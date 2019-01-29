Європарламент вимагає від ЄС визнати Хуана Гуайдо тимчасовим президентом

Європейський парламент визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдотимчасовим президентом Венесуели. Прийнята у четвер, 31 січня, резолюція закликає країни-члени Європейського Союзу (ЄС) визнати Гуайдо "легітимним тимчасовим президентом" цієї південноамериканської країни, передає агенція новин AFP.

Один з пунктів ухваленого документа передбачає також "цілковиту підтримку програми" Гуайдо. Підставою для ухвалення резолюції стали нещодавні заяви президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Останній рішуче відхилив вимоги окремих країн Європейського Союзу негайно провести дострокові вибори президента Венесуели.

У другій половині дня 31 січня міністри закордонних справ ЄС, котрі проводять неформальну зустріч у Бухаресті, обговорять питання визнання Гуайдо окремими країнами-членами ЄС, повідомляє агенція новин dpa.

Минулого тижня низка європейських країн, зокрема Німеччина, Франція та Іспанія висунули ультиматум Мадуро. Зміст вимоги такий: якщо до 3 лютого Мадуро не оголосить проведення позачергових виборів президента, ці країни визнають тимчасовим президентом лідера опозиції Хуана Гуайдо. Мета європейських країн - зробити такий крок від імені всіх країн-членів ЄС. Утім, деякі країни спільноти, приміром, Греція, досі відмовлялися підтриматися такому колективному рішенні.

Однак ухвала Європарламенту має радше символічне значення, бо він не має повноважень вирішувати питання зовнішньої політики ЄС.

Як повідомлялося, напередодні Хуан Гуайдо, котрий нещодавно проголосив себе виконувачем обов'язків президента Венесуели, повідомив про проведення таємних зустрічей з представниками армії та сил безпеки. Про це Гуайдо написав у американському виданні New York Times.

Хуана Гуайдо визнали фактичним лідером Венесуели низка держав, зокрема США, Канада, Австралія, Бразилія, Ізраїль, Колумбія, Парагвай, Чилі, Аргентина, Перу й Еквадор. Владу Мадуро підтримують Китай, Росія, Куба, Болівія та Нікарагуа.

Тим часом Мексика та Уругвай закликали провести міжнародну конференцію для подолання кризи у Венесуелі шляхом діалогу між урядом та опозицією. Напередодні Мадуро оголосив готовність сісти за стіл переговорів з опозицією.

Жертвами протистояння у Венесуелі, що триває з 22 січня, за даними ООН, стали понад 40 осіб. При цьому 26 осіб загинули внаслідок відкриття вогню з боку представників сил безпеки країни під час демонстрацій. Близько 850 осіб було затримано.

Венесуела: боротьба за владу і протести Курс конфронтації Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

Венесуела: боротьба за владу і протести Загиблі під час протестів Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

Венесуела: боротьба за владу і протести Вісник надії Гуайдо Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

Венесуела: боротьба за владу і протести "Люди вимагають свободи і правової захищеності" Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

Венесуела: боротьба за владу і протести Мадуро мобілізує своїх прихильників На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

Венесуела: боротьба за владу і протести Прапори Венесуели за кордоном Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели. Автор: Інес Айзеле

