 Європарламент схвалив суперечливе посилення захисту авторських прав | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2018

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Новини

Європарламент схвалив суперечливе посилення захисту авторських прав

Згідно з проголосованим Європарламентом документом, інтернет-гіганти повинні будуть ретельно контролювати, щоб контент, який з'являється на їхніх платформах, не порушував авторські права.

В ЄС хочуть посилити захист авторського права

В ЄС хочуть посилити захист авторського права

Європейський парламент схвалив реформування європейського законодавства про захист авторських прав. Під час голосування в середу, 12 вересня, суперечливий законопроект про авторське право підтримали 438 євродепутатів, проти проголосували 226, ще 39 парламентарів утрималися.

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Проти суперечливого документа проголосували 318 парламентаріїв. Подальший розгляд ініціатив щодо можливостей захисту авторських прав в інтернеті очікується у вересні. (05.07.2018)

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Суперечка між Google та американськими авторами тривала вісім років. Концерн порушує авторські права, скануючи книги для онлайн-пошуку, вважають письменники. Суд вирішив на користь Google. (15.11.2013)

Нові правила, які були запропоновані Єврокомісією ще у 2016 році, передбачають розширення прав музичних виконавців, новинних ресурсів та традиційних ЗМІ у протистоянні з інтернет-гігантами, такими як Facebook, Microsoft чи Google. Перед фінальним голосуванням до проекту було внесено понад 200 поправок, зазначає агентство AFP.

Найбільші суперечки викликали дві пропозиції: стаття 11-та, яка окреслює права видавців ЗМІ і в якій закріплено, зокрема, що інтернет-платформи мають отримувати дозвіл або навіть сплачувати ЗМІ за демонстрацію їхніх новин користувачам, а також стаття 13-та, згідно з якою на інтернет-гігантів покладається відповідальність за порушення авторських прав на їхніх платформах.

Критики висловлювали побоювання, що 11-та стаття не буде дієздатною, а 13-та стаття може призвести до фільтрування контенту, що завантажується в інтернет. Контроль з боку технологічних гігантів за контентом, що з'являється на їхніх ресурсах, суперечитиме основному принципу інтернету - вільному обміну інформацією, стверджують критики.

Крім того, реформа передбачає відповідальність соцмереж за те, щоб контент, який завантажують користувачі, не порушував авторські права.

Перед набуттям чинності нового законодавства про захист авторських прав реформа тепер має бути схвалена Єврокомісією та Європейською Радою. У липні ЄП під час голосування відхилив зміни до законодавства про авторські права.  

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