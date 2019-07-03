 Європейська Рада остаточно затвердила склад нової Єврокомісії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2019

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Новини

Європейська Рада остаточно затвердила склад нової Єврокомісії

Європейська Рада призначила нову Єврокомісію на період з 1 грудня 2019 року по 31 жовтня 2024 року. Президент Європейської Ради Дональд Туск привітав голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн з початком роботи.

Нова очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Нова очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Європейська Рада у четвер, 28 листопада, призначила за письмовою процедурою нову Європейську Комісію (ЄК) на період з 1 грудня 2019 року по 31 жовтня 2024 року. Про це йдеться в опублікованому на сайті Європейської Ради повідомленні.

В оприлюдненому рішенні Європейської Ради зазначається, що головою комісії призначено Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), а високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки - Жозепа Борреля, який також буде одним із заступників голови ЄК. Також призначені 25 членів Єврокомісії. У документі наголошується, що дане рішення засноване на згоді Європейського парламенту від 27 листопада 2019 року про затвердження нової Єврокомісії.

Президент Європейської Ради Дональд Туск привітав Урсулу фон дер Ляєн з остаточним призначенням виконавчого органу ЄС, який почне працювати з 1 грудня. "Європейська Рада остаточно і офіційно призначила нову Європейську Комісію для вступу в повноваження 1 грудня. Привітання і мої найкращі побажання фон дер Ляєн і її команді підтримувати єдність  і силу ЄС", - написав у соціальній мережі Twitter Туск, який також залишає посаду.

Напередодні на пленарній сесії Європарламенту євродепутати 461 голосом "за" затвердили Європейську комісію мандата 2019-2024 років. 157 парламентаріїв проголосували "проти", утрималися 89. Представляючи свою команду в Європарламенті, Урсула фон дер Ляєн заявила: "Я прошу вашої підтримки для нового старту Європи".

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Посилання в інтернеті

Рішення Європейської ради

Аудіо й відео до теми

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