Єврокомісія послабить бюджетне регулювання під час пандемії коронавірусу

З метою послаблення негативних наслідків пандемії коронавірусу для європейської економіки Єврокомісія послаблює бюджетні правила. "Сьогодні, і це абсолютно нове, ми активізуємо альтернативні умови. Ми раніше цього ніколи не робили", - повідомила у п'ятницю, 20 березня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Уряди країн тепер можуть інвестувати в економіку без будь-яких обмежень. Таким чином вони зможуть допомогти підприємствам під час нинішньої кризи. "Щоб зробити це можливим, ми тимчасово пом'якшуємо дуже суворі бюджетні правила", - наголосила очільниця Єврокомісії.

Раніше цього дня Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю Deutschlandfunk наголосила, що 27 країн-членів ЄС повинні мати запас міцності для подолання наслідків кризи, викликаної поширенням коронавірусу. Окремі країни потребують максимум свободи для того, щоб допомогти підприємствам, що постраждали від цієї пандемії, зазначила вона. Тому ЄК надає їм "багато свободи" у питанні державної допомоги, а також змінює правила щодо боргів перед Європейським Союзом.

Як повідомлялось, раніше Єврокомісія заявила про готовність надати 25 мільярдів євро для боротьби з негативними економічними наслідками епідемії коронавірусу.