Європейське космічне агентство (ESA)

Астероїд промчиться повз Землю (12.10.2017)

Астероїд 2012 TC4 промчиться дуже близько від Землі 12 жовтня. Науковці запевняють, що цього разу небезпеки немає. Але чи можна запобігти зіткненню в майбутньому?