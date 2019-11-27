Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з фон дер Ляєн

Європейський парламент на засіданні у французькому Стразбурзі затвердив у середу, 27 листопада, новий склад Єврокомісії, представлений очільницею виконавчого органу ЄС Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). За запропоновані головою Єврокомісії кандидатури 27 єврокомісарів проголосувала більшість європарламентарів - 461. Проти були 157, ще 89 - утрималися, повідомляє кореспондент DW.

Під час виступу перед Європарламентом фон дер Ляєн закликала парламентарів підтримати її пропозицію з огляду на виклики, що стоятимуть перед Європою у прийдешні роки. Серед них очільниця Єврокомісії згадала зміну клімати та дігіталізацію.

"Я прошу вас про підтримку для перезавантаження", - сказала фон дер Ляєн і додала, що перехід до нової реальності "не буде легким".

У новій Єврокомісії за захист клімату відповідатиме представник Нідерландів Франс Тіммерманс, який до цього був віцепрезидентом комісії та комісаром з питань кращого регулювання і верховенства права. Інший пріоритетний напрямок - дигіталізацію - очолюватиме представниця Данії Маргарете Вестагер. Вона ж і буде новою керівною віцепрезиденткою Єврокомісії.

Комісаром з політики сусідства став угорець Олівер Варгеї. Він пообіцяв приділяти Україні "особливу увагу".

Фон дер Ляєн стане першою жінкою на чолі цього органу ЄС - вона називає боротьбу за гендерну рівність одним з важливих аспектів своєї майбутньої роботи. У запропонованому фон дер Ляєн складі комісії жінки складають 44 відсотки, обіймаючи 12 з 27 посад, - це буде найвища частка жінок у Єврокомісії за всю історію її роботи.

У нинішньому складі Єврокомісії вже не буде представника Великобританії, яка не номінувала свого кандидата на посаду єврокомісара.

Успішне голосування дозволить новій комісії почати свою роботу вже 1 грудня. Для затвердження євродепутатам було достатньо простої більшості.

Новий склад Єврокомісії мав розпочати свою роботу ще 1 листопада, однак відхилення Європарламентом трьох з раніше запропонованих кандидатур призвело до зволікання та подовження повноважень попереднього складу виконавчого органу ЄС. Єврокомісари були вимушені на місяць залишатися у статусі виконуючих обов'язки, без права ухвалювати політичні рішення.