Єврокомісія погрожує Польщі позовом до Європейського суду

Реформа Верховного суду в Польщі порушує принцип незалежності судових органів, вважають у Єврокомісії. Варшаві дали місяць на те, щоб вжити необхідних заходів.
Брюссель розглядає можливість подачі позову проти Польщі до Європейського суду в Люксембурзі. Причина таких намірів Брюсселя щодо Варшави - реформа системи юстиції в Польщі. Про це йдеться в заяві Європейської Комісії (ЄК), оприлюдненій у вівторок, 14 серпня.
У заяві наголошується, що Польща не виконує зобов'язання, накладені на неї низкою статей Лісабонського договору та Хартії Європейського союзу з прав людини. Тож Варшаві дали місяць строку, щоб вжити необхідних заходів щодо виконання зобов'язань. У разі відсутності реакції з боку Варшави Брюссель може звернутися до Європейського суду, зазначається в заяві ЄК.
У липні цього року в Польщі набув чинності закон про Верховний суд, згідно з яким пенсійний вік суддів скорочується з 70 до 65 років. Це може привести до відставки близько 27 з 73 чинних суддів Верховного суду. Цей пункт стосується й голови Верховного суду Польщі. Законом також передбачається, що міністр юстиції Польщі зможе ініціювати відставку і призначати суддів Верховного суду.
Правляча в Польщі партія "Право і справедливість" (ПіС) проводить реформи системи юстиції з 2015 року. Свої дії вона пояснює тим, що суддів призначив попередній ліберальний уряд. Іншим аргументом є те, що деякі судді обіймають свої посади ще з часу комуністичного режиму.
Європейський Союз багаторазово закликав Варшаву змінити суперечливі закони та піти на діалог з Брюсселем щодо правових питань. Ще на початку липня 2018 року Єврокомісія розпочала провадження проти Польщі через закон про Верховний суд. Раніше Єврокомісія вже зверталася до уряду Польщі з вимогою переглянути свою позицію щодо суперечливої судової реформи та узгодити її зі стандартами ЄС.
Європейська Комісія розпочала нове провадження проти Польщі через скорочення віку виходу на пенсію суддів Верховного суду. Брюссель вважає, що такий крок підриває незалежність судової системи. (02.07.2018)
Критики нового закону заявляють про ризик демонтажу правової держави у Польщі. Документ став частиною суперечливої судової реформи. (27.07.2018)
Правляча у Польщі партія ПіС прагне дочасно відправити на пенсію низку суддів Верховного суду. Це передбачає судова реформа. Судді вважають це порушенням права і не збираються залишати посади. (02.07.2018)