 Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з фон дер Ляєн | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2019

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Новини

Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з фон дер Ляєн

Європейський парламент проголосував за новий склад Єврокомісії, представлений її очільницею Урсулою фон дер Ляєн. Нова ЄК розпочне роботу 1 грудня.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Європейський парламент на засіданні у французькому Стразбурзі затвердив у середу, 27 листопада, новий склад Єврокомісії, представлений очільницею виконавчого органу ЄС Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). За запропоновані головою Єврокомісії кандидатури 27 єврокомісарів проголосувала більшість європарламентарів - 461. Проти були 157, ще 89 - утрималися, повідомляє кореспондент DW.

Під час виступу перед Європарламентом фон дер Ляєн закликала парламентарів підтримати її пропозицію з огляду на виклики, що стоятимуть перед Європою у прийдешні роки. Серед них очільниця Єврокомісії згадала зміну клімати та дігіталізацію.

"Я прошу вас про підтримку для перезавантаження", - сказала фон дер Ляєн і додала, що перехід до нової реальності "не буде легким".

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У новій Єврокомісії за захист клімату відповідатиме представник Нідерландів Франс Тіммерманс, який до цього був віцепрезидентом комісії та комісаром з питань кращого регулювання і верховенства права. Інший пріоритетний напрямок - дигіталізацію - очолюватиме представниця Данії Маргарете Вестагер. Вона ж і буде новою керівною віцепрезиденткою Єврокомісії.

Комісаром з політики сусідства став угорець Олівер Варгеї. Він пообіцяв приділяти Україні "особливу увагу".

Фон дер Ляєн стане першою жінкою на чолі цього органу ЄС - вона називає боротьбу за гендерну рівність одним з важливих аспектів своєї майбутньої роботи. У запропонованому фон дер Ляєн складі комісії жінки складають 44 відсотки, обіймаючи 12 з 27 посад, - це буде найвища частка жінок у Єврокомісії за всю історію її роботи.

У нинішньому складі Єврокомісії вже не буде представника Великобританії, яка не номінувала свого кандидата на посаду єврокомісара.

Успішне голосування дозволить новій комісії почати свою роботу вже 1 грудня. Для затвердження євродепутатам було достатньо простої більшості. 

Новий склад Єврокомісії мав розпочати свою роботу ще 1 листопада, однак відхилення Європарламентом трьох з раніше запропонованих кандидатур призвело до зволікання та подовження повноважень попереднього складу виконавчого органу ЄС. Єврокомісари були вимушені на місяць залишатися у статусі виконуючих обов'язки, без права ухвалювати політичні рішення.

  • Урсула фон дер Ляєн

    Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики

    Коли політика в генах

    Ставши головою Єврокомісії, Урсула фон дер Ляєн повернеться в Брюссель - місто, де вона народилася в 1958 році і до 13 років жила. Її батько, відомий німецький політик, колишній прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Ернст Альбрехт, працював тоді в європейських структурах. Після школи Урсула вивчилася на лікарку-гінеколога і працювала в клініці, а в політику подалася, коли їй було вже за 40.

  • Урсула фон дер Ляєн

    Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики

    З батьками і братами

    На цьому фото 1976 року - Урсула з батьком, матір'ю і братами. Працьовитості і старанності в навчанні вимагали від своїх дітей Гайді й Ернст Альбрехти. Нікому не потурали. Батько доклав чимало зусиль і до того, щоб його діти були обізнаними в політиці.

  • Урсула фон дер Ляєн

    Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики

    Домашні музикування

    Урсула фон дер Ляєн завжди вчилася на "відмінно" і вміла швидко освоювати нові амплуа. З малечку вона мала безліч захоплень. Фон дер Ляєн вільно розмовляє англійською та французькою, любить катання верхи, прогулянки на велосипеді, а також з ранніх років захоплюється музикою. Спільне музикування в сім'ї Альбрехтів, як на цьому знімку 1976, було традицією.

  • Урсула фон дер Ляєн

    Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики

    Найголовніший чоловік

    Під час навчання в університеті Урсула зустріла головного чоловіка свого життя - професора, лікаря і бізнесмена Гайко фон дер Ляєна. 1986 року (Урсулі було 27 років, а Гайко - 31 рік) вони одружилися. За перші десять років подружнього життя в родині народилося семеро дітей, і на деякий час Урсулі довелося кинути роботу. На цьому фото 2013 року показано подружжя під час балу в Берліні.

  • Урсула фон дер Ляєн

    Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики

    Весела компанія

    Як зізналася Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю журналістам, вона, як і її батьки, завжди хотіла мати багато дітей. Сім'ю без дітей вона просто не уявляє. Цей знімок зроблений в березні 2003 року, коли Урсула була міністеркою землі Нижня Саксонія з соціальних питань, справ жінок, сім'ї та здоров'я. У компанії чоловіка Гайко, синів і доньок вона зображена в саду свого будинку під Ганновером.

  • Урсула фон дер Ляєн

    Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики

    У рідних пенатах

    Урсула фон дер Ляєн любить проводити дозвілля разом з дітьми у себе в саду. Багато німецьких політиків визнають за краще вирушати у відпустку на морське узбережжя або в гори. А Урсула із задоволенням залишається вдома.

    Автор: Наталія Корольова


DW.COM

Урсула фон дер Ляєн: приватне життя зірки європейської політики

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