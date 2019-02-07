 Єврокомісія знизила прогноз економічного зростання на 2020 рік | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2019

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Новини

Єврокомісія знизила прогноз економічного зростання на 2020 рік

Єврокомісія знизила прогнози щодо економічного зростання на наступний рік через напруження у міжнародній торгівлі.

Єврокомісія скоротила прогнози економічного зростання для ЄС на 2019-2020 роки на тлі напруги щодо торгівлі

Єврокомісія скоротила прогнози економічного зростання для ЄС на 2019-2020 роки на тлі напруги щодо торгівлі

Європейська Комісія (ЄК) скоротила прогнози щодо економічного зростання для Єврозони, яка складається з 19 країн, та для 27 країн-членів ЄС, які залишаться у євроблоці після виходу з нього Великобританії, що запланований на 31 жовтня.

В опублікованому у середу, 10 липня, проміжному прогнозі економічне зростання Єврозони очікується на рівні 1,2 відсотка цього року та 1,4 відсотка у 2020 році. Раніше економічне зростання на 2020 рік прогнозувалося на рівні 1,5 відсотка.

Водночас прогноз зростання ВВП для усього Євросоюзу прогнозується на рівні 1,4 відсотка у 2019 році та 1,6 відсотка на 2020 рік.

DW.COM

Країни-члени ЄС надали єврокомісарці з питань торгівлі Сесілії Мальмстрьом мандат на ведення торговельних переговорів з Вашингтоном. За її словами, початок перемовин залежить від США. (15.04.2019)

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання світової економіки на поточний рік до 3,3 відсотка. В Україні фонд прогнозує зростання економіки на рівні 2,7 відсотка. (09.04.2019)

Водночас у Єврокомісії очікують, що у 2019 році зростання ВВП Німеччини уповільниться до 0,5 відсотка, а наступного року відновить зростання на рівні 1,4 відсотка. 

Єврокомісар з питань фінансів П'єр Московісі заявив про ризики для регіону і наголосив на "торговельній напрузі, яка посилюється". "Кілька секторів сильно постраждали - зовнішня торгівля і виробництво", - сказав він під час презентації проміжного прогнозу ЄС, передає агенція АР.

Московісі зазначив, що економічне зростання підтримується сильним ринком праці, але все ще існує ризик погіршення економічного прогнозу через "будь-яку подальшу ескалацію торговельної напруги".

Нагадаємо, влітку 2018 року США запровадили високі мита на сталь і алюміній з ЄС. У відповідь на це Євросоюз підвищив мита на низку американських товарів, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Загальна вартість американських товарів, на які поширюються нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро.

Після цього президент США Дональд Трамп пригрозив запровадженням нових мит на європейські автомобілі.

Згодом Трамп та голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер домовилися відмовитися від усіх запланованих раніше взаємних штрафних мит. Вони вирішили не запроваджувати нові митні тарифи, доки триватимуть переговори.

У квітні 2019 року країни Європейського Союзу підтримали мандат Єврокомісії на переговори з США щодо умов двосторонньої торгівлі.

 

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