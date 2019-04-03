Єврокомісія востаннє попередила Румунію щодо корупції

Європейська комісія висловила уряду в Бухаресті останнє попередження щодо можливого послаблення румунського законодавства про боротьбу з корупцією.

Якщо Бухарест найближчим часом не запровадить необхідні зміни у законодавстві або зробить кроки у боротьбі з корупцією в неправильному напрямку, Єврокомісія ініціює проти Румунії дисциплінарну процедуру через загрозу підриву румунським урядом європейських цінностей - поваги до демократії, правової держави і прав людини. Про це йдеться у листі віце-президента Єврокомісії Франса Тіммерманса до уряду в Бухаресті, повідомляє dpa у понеділок, 13 травня.

Приводом до звернення до Бухареста став закон, ухвалений у квітні парламентом Румунії, що передбачає скорочення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за корупцію, а також послаблення покарань за корупційні злочини. Закон поки що не набув чинності - президент Румунії Клаус Йоганніс (Klaus Iohannis), котрий мав його підписати, передав закон до Конституційного Суду Румунії.

Нагадаємо, протягом останнього року в Румунії двічі змінювалися очільники Національного антикорупційного директорату (DNA). Так, на початку року подала у відставку Анка Юрма, котра пояснила свій крок "ворожим середовищем" навколо DNA, а також вкрай несприятливим висвітленням її роботи у ЗМІ. У липні минулого року її попередницю Лауру Кодруцу Ковеши зняли з посади під тиском уряду.

Внаслідок дисциплінарної процедури на країну-члена Євросоюзу можуть бути накладені санкції, зокрема позбавлення права голосу в Раді ЄС.