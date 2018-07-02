 Єврокомісія перевірить домовленість між ХДС та ХСС щодо біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2018

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Новини

Єврокомісія перевірить домовленість між ХДС та ХСС щодо біженців

Європейська Комісія перевірить, чи відповідає праву ЄС компроміс щодо шукачів притулку між німецькими партіями ХДС та ХСС. Голова ЄК Жан-Клод Юнкер заявив, що, на перший погляд, суперечності немає.

Голова ЄК Жан-Клод Юнкер наказав перевірити угоду між німецькими партіями щодо мігрантів

Голова ЄК Жан-Клод Юнкер наказав перевірити угоду між німецькими партіями щодо мігрантів

Європейська Комісія (ЄК) перевірить відповідність досягнутого компромісу між німецькими партіями Християнсько-демократичний союз (ХДС) та Християнсько-соціальний союз (ХСС) щодо біженців правовим нормам Євросоюзу. Про це у вівторок, 3 липня, заявили у Брюсселі, передає агентство Reuters.

Нагадаємо, напередодні, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та міністр внутрішніх справ країни Горст Зеегофер (Horst Seehofer) досягли компромісу в суперечці щодо біженців. Його було вироблено на переговорах керівництва очолюваних ними сестринських партій ХДС та ХСС.

Юридична служба ЄК проаналізує досягнуту домовленість, зокрема, плани щодо створення так званих "транзитних центрів" у Німеччині поблизу кордону з Австрією. З них шукачів притулку, зареєстрованих в інших країнах ЄС, будуть повертати до них.

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив 3 липня, що, на перший погляд, угода між німецькими партіями не суперечить європейським нормам. "Я не вивчав її (домовленість. - Ред.) детально, але на перший погляд, мені здається, що це відповідає закону", - заявив він на прес-конференції у Страсбурзі, цитує Reuters.

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Спочатку ультиматум, потім драма, тепер фарс: міністр внутрішніх справ і голова ХСС Горст Зеегофер спричинив у Німеччині урядову кризу і поставив під загрозу союз з ХДС. (02.07.2018)

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель та міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер владнали суперечку, яка спричинила урядову кризу. Зеегофер зазначив, що має намір залишитися міністром. (02.07.2018)

Нагадаємо, причиною суперечки в німецькому уряді стала позиція Горста Зеегофера, який наполягав на забороні перетину німецького кордону для мігрантів, які вже зареєстровані в інших країнах ЄС. Анґела Меркель застерігала від односторонніх дій Берліна та обіцяла загальноєвропейське вирішення цього питання.

Минулого тижня на саміті ЄС у Брюсселі вдалося досягти компромісу щодо вирішення міграційної кризи. Учасники саміту домовилися про посилення прикордонної служби ЄС Frontex, можливість відкриття таборів для біженців за межами Європи, а також закритих центрів для мігрантів, чиї прохання про притулок розглядаються. Вони також наголосили на загрозі, яку несе вторинна міграція для системи надання притулку в ЄС. 

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