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Єврооблігації

Росія планує судитися при спробі оголосити її банкрутом

Росія планує судитися при спробі оголосити її банкрутом 11.04.2022

Через обслуговування державного боргу не у валюті РФ можуть визнати банкрутом. Але у Москві заявляють, що виконали зобов'язання щодо облігацій.
Україна погасила єврооблігації на понад 1,3 мільярда доларів США

Україна погасила єврооблігації на понад 1,3 мільярда доларів США 01.09.2021

До кінця року залишок валютних платежів за державним боргом становить близько 3,6 мільярда доларів США, зазначили у міністерстві фінансів.
Україна скасувала продаж єврооблігацій після відставки Смолія

Україна скасувала продаж єврооблігацій після відставки Смолія 02.07.2020

Міністерство фінансів України заявило про скасування угоди про випуск нових єврооблігацій. Це рішення ухвалене після подання головою НБУ Яковом Смолієм прохання про відставку.
Після рішення КС ФРН Суд ЄС попередив про загрозу правовому порядку

Після рішення КС ФРН Суд ЄС попередив про загрозу правовому порядку 08.05.2020

Рішення національних судів щодо діяльності органів ЄС може загрожувати єдності правового порядку блоку, наголосив Суд ЄС.

Україна випустить 10-річні єврооблігації

Україна випустить 10-річні єврооблігації 22.01.2020

Мінфін оголосив про випуск десятирічних облігацій у євро. ЗМІ повідомляють про плани розміщення цінних паперів на один мільярд євро.
Борг Януковича: суд Великобританії розгляне спір України і РФ

"Борг Януковича": суд Великобританії розгляне спір України і РФ 09.12.2019

Верховний суд Великобританії розглядатиме спір України і Росії з 9 по 12 грудня. Ця справа стосується єврооблігацій на три мільярди доларів або так званого "боргу Януковича".
Борг Януковича: РФ оскаржила рішення британського суду на користь України

"Борг Януковича": РФ оскаржила рішення британського суду на користь України 14.11.2018

Компанія, що діє в інтересах російського мінфіну, подала апеляцію на рішення Апеляційного суду Англії, яке вимагало всеосяжного розгляду справи щодо "боргу Януковича".
Борг Януковича: Україна виграла апеляцію у спорі з РФ у суді Англії

"Борг Януковича": Україна виграла апеляцію у спорі з РФ у суді Англії 14.09.2018

Апеляційний суд Англії повернув справу щодо "боргу Януковича" на новий розгляд до Високого суду Лондона. Тепер справу про стягнення боргу у 3 мільярди доларів на користь РФ слухатимуть у рамках повноцінної процедури.

Суд у Лондоні почав розгляд апеляції Києва щодо боргу Януковича

Суд у Лондоні почав розгляд апеляції Києва щодо "боргу Януковича" 22.01.2018

Слухання апеляції Києва на рішення Верховного суду Лондона триватиме протягом найближчих п'яти днів. Оголошення рішення може бути відкладене на термін до трьох місяців.

Україна розмістила євробонди вперше з часів Євромайдану

Україна розмістила євробонди вперше з часів Євромайдану 18.09.2017

Україна розмістила єврооблігації на 3 мільярди доларів. Частину цієї суми передбачено на оплату викуплених бондів з погашенням у 2019-2020 роках.
На що Україна витрачає гроші від МВФ

На що Україна витрачає гроші від МВФ 14.09.2017

Керівництво МВФ продовжує консультації з українською владою щодо умов виділення фінансування. DW розпитала економічних експертів про те, наскільки кредити Фонду посприяли проведенню реформ та боротьбі з корупцією.
ЄЦБ залишив ставки за кредитами на рівні 0,0

ЄЦБ залишив ставки за кредитами на рівні 0,0 08.06.2017

ЄЦБ підтвердив намір продовжити скупку єврооблігацій щонайменше до кінця 2017 року, щоб стимулювати інфляцію.
Суперечка щодо боргу Януковича дійшла до судових слухань

Суперечка щодо "боргу Януковича" дійшла до судових слухань 17.01.2017

Позов Росії проти України щодо стягнення понад трьох мільярдів доларів "боргу Януковича" почне розглядатися у Високому суді Англії. DW нагадує історію суперечки та позиції сторін.
Відставка Ренці не налякала міжнародних інвесторів

Відставка Ренці не налякала міжнародних інвесторів 05.12.2016

Ринки та експерти на диво спокійно відреагували на результати італійскього референдуму. Євро навіть зміцнився.

Україна оскаржила позов щодо боргу Януковича у Лондонському суді

Україна оскаржила позов щодо "боргу Януковича" у Лондонському суді 27.05.2016

До лондонського суду щодо виплати Україною боргу в лютому звернулася компанія Law Debenture Trust Corporation PLC, яка представляє інтереси РФ. Україна намагатиметься довести, що договір про запозичення є недійсним.
Москва вийшла на західний ринок грошей вперше після санкцій

Москва вийшла на західний ринок грошей вперше після санкцій 25.05.2016

Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявив про успішне розміщення єврооблігації Росії на суму в 1,75 мільярда доларів. За його словами, 70 відсотків інвестицій прийшли з-за кордону. Аналітики ринку в цьому сумніваються.
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