 Європейський Союз запровадив санкції проти спецслужб Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.01.2019

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Новини

Європейський Союз запровадив санкції проти спецслужб Ірану

Приводом для запровадження Євросоюзом обмежувальних заходів проти іранських спецслужб стали їхні наміри скоїти серію вбивств на території Європи.

Європейський Союз запровадить санкції проти спецслужб Ірану

Європейський Союз запровадив санкції проти однієї зі спецслужб Ірану. Запровадженні в вівторок, 8 січня, обмежувальні заходи стосуються двох осіб та однієї організації, повідомили журналістам інформагенції dpa неназвані джерела в дипломатичних колах у Брюсселі. Зазначається, що іранці планували скоїти серію вбивств іранських опозиціонерів-втікачів, котрі перебувають у Франції та Данії.

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У зв'язку з нещодавнім терактом в Ірані до МЗС ісламської республіки викликали трьох дипломатичних представників європейських країн. Тегеран каже, що в країнах ЄС знаходять прихисток члени терористичних угруповань. (23.09.2018)

Копенгаген звинуватив Тегеран у підготовці нападу на іранців на своїй території. Іран відкинув обвинувачення та назвав це змовою проти нього. (31.10.2018)

Про запровадження санкцій проти однієї з розвідслужби Ірану повідомив цього ж дня і міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен. Цю інформацію данський урядовець виклав у дописі в соціальній мережі Twitter. Самуельсен теж називає причиною обмежувальних заходів саме наміри іранців вчинити вбивства на території ЄС.

У липні 2018 року в Бельгії затримали двох підозрюваних у планах скоїти теракт під час заходу в Франції, на якому зібралося близько 25 тисяч емігрантів з Ірану. Крім того, за даними данської контррозвідки (PET), у вересні цього року вдалося попередити теракт на території Данії. Замах так само планувався під час заходу іранців, що опинилися в екзилі. Вони виступають за незалежність іранського регіону навколо міста Ахваз.

Рішення запровадити санкції проти іранської спецслужби привітав також і прем'єр Данії Ларс Локке Расмуссен, про що він написав у своєму мікроблозі в Twitter. Расмуссен ще раз наголосив, що задумані іранцями акції на території Європи "просто неприпустимі".

Раніше Данія викликала свого посла з Ірану. Натомість Тегеран усі звинувачення з боку Брюсселя та Копенгагена заперечив. Крім того, МЗС Ірану звинуватило ЄС у тому, що він "переховує терористів" на своїй території. Згідно з дописом міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа в соцмережі Twitter, на території деяких європейських країн, у тому числі "Данії, Нідерландів та Франції" переховуються члени забороненої в Ірані екстремістської організації "Моджахеди іранського народу".

Нагадаємо, торік США вийшли в односторонньому порядку з ядерної угоди з Іраном та запровадили проти Тегерана санкції. Євросоюз, так само як і решта підписантів угоди, висловили готовність і надалі виконувати її.

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