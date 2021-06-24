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Європейське космічне агентство (ESA)

Європейське космічне агентство є міжнародною організацією, котра займається космічними дослідженнями.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ESA". Європейське космічне агентство було засновано 1975 року. Його штаб-квартира розташована в Парижі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Робота мрії - астронавт: хто полетить на МКС у 2022 році?

Робота мрії - астронавт: хто полетить на МКС у 2022 році? 24.06.2021

Чергова кампанія Європейського космічного агентства з набору кандидатів до загону астронавтів завершена. У конкурсі вперше беруть участь і люди з обмеженими можливостями здоров'я.
Аналог NASA у Празі? Чехія стає центром космічної промисловості ЄС

Аналог NASA у Празі? Чехія стає центром космічної промисловості ЄС 21.06.2021

Євросоюз хоче не відставати від США, Китаю й Росії в освоєнні космосу і має намір вкласти в цю галузь 14,6 мільярда євро протягом семи років. EUSPA, нове космічне агентство ЄС, розміститься у Празі.
Зонд Solar Orbiter робить знімки Сонця (фото)

Зонд Solar Orbiter робить знімки Сонця (фото) 17.07.2020

Щодня Сонце видається іншим. Європейська космічна агенція знає, що це дійсно так, тож і не випускає зірку з поля зору.

Як вчені хочуть прибрати сміття з орбіти Землі (22.02.2018) 22.02.2018

Вчені Європейського космічного агентства розробляють космічні апарати, які прибиратимуть сміття з орбіти Землі. Інакше ближній космос може стати непридатним для використання.

Директор ESA: Космонавтика долає земні конфлікти

Директор ESA: Космонавтика долає земні конфлікти 26.01.2018

Незважаючи на політичні розбіжності між Європою і Росією, співпраця у космічній галузі не припиняється. Директор ESA Йоганн-Дітріх Вернер розповів DW, чому Космос став невід'ємною частиною життя кожного.
Європейська космічна галузь: від очищення орбіти від сміття до підтримки місії ОБСЄ в Україні

Європейська космічна галузь: від очищення орбіти від сміття до підтримки місії ОБСЄ в Україні 26.01.2018

Посилення конкуренції з боку як країн Азії, так і дедалі більшої кількості менших компаній змушує Європу замислитися, як забезпечити собі лідерські позиції в космічній галузі.

Астероїд промчиться повз Землю (12.10.2017) 12.10.2017

Астероїд 2012 TC4 промчиться дуже близько від Землі 12 жовтня. Науковці запевняють, що цього разу небезпеки немає. Але чи можна запобігти зіткненню в майбутньому?

Cassini: фінал героїчної космічної місії до Сатурна (15.09.2017) 15.09.2017

Космічна місія легендарного зонду Cassini стала історією. Він надіслав на Землю унікальні дані про Сатурн та його супутники. І завершив свою роботу не менш героїчно: згорів у атмостфері планети.

Танзанія з космосу: як тануть льодовики Кіліманджаро (05.09.2017) 05.09.2017

Найвища гора на африканському континенті втрачає льодяний покрив. Чим загрожує зміна клімату для околиць Кіліманджаро?

Канада з космосу: як виглядають кратери від падіння метеоритів? (29.08.2017) 29.08.2017

Як виглядають кратери від ударів метеоритів, що впали на Землю мільйони років тому? Дослідники Європейського космічного агентства (ESA) намагаються привернути увагу до екології за допомогою супутникового спостереження.

Ісландія з космосу: що приховують льодовики острова? (22.08.2017) 22.08.2017

Який зв'язок між таненням льодовиків і можливим виверженням вулканів в Ісландії? Дослідники Європейського космічного агентства (ESA) намагаються привернути увагу до екології завдяки супутниковим спостереженням.

Австралія з космосу: що сталося з Великим бар'єрним рифом? (15.08.2017) 15.08.2017

Як видозмінився австралійський Великий бар'єрний риф? Дослідники Європейського космічного агентства (ESA) намагаються привернути увагу до екології завдяки супутниковим спостереженням.

Італійські вулкани з космосу (14.07.2017) 14.07.2017

Дослідники Європейського космічного агентства (ESA) можуть попереджати про активність вулканів, зокрема Везувію та Етни в Італії, завдяки супутниковим спостереженням. А ми - просто помилуватися…
Італійські вулкани з космосу: не лише красиво, а й пізнавально (відео)

Італійські вулкани з космосу: не лише красиво, а й пізнавально (відео) 14.07.2017

Активність вулканів, зокрема Везувію та Етни в Італії, можна попереджати завдяки супутниковим спостереженням. Це дослідили фахівці Європейського космічного агентства (ESA).
ESA запустило супутник для спостереження за Землею

ESA запустило супутник для спостереження за Землею 07.03.2017

Супутник Sentinel-2B разом зі своїм "близнюком" Sentinel-2A допомагатимуть вченим стежити за змінами у лісовому покрові Землі, а також за забрудненням Світового океану.
Вперше за 25 років на орбіту виведений німецький супутник

Вперше за 25 років на орбіту виведений німецький супутник 28.01.2017

Супутник надаватиме телекомунікаційні сервіси регіонам Південної Америки та Європи. Його запуск вважається важливою подією для Німеччини.

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