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Європейська Рада - вищий політичний орган Європейського Союзу.
До Європейської Ради входять глави держав та урядів країн-членів ЄС. Європейська Рада проводить свої засідання щонайменше двічі на півроку, які також називають самітами ЄС. Членами Європейської Ради є також її голова, який вибирається на два з половиною року та голова Єврокомісії.
Свій візит до України президент Європейської Ради Шарль Мішель розпочав із Донбасу. Він пообіцяв Києву подальшу підтримку ЄС у здійсненні реформ та закликав Росію виконувати Мінські угоди, назвавши її частиною конфлікту.