Єврокомісія: Українці дали новій владі сильний мандат на реформи

Проведення позачергових виборів до Верховної Ради свідчить про те, що український народ в черговий раз дав владі "сильний мандат на реформи на наступні п'ять років". Про це йдеться у заяві Майї Косьянчич, речниці верховної представниці ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні, яка була оприлюднена ввечері у понеділок, 22 липня. В Єврокомісії наголосили, що тепер нова влада "зобов'язана відповідати очікуванням народу".

Європейський Союз заявив про підтримку демократичної України. "Ми з нетерпінням очікуємо продовження реалізації нашої політичної асоціації та економічної інтеграції та реалізації процесу реформ", - йдеться, зокрема, в заяві. У Єврокомісії зазначили, що ці реформи включають зміцнення верховенства права, боротьбу з корупцією, енергетичну та макроекономічну стабільність.

В Єврокомісії також звернули увагу на оцінку проведених виборів місіями ОБСЄ та Бюро з демократичних інститутів і прав людини, які відзвітували про те, що голосування відбулось конкурентним шляхом, однак із певними порушеннями.

Як повідомлялося, в Україні 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради, в яких змагалися 22 політичні сили та майже шість тисяч кандидатів у народні депутати.

Перемогу на виборах отримала партія "Слуга народу", яка, згідно з попередніми даними підрахунку понад 80 відсотків бюлетенів, набрала майже 43 відсотки голосів виборців. У Раду також проходять партії "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос". Решта партій, за попередніми даними, не подолали прохідний п'ятивідсотковий бар'єр. Згідно із попередніми результатами виборів, партії "Слуга народу" вдасться сформувати однопартійну більшість у Раді наступного скликання