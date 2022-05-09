Європейська Рада - вищий політичний орган Європейського Союзу.

До Європейської Ради входять глави держав та урядів країн-членів ЄС. Європейська Рада проводить свої засідання щонайменше двічі на півроку, які також називають самітами ЄС. Членами Європейської Ради є також її голова, який вибирається на два з половиною року та голова Єврокомісії.