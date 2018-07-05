Європарламент ухвалив створення системи перевірки безвізових мандрівників

Європейський парламент у четвер, 5 липня, переважною більшістю голосів ухвалив створення Європейської системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS) для поїздок до країн Шенгенської зони. Як зазначається у повідомленні прес-служби Європарламенту, за новими правилами громадяни країн, які не є членами ЄС, і які звільнені від візових вимог, повинні будуть отримати дозвіл перед поїздкою до ЄС.

Нова система почне працювати у 2021 році і дозволить проводити додаткову перевірку мандрівників. За її допомогою планують виявляти терористів, злочинців і шахраїв, та завадити їхньому в'їзду до Шенгенської зони. "ЕТІАS подолає наявну прогалину в інформації щодо безвізових мандрівників, оцінюючи, чи є вони небезпечними, несуть ризики нелегальної міграції чи епідемії, перш ніж вони прибудуть на зовнішній кордон", - заявила доповідачка Європарламенту Кінга Галь.

Нові правила поширюватимуться на громадян держав, для яких запроваджено безвізовий режим з ЄС. Згідно з переліком на сайті Єврокомісії, на даний момент це понад 60 країн, а також кілька територій.

ETIAS - це електронна система, у якій перед подорожжю треба буде зареєструватися, внести свої дані та сплатити збір. Лише отримавши авторизацію, яка коштуватиме сім євро на три роки, людині можна збиратися в дорогу. Для осіб молодше 18 та старше 70 років авторизація буде безкоштовною.

Заявнику треба буде надати інформацію про свою особу, паспорт, місце проживання, рівень освіти та рід занять, контактні дані, першу країну Шенгенської зони, куди людина планує поїхати. Також треба буде відповісти на низку запитань - про наявність судимості, перебування у зонах конфлікту чи війни, вислання з території країни ЄС чи третіх країн - усе це впродовж останніх десяти років. На відміну від візи, під час подання заявки не потрібно буде пояснювати, чим людина забезпечить своє перебування у ЄС.