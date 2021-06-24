Європейське космічне агентство (ESA)

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Європейське космічне агентство є міжнародною організацією, котра займається космічними дослідженнями.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ESA". Європейське космічне агентство було засновано 1975 року. Його штаб-квартира розташована в Парижі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Як виглядають кратери від ударів метеоритів, що впали на Землю мільйони років тому? Дослідники Європейського космічного агентства (ESA) намагаються привернути увагу до екології за допомогою супутникового спостереження.