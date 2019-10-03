 Єврокомісія надала інструкції щодо видачі віз жителям ОРДЛО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2019

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Новини

Єврокомісія надала інструкції щодо видачі віз жителям ОРДЛО

Брюссель направив країнам-членам ЄС та Шенгенської зони інструкції щодо опрацювання візових заяв від жителів непідконтрольних Києву районів Луганської та Донецької областей.

Шенгенська віза

Жителям ОРДЛО пояснюватимуть, що їм не потрібна шенгенська віза за наявності українського біометричного закордонного паспорта

Європейська Комісія (ЄК) та Європейська служба зовнішньої дії направили країнам-членам ЄС, а також країнам, які входять до Шенгенської зони, але не є членами ЄС, інструкції щодо опрацювання заяв на отримання віз від жителів непідконтрольних українському уряду окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

DW.COM

Понад 13 тисяч жителів окупованих територій в Луганській і Донецькій областях отримали російські паспорти, велику кількість з них вже ідентифіковано, заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. (02.08.2019)

Німецьке МЗС спростувало публікацію в газеті Bild, згідно з якою Берлін нібито не відрізняє звичайні паспорти громадян РФ від тих, які видають мешканцям тимчасово окупованих територій українського Донбасу. (24.09.2019)

Німецькі органи влади під час видачі віз не розрізняють звичайних російських паспортів та тих, які з квітня Москва видає жителям Донбасу, йдеться у відповіді на запит до уряду ФРН, пише газета Bild. (24.09.2019)

Лідери країн ЄС на саміті в Брюсселі застерегли Росію від видачі паспортів на Донбасі. Також вони погодилися подовжити секторальні санкції та закликали Росію співпрацювати зі слідством щодо MH17. (21.06.2019)

В оприлюдненому в четвер, 3 жовтня, повідомленні Єврокомісії зазначається, що ці вказівки спираються на ухвалені в червні цього року висновки Європейської Ради щодо видачі російськими органами влади  паспортів РФ для жителів ОРДЛО.

Розроблені інструкції для дипломатичних представництв цих країн в Україні та Росії універсальні для застосування під час прийому та обробки заяв на видачу візи для жителів ОРДЛО, зазначається в повідомленні Єврокомісії.

Наголошується, що жителі ОРДЛО мусять звертатися за шенгенськими візами до консульських установ відповідних держав, розташованих в Україні, незалежно від того, якими документами ці жителі володіють.

Крім того, консульські установи країн Шенгенської зони в Україні та Росії повинні роз'яснювати жителям цих районів Донбасу, що в разі наявності українського біометричного закордонного паспорта відпадає необхідність отримувати візу для в'їзду в Шенгенську зону.

Ще одним важливим пунктом стало надання Брюсселем консульствам країн-членів ЄС та Шенгенської зони критеріїв, за якими можна буде визначити видані жителям ОРДЛО російськими органами влади паспорти РФ, ідеться в повідомленні Єврокомісії. Це може сформувати основу для політики невизнання таких паспортів країнами-членами ЄС.  

Самі ці інструкції є закритими, оскільки містять інформацію, як визначити такі паспорти.

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