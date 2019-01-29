Європарламент вимагає від ЄС визнати Хуана Гуайдо тимчасовим президентом

Ухвалена резолюція Європейського парламенту закликає країни-члени ЄС визнати лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо легітимним тимчасовим президентом.
Європейський парламент визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдотимчасовим президентом Венесуели. Прийнята у четвер, 31 січня, резолюція закликає країни-члени Європейського Союзу (ЄС) визнати Гуайдо "легітимним тимчасовим президентом" цієї південноамериканської країни, передає агенція новин AFP.
Один з пунктів ухваленого документа передбачає також "цілковиту підтримку програми" Гуайдо. Підставою для ухвалення резолюції стали нещодавні заяви президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Останній рішуче відхилив вимоги окремих країн Європейського Союзу негайно провести дострокові вибори президента Венесуели.
У другій половині дня 31 січня міністри закордонних справ ЄС, котрі проводять неформальну зустріч у Бухаресті, обговорять питання визнання Гуайдо окремими країнами-членами ЄС, повідомляє агенція новин dpa.
Минулого тижня низка європейських країн, зокрема Німеччина, Франція та Іспанія висунули ультиматум Мадуро. Зміст вимоги такий: якщо до 3 лютого Мадуро не оголосить проведення позачергових виборів президента, ці країни визнають тимчасовим президентом лідера опозиції Хуана Гуайдо. Мета європейських країн - зробити такий крок від імені всіх країн-членів ЄС. Утім, деякі країни спільноти, приміром, Греція, досі відмовлялися підтриматися такому колективному рішенні.
Однак ухвала Європарламенту має радше символічне значення, бо він не має повноважень вирішувати питання зовнішньої політики ЄС.
Як повідомлялося, напередодні Хуан Гуайдо, котрий нещодавно проголосив себе виконувачем обов'язків президента Венесуели, повідомив про проведення таємних зустрічей з представниками армії та сил безпеки. Про це Гуайдо написав у американському виданні New York Times.
Хуана Гуайдо визнали фактичним лідером Венесуели низка держав, зокрема США, Канада, Австралія, Бразилія, Ізраїль, Колумбія, Парагвай, Чилі, Аргентина, Перу й Еквадор. Владу Мадуро підтримують Китай, Росія, Куба, Болівія та Нікарагуа.
Тим часом Мексика та Уругвай закликали провести міжнародну конференцію для подолання кризи у Венесуелі шляхом діалогу між урядом та опозицією. Напередодні Мадуро оголосив готовність сісти за стіл переговорів з опозицією.
Жертвами протистояння у Венесуелі, що триває з 22 січня, за даними ООН, стали понад 40 осіб. При цьому 26 осіб загинули внаслідок відкриття вогню з боку представників сил безпеки країни під час демонстрацій. Близько 850 осіб було затримано.