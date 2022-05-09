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Європейська Рада

Європейська Рада - вищий політичний орган Європейського Союзу.

До Європейської Ради входять глави держав та урядів країн-членів ЄС. Європейська Рада проводить свої засідання щонайменше двічі на півроку, які також називають самітами ЄС. Членами Європейської Ради є також її голова, який вибирається на два з половиною року та голова Єврокомісії.

Мішель і Шмигаль переривали зустріч в Одесі через обстріли

Мішель і Шмигаль переривали зустріч в Одесі через обстріли 09.05.2022

У День Європи голова Європейської Ради Шарль Мішель прибув до Одеси, яку у цей час обстріляли російські окупанти.

Шарль Мішель - за конфіскацію активів підсанкційних росіян задля відбудови України

Шарль Мішель - за конфіскацію активів підсанкційних росіян задля відбудови України 05.05.2022

Вкрай важливо не лише заморозити активи, а й уможливити їхню конфіскацію задля відбудови України, переконаний Шарль Мішель. Утім, він визнав, що юридичний бік цього питання непростий.
Саміт ЄС підтримав створення Трастового фонду солідарності з Україною

Саміт ЄС підтримав створення Трастового фонду солідарності з Україною 25.03.2022

Євросоюз готовий надати підтримку українському уряду у його негайних потребах, а після війни - у відбудові демократичної України.
Президент Євроради закликав провести конференцію донорів для України

Президент Євроради закликав провести конференцію донорів для України 20.02.2022

Шарль Мішель заявив на Мюнхенській конференції з безпеки, що з Росією слід вести жорсткіший діалог. За його словами, Москва помиляється, якщо сподівається послабити Захід та Україну.
Україна закликає партнерів негайно засудити обстріл Станиці Луганської

Україна закликає партнерів негайно засудити обстріл Станиці Луганської 17.02.2022

МЗС України просить міжнародних партнерів негайно відреагувати на обстріл Станиці Луганської, під час якого снаряд бойовиків потрапив у дитсадок, в якому перебувало 20 дітей.
Президент Європейської Ради ініціює конференцію донорів на підтримку України

Президент Європейської Ради ініціює конференцію донорів на підтримку України 16.02.2022

З огляду на загрози з боку РФ президент Європейської Ради Шарль Мішель запропонував скликати конференцію донорів для підтримки економіки України.
П'ять сценаріїв ЄС: якою буде реакція, якщо РФ нападе на Україну?

П'ять сценаріїв ЄС: якою буде реакція, якщо РФ нападе на Україну? 17.12.2021

Саміт ЄС одностайно пригрозив Росії потужними санкціями у разі подальшої агресії проти України. Чому в ЄС не розкривають можливих заходів і чи справді Євросоюз єдиний, - розбиралася DW.
Брюссель виділить на допомогу Єревану 2,6 мільярда євро

Брюссель виділить на допомогу Єревану 2,6 мільярда євро 17.07.2021

ЄС збирається активніше брати участь у вирішенні проблем регіону, заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель в Єревані. Тим часом Азербайджан і Вірменія звинувачують один одного у нових обстрілах.
У ЄС звинуватили Мінськ у збільшенні потоку нелегальних мігрантів до Литви

У ЄС звинуватили Мінськ у збільшенні потоку нелегальних мігрантів до Литви 06.07.2021

Глава Євроради Шарль Мішель пообіцяв Вільнюсу допомогу в охороні кордону. Тим часом нелегальних мігрантів з Білорусі затримали і в Польщі.
Дональд Туск очолюватиме головну опозиційну партію Польщі

Дональд Туск очолюватиме головну опозиційну партію Польщі 03.07.2021

Ексглава Європейської Ради Дональд Туск повернувся у польську політику. Він виконуватиме обов'язки голови опозиційної партії "Громадянська платформа".
Інцидент з літаком Ryanair: саміт ЄС погодив заходи щодо Білорусі

Інцидент з літаком Ryanair: саміт ЄС погодив заходи щодо Білорусі 24.05.2021

Лідери Євросоюзу домовилися про заходи у відповідь на посадку літака Ryanair в Мінську. Ідеться про санкції щодо режиму Лукашенка, а також закриття авіапростору ЄС для білоруських авіакомпаній.
Затримання Протасевича: на саміті ЄС розширили порядок денний

Затримання Протасевича: на саміті ЄС розширили порядок денний 24.05.2021

На саміті ЄС обговорять можливі санкції щодо Білорусі через примусову посадку літака Ryanair у Мінську і затримання опозиційного білоруського блогера Романа Протасевича.

ЄС: Список РФ з недружніми країними є кроком до ескалації

ЄС: Список РФ з "недружніми" країними є кроком до ескалації 15.05.2021

Глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що зусилля розколоти ЄС - марні. Напередодні РФ назвала "недружніми" члена ЄС Чехію, а також США.
Президент Європейської ради назвав умови покращення відносин з РФ

Президент Європейської ради назвав умови покращення відносин з РФ 22.03.2021

З точки зору ЄС, відносини з Росією можуть розвиватися в іншому напрямі, лише якщо буде прогрес виконанні мінських угод, припиненні гібридних та хакерських атак на держави Євросоюзу та дотримуватимуться права людини.
Візит голови Європейської Ради до України: жорсткі слова на адресу РФ

Візит голови Європейської Ради до України: жорсткі слова на адресу РФ 02.03.2021

Свій візит до України президент Європейської Ради Шарль Мішель розпочав із Донбасу. Він пообіцяв Києву подальшу підтримку ЄС у здійсненні реформ та закликав Росію виконувати Мінські угоди, назвавши її частиною конфлікту.
Президент Євроради Шарль Мішель 2 березня приїде на Донбас

Президент Євроради Шарль Мішель 2 березня приїде на Донбас 28.02.2021

На Сході України Шарль Мішель зустрінеться з представниками операції Об'єднаних сил та ОБСЄ, а в Києві він відвідає центр вакцинації.
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