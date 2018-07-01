Європейський суд: Утримання шукачів притулку у транзитних зонах в Угорщині є ув'язненням

Угорщина утримує шукачів притулку у так званих прикордонних транзитних зонах, умови в яких відповідають ув'язненню, що суперечить законодавству ЄС. Таке рішення в четвер, 14 травня, оприлюднив Європейський суд у Люксембурзі.

На думку суддів, подібне ув'язнення у Євросоюзі є незаконним у тому разі, якщо перед цим не були вивчені особисті справи шукачів притулку і не було ухвалене обґрунтоване рішення про потребу та пропорційність таких жорстких умов утримання.

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Угорщину в ЄС неодноразово піддавали критиці за її жорстку міграційну політику. У цьому випадку позов до Європейського суду подали чотири шукачі притулку з Ірану та Афганістану, яких після прибуття із Сербії утримують в угорській транзитній зон Рьоске. Угорщина відхилила їхні заявки про притулок, але й Сербія відмовляється прийняти їх на своїй території.

У квітні Європейський суд також вирішив, що Польща, Угорщина і Чехія, відмовившись від участі у програмі розподілу біженців, порушили право Європейського Союзу.

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