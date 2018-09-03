 Євросоюз виступив проти оголошених виборів у ″ДНР″ та ″ЛНР″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2018

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Новини

Євросоюз виступив проти оголошених виборів у "ДНР" та "ЛНР"

Призначені на 11 листопада вибори в самопроголошених "республіках" суперечать мінським домовленостям, заявили в зовнішньополітичній службі Євросоюзу. Там очікують, що Росія використає свій вплив на сепаратистів.

Під час виборів у самопроголошеній ДНР у листопаді 2014 року

Під час "виборів" у самопроголошеній "ДНР" у листопаді 2014 року

В Європейському Союзі наполягають, що анонсовані вибори на непідконтрольній Україні території Донбасу суперечать мінським домовленостям. "Оголошення про проведення 11 листопада 2018 так званих "виборів" в так званих "Луганській народній республіці" і "Донецькій народній республіці" суперечить духу і букві мінських угод, в яких прописані конкретні умови, що стосуються організації виборів до місцевих органів влади в даному регіоні", - йдеться у заяві речниці зовнішньополітичної служби Євросоюзу, опублікованій у суботу, 8 вересня, на сайті служби.

У заяві також вказується на важливості уникати кроків, які перешкоджатимуть просуванню реалізації мінських угод. З огляду на це Євросоюз очікує, що Москва використає свій вплив на сепаратистів.

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Напередодні міністерство закордонних справ України закликало західних партнерів запровадити проти Росії додаткові санкції, аби спонукати її повернутися до виконання взятих на себе зобов'язань. "Ці провокаційні дії Росії свідомо підривають мінські домовленості і будуть здатні звести нанівець наполегливі міжнародні зусилля з врегулювання ситуації, що виникла внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України", - йдеться в заяві міністерства.

7 вересня "депутати" так званих "народних рад" самопроголошених утворень на Донбасі ухвалили постанови про проведення 11 листопада виборів своїх ватажків та "депутатів". Крім того, донецькі сепаратисти достроково зняли повноваження з екс-"глави" "ДНР" Олександра Захарченка у зв'язку з його загибеллю. Новим виконувачем обов'язків "глави" до проведення виборів призначено представника донецьких сепаратистів на переговорах у Мінську Дениса Пушиліна.

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