 Єврокомісія: Українці дали новій владі сильний мандат на реформи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2019

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Новини

Єврокомісія: Українці дали новій владі сильний мандат на реформи

Український народ очікує на проведення реформ у наступні п'ять років, заявили у Єврокомісії після виборів до Верховної Ради України.

Єврокомісія очікує проведення в Україні реформ після виборів

Єврокомісія очікує проведення в Україні реформ після виборів

Проведення позачергових виборів до Верховної Ради свідчить про те, що український народ в черговий раз дав владі "сильний мандат на реформи на наступні п'ять років". Про це йдеться у заяві Майї Косьянчич, речниці верховної представниці ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні, яка була оприлюднена ввечері у понеділок, 22 липня. В Єврокомісії наголосили, що тепер нова влада "зобов'язана відповідати очікуванням народу".

Європейський Союз заявив про підтримку демократичної України. "Ми з нетерпінням очікуємо продовження реалізації нашої політичної асоціації та економічної інтеграції та реалізації процесу реформ", - йдеться, зокрема, в заяві. У Єврокомісії зазначили, що ці реформи включають зміцнення верховенства права, боротьбу з корупцією, енергетичну та макроекономічну стабільність.

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Політиків і експертів у Брюсселі "історичні" результати виборів до Верховної Ради не здивували. Вони бачать ризики більшості "Слуги народу", але вказують і на шанси, які це дає Україні. (22.07.2019)

Вибори до Верховної Ради в одномандатних округах принесли чимало несподіванок: маловідомі молоді кандидати змогли здолати низку мільйонерів-"гречкосіїв". Однак деякі місцеві "князьки" таки переобралися до парламенту. (22.07.2019)

В Єврокомісії також звернули увагу на оцінку проведених виборів місіями ОБСЄ та Бюро з демократичних інститутів і прав людини, які відзвітували про те, що голосування відбулось конкурентним шляхом, однак із певними порушеннями.

Як повідомлялося, в Україні 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради, в яких змагалися 22 політичні сили та майже шість тисяч кандидатів у народні депутати. 

Перемогу на виборах отримала  партія "Слуга народу", яка, згідно з попередніми даними підрахунку понад 80 відсотків бюлетенів, набрала майже 43 відсотки голосів виборців. У Раду також проходять партії "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос". Решта партій, за попередніми даними, не подолали прохідний п'ятивідсотковий бар'єр. Згідно із попередніми результатами виборів, партії "Слуга народу" вдасться сформувати однопартійну більшість у Раді наступного скликання

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Вибори до Ради: переможці, переможені, антирекорд явки і "мінування" (22.07.2019)

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