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Через обслуговування державного боргу не у валюті РФ можуть визнати банкрутом. Але у Москві заявляють, що виконали зобов'язання щодо облігацій.
До кінця року залишок валютних платежів за державним боргом становить близько 3,6 мільярда доларів США, зазначили у міністерстві фінансів.
Міністерство фінансів України заявило про скасування угоди про випуск нових єврооблігацій. Це рішення ухвалене після подання головою НБУ Яковом Смолієм прохання про відставку.
Рішення національних судів щодо діяльності органів ЄС може загрожувати єдності правового порядку блоку, наголосив Суд ЄС.
Мінфін оголосив про випуск десятирічних облігацій у євро. ЗМІ повідомляють про плани розміщення цінних паперів на один мільярд євро.
Верховний суд Великобританії розглядатиме спір України і Росії з 9 по 12 грудня. Ця справа стосується єврооблігацій на три мільярди доларів або так званого "боргу Януковича".
Компанія, що діє в інтересах російського мінфіну, подала апеляцію на рішення Апеляційного суду Англії, яке вимагало всеосяжного розгляду справи щодо "боргу Януковича".
Апеляційний суд Англії повернув справу щодо "боргу Януковича" на новий розгляд до Високого суду Лондона. Тепер справу про стягнення боргу у 3 мільярди доларів на користь РФ слухатимуть у рамках повноцінної процедури.
Слухання апеляції Києва на рішення Верховного суду Лондона триватиме протягом найближчих п'яти днів. Оголошення рішення може бути відкладене на термін до трьох місяців.
Україна розмістила єврооблігації на 3 мільярди доларів. Частину цієї суми передбачено на оплату викуплених бондів з погашенням у 2019-2020 роках.
Керівництво МВФ продовжує консультації з українською владою щодо умов виділення фінансування. DW розпитала економічних експертів про те, наскільки кредити Фонду посприяли проведенню реформ та боротьбі з корупцією.
ЄЦБ підтвердив намір продовжити скупку єврооблігацій щонайменше до кінця 2017 року, щоб стимулювати інфляцію.
Позов Росії проти України щодо стягнення понад трьох мільярдів доларів "боргу Януковича" почне розглядатися у Високому суді Англії. DW нагадує історію суперечки та позиції сторін.
Ринки та експерти на диво спокійно відреагували на результати італійскього референдуму. Євро навіть зміцнився.
До лондонського суду щодо виплати Україною боргу в лютому звернулася компанія Law Debenture Trust Corporation PLC, яка представляє інтереси РФ. Україна намагатиметься довести, що договір про запозичення є недійсним.
Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявив про успішне розміщення єврооблігації Росії на суму в 1,75 мільярда доларів. За його словами, 70 відсотків інвестицій прийшли з-за кордону. Аналітики ринку в цьому сумніваються.
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