Єврооблігації

"Борг Януковича": суд Великобританії розгляне спір України і РФ

Верховний суд Великобританії розглядатиме спір України і Росії з 9 по 12 грудня. Ця справа стосується єврооблігацій на три мільярди доларів або так званого "боргу Януковича".