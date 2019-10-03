Єврокомісія надала інструкції щодо видачі віз жителям ОРДЛО

Європейська Комісія (ЄК) та Європейська служба зовнішньої дії направили країнам-членам ЄС, а також країнам, які входять до Шенгенської зони, але не є членами ЄС, інструкції щодо опрацювання заяв на отримання віз від жителів непідконтрольних українському уряду окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

В оприлюдненому в четвер, 3 жовтня, повідомленні Єврокомісії зазначається, що ці вказівки спираються на ухвалені в червні цього року висновки Європейської Ради щодо видачі російськими органами влади паспортів РФ для жителів ОРДЛО.

Розроблені інструкції для дипломатичних представництв цих країн в Україні та Росії універсальні для застосування під час прийому та обробки заяв на видачу візи для жителів ОРДЛО, зазначається в повідомленні Єврокомісії.

Наголошується, що жителі ОРДЛО мусять звертатися за шенгенськими візами до консульських установ відповідних держав, розташованих в Україні, незалежно від того, якими документами ці жителі володіють.

Крім того, консульські установи країн Шенгенської зони в Україні та Росії повинні роз'яснювати жителям цих районів Донбасу, що в разі наявності українського біометричного закордонного паспорта відпадає необхідність отримувати візу для в'їзду в Шенгенську зону.

Ще одним важливим пунктом стало надання Брюсселем консульствам країн-членів ЄС та Шенгенської зони критеріїв, за якими можна буде визначити видані жителям ОРДЛО російськими органами влади паспорти РФ, ідеться в повідомленні Єврокомісії. Це може сформувати основу для політики невизнання таких паспортів країнами-членами ЄС.

Самі ці інструкції є закритими, оскільки містять інформацію, як визначити такі паспорти.