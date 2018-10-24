 Європарламент ухвалив резолюцію з засудженням дій РФ у Азовському морі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2018

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Новини

Європарламент ухвалив резолюцію з засудженням дій РФ у Азовському морі

Європарламент засудив дії Росії в Азовському морі. Ціль Москви - перетворити його на внутрішнє озеро, йдеться в резолюції. Депутати закликали ЄС призначити спецпосланця та попередити РФ про можливість нових санкцій.

Пленарне засідання Європарламенту

Пленарне засідання Європарламенту (фото з архіву)

Європарламент "дуже шкодує" через "надмірні" дії Росії в Азовському морі, які порушують міжнародне морське право. Про це йдеться у резолюції, за яку на пленарному засіданні в Страсбургу в четвер, 25 жовтня, проголосувала більшість євродепутатів. Точна кількість голосів поки невідома, бо голосування здійснювалося руками. Як повідомляє кореспондент DW, проект цієї резолюції запропонували одразу п'ять фракцій: Європейська народна партія, соціал-демократи, Європейські консерватори та реформісти, ліберали та Зелені.

Прийнятою резолюцією Європарламент засудив "надмірні" блокування та інспекції Росією комерційних суден, які спричиняли затримки до одного тижня. У резолюції нагадують, що до відкриття Керченського мосту з РФ до незаконно анексованого нею Криму перевірки проводилися лише вибірково та не спричиняли порушення вільного руху кораблів і вантажів. Європарламент визнає право РФ проводити перевірки, але переконаний, що це правом "не повинні зловживати чи застосовувати його з політичних міркувань".

Натомість Єврокомісії варто було би оцінити економічну шкоду, спричинену цією "де-факто блокадою" та допомогти економічному розвитку Маріуполя та Бердянська, йдеться у документі.

Мілітаризація Азовського моря

Також Європарламент "серйозно занепокоєний продовженням мілітаризації Азовського моря та регіону Чорного моря, особливо незаконно анексованого та окупованого Кримського півострова". З прикладів називається розміщення Росією зенітних ракетних систем С-400 у Криму та перекидання в Азовське море військових кораблів і патрульних катерів з Каспію.

Під час дебатів щодо ситуації в Азовському морі у вівторок, 23 жовтня, верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні нагадала, що раніше це море було практично демілітаризованим. Нині ж Україна у відповідь на дії Росії створює свою військово-морську базу. Дії Києва у резолюції не коментують, а натомість шкодують, що "Азовське море стало новим виміром войовничих дій Росії проти України".

DW.COM

Підкомітет Європарламенту з безпеки й оборони провів засідання щодо ситуації в Азовському морі. Євродепутати розпитали чиновників ЄС, НАТО і АПУ, як ЄС може допомогти Україні вирішити конфлікт з РФ. (11.10.2018)

Група євродепутатів відвідали Україну, зокрема Донбас. Соціал-демократ Арне Ліц розповів DW, як ЄС має реагувати на дії Росії в Азовському морі та як він переконує своїх виборців у необхідності санкцій щодо РФ. (28.09.2018)

Яку ціль переслідує Росія?

Одним із конкретних заходів могло би стати призначення спеціального посланця ЄС щодо Криму та Донбасу, йдеться в резолюції. Європарламент вважає таке призначення "дуже корисним", причому його мандат мав би покривати і Азовське море. Крім того, євродепутати бачать потребу в моніторингу ситуації в Азові з боку місії ОБСЄ в Україні, адже її мандат покриває всю територію країни.

Європарламент вказав і на небезпеку захоплення Росією українських газових родовищ у Азовському морі. Це стане можливим, якщо Москва "досягне своєї цілі перетворення його (моря. - Ред.) на внутрішнє озеро всередині РФ".

Хоча низка євродепутатів хотіли прописати заклик ЄС запровадити нові санкції, це не знайшло підтримку всіх п'яти фракцій, зокрема соціал-демократів. Натомість Європарламент звернувся до Ради ЄС із проханням дати Москві зрозуміти, що адресні санкції проти Росії "будуть посилені, якщо буде подальша ескалація конфлікту в Азовському морі".

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