Євросоюз відреагував на закон про національну безпеку Гонконгу

Рада Європейського Союзу ухвалила у вівторок, 28 липня, колективні заходи країн ЄС у відповідь на китайський закон щодо Гонконгу. ЄС "був стурбований великою ерозією прав і свобод, які повинні були бути захищені щонайменше до 2047 року", - йдеться в повідомленні.

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Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що після набуття чинності так званого закону про безпеку є сенс "ставитися до Гонконгу як до материкового Китаю", коли мова йде про експорт товарів, які можна використовувати для придушення прав і свобод населення, інформує агенція AFP.

Серед ухвалених ЄС заходів щодо Китаю - обмеження експорту до Китаю обладнання та технологій, які можуть використовувати в Гонконзі для репресій. Водночас Рада ЄС погодилась спростити жителям Гонконгу доступ до європейських віз та грантів, а також розширити можливості для академічних обмінів за участю студентів з університетів Гонконгу. Крім того, у ЄС погодилися переглянути практику екстрадиції та інші зобов'язання щодо Гонконгу.

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Нагадаємо, з 1 липня набув чинності закон про національну безпеку Гонконгу, ухвалений найвищим законодавчим органом Китаю. Завдяки цьому документу, зокрема, китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу, який дотепер вважався автономною територією в складі КНР. Підготовку цього закону розкритикували у ЄС, Великобританії, США та інших країнах. У самому Гонконгу законопроєкт викликав регулярні протести населення, що завершувалися сутичками з поліцією та арештами.

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Нагадаємо, що Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" було закріплено під час передачі 1997 року колишньої британської колонії КНР. Він гарантував населенню адміністративного регіону свободи, що не діють у материковому Китаї.