європейського виробництва в розмірі до 25 відсотків, якщо ЄС найближчим часом не почне переговори про вільну торгівлю.

Нагадаємо, у липні 2018 року США і Євросоюз домовилися про початок підготовки переговорів про вільну торгівлю. При цьому Мальмстрьом запропонувала підписати обмежену угоду про вільну торгівлю між ЄС та США, яка передбачає скасування всіх мит на промислові товари, включаючи автомобілі, а також скасування обмежень, пов'язаних з різними технічними стандартами.

Для початку переговорів єврокомісарці був потрібен мандат країн-членів ЄС та Європарламенту. Комітет ЄП з питань зовнішньої торгівлі таку згоду вже дав.

Тим часом Дональд Трамп, враховуючи побажання американських фермерів, вимагає поширення угоди про вільну торгівлю також на сільськогосподарські продукти, що суперечить позиції Франції, яка має розвинуте сільське господарство. Проблему загострюють також французькі протести "жовтих жилетів". Прес-служба французького президента раніше в четвер заявила, що Париж голосуватиме проти поновлення торговельних переговорів із США.