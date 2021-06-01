 Нова Європейська прокуратура вже розслідує у 1200 справах - Ковеши | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2021

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Нова Європейська прокуратура вже розслідує у 1200 справах - Ковеши

Європейська прокуратура, яка розпочала роботу 1 червня, проводить наразі розслідування щодо 1200 корупційних діянь, які ймовірно завдали шкоди ЄС на чотири мільярди євро.

Глава Європейської прокуратури Лаура Кодруца Ковеши

Глава Європейської прокуратури Лаура Кодруца Ковеши

Новостворена Європейська прокуратура проводить розслідування у 1200 справах. Про це німецькому виданню Focus у п'ятницю, 13 серпня, повідомила керівниця відомства Лаура Кодруца Ковеши.

За словами колишньої антикорупційної прокурорки Румунії, розслідуються факти ймовірного завдання шкоди ЄС на загальну суму близько чотирьох мільярдів євро. Перший злочин, щодо якого Європейська прокуратура почала розслідування, стосувався Німеччини і йшлось про ймовірне ухилення від сплати податків.

Боротьба з корупцією на рівні ЄС

Європейська прокуратура розпочала роботу 1 червня в Люксембурзі. Її діяльність забезпечують представники поки що 22 з 27 держав ЄС.

У сфері компетенції Європейської прокуратури розслідування корупційних злочинів, відмивання грошей, махінації з субвенціями та незаконне присвоєння коштів з бюджету ЄС. Також у фокусі нового відомства - транскордонні оборудки з ухилення від сплати податку на додану вартість. Прокуратура може проводити розслідування та здійснювати інші слідчі дії й у окремих державах ЄС. 

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