Європейські дипломати закликали США зняти санкції з фірм Дерипаски

Посли кількох країн-членів ЄС у США звернулися до демократів у Конгресі Сполучених Штатів із закликом скасувати санкціїщодо російського виробника алюмінію "РусАлу" та його материнської компанії En+. Відкритий лист до голови комітету Конгресу США з зовнішньої політики демократа Еліота Енґела та лідера демократичної меншості в Сенаті Чака Шумера, який датовано 4 січня, ввечері в п'ятницю, 11 січня, оприлюднено на сайті зовнішньополітичної служби ЄС.

Звернення до конгресменів-демократів підписали посли Австрії, Німеччини, Ірландії, Італії, Великобританії, Франції, Швеції, а також посол Євросоюзу в США. На думку авторів листа, скасування обмежувальних заходів компаній En+ і "РусАл" "забезпечить збереження" алюмінієвих комбінатів в Європейському Союзі та робочі місця для "для 75 тисяч працівників". Раніше обидві компанії були підконтрольні російському бізнесменові Олегу Дерипасці, котрий опинився в санкційному списку США.

Через санкції США проти обох російських компаній виробники алюмінію в Європі зіштовхнулися зі "суттєвими викликами", у тому числі й зі зростанням цін, зазначається в листі. Ще однією метою скасування санкцій автори документа називають "збереження наявних ланцюжків" у європейській алюмінієвій галузі. Якщо цього не зробити, тоді європейські виробники звернуться до китайських партнерів, що лише ще більше "посилить позиції" КНР у цій галузі.

Водночас підписанти листа наголошують, що Євросоюз залишається вірним зобов'язанням щодо збереження санкцій проти РФ через анексію росіянами півострова Крим та агресію на Сході України.

20 відсотків потреб європейців у алюмінію

У листі також зазначається, що "РусАл" покриває 20 відсотків потреб в алюмінію в Євросоюзі й 14 відсотків - у США. Натомість можливості розширення виробництва в Європі або на Близькому Сході досить обмежені.

Також автори звернення вказали на "зміни в структурі власності і управління" компаніями, котрі "істотно знизять контроль" бізнесмена над ними. Такі зімни мають "зміцнити європейську алюмінієву промисловість", стверджується в листі.

19 грудня 2018 року мінфін США оголосив про скасування за 30 днів обмежень щодо компаній En+, "РусАл" і "Євросибенерго". Всі три російські компанії пішли на "істотну реструктуризацію" і зміни в корпоративному управлінні, вважають у міністерстві. Водночас демократи у Конгресі не погоджуються з таким рішенням та попросили мінфін відкласти його.

Натомість бізнесмен Олег Дерипаска, якому раніше належала більшість цих компаній, залишиться в списку санкцій, його активи будуть як і раніше заблоковані, наголосив міністр фінансів США Стівен Мнучін.