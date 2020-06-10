 Європейська народна партія стурбована справами проти Порошенка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2020

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Європейська народна партія стурбована справами проти Порошенка

Європейська народна партія стурбована політичними справами проти п'ятого президента України Петра Порошенка. У політсилі наголосили, що звинувачення не повинні нагадувати політичні переслідування.

Європейська народна партія стурбована справами проти Петра Порошенка

Європейська народна партія стурбована справами проти Петра Порошенка

Європейська народна партія (ЄНП) стурбована політичними справами проти колишнього президента України Петра Порошенка. Про це у середу, 17 червня, написав голова партії Дональд Туск у Twitter.

"ЄНП дуже стурбована політичними справами проти колишнього президента Петра Порошенка. Звинувачення не повинні нагадувати політичне переслідування, а також не повинно бути політично мотивованим щодо окремих політичних опонентів", - написав Туск.

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18 червня має відбутися засідання Печерського суду у Києві у справі проти Петра Порошенка. Його речник Святослав Цеголко підтвердив участь експрезидента України у судовому засіданні. "Петро Порошенко йде до суду. Тому похорон батька довелося перенести на п'ятницю, 19 червня", - написав Цеголко у Facebook.

Як повідомлялося, 10 червня Порошенко прийшов на допит до ДБР, де представник Офісу генпрокурора оголосив йому підозру в тому, що Порошенко, будучи президентом, спонукав главу Служби зовнішнього розвідки до перевищення влади.

Ідеться про призначення Сергія Семочка першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки. Адвокат Порошенка Ілля Новіков, у свою чергу, зазначив, що Порошенко залишив будівлю Державного бюро розслідувань, не отримавши підозру, оскільки повноваження на вручення підозри має лише генеральний прокурор. Порошенко заявив про політичне переслідування його як лідера опозиції.

Днями адвокат експрезидента Ілля Новіков повідомив, що Офіс генерального прокурора в Печерському райсуді в четвер, 18 червня, вимагатиме для Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 10 мільйонів гривень.

 

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