Єврокомісія вимагає від усіх країн ЄС підписати міграційний пакт ООН

Європейська Комісія (ЄК) закликала усі країни Євросоюзу підписати міграційний пакт ООН. "Я не розумію відмови від міграційного договору ООН, оскільки документ не є юридично зобов'язувальним і нікому нічого не нав'язує", - заявив єврокомісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос в інтерв’ю німецькій газеті Die Welt, опублікованому в понеділок, 3 грудня.

Раніше про своє рішення не підписувати пакт ООН про міграцію оголосили Австрія, Польща, Угорщина, Чехія, Болгарія та Словаччина. "Я наполегливо прошу всі держави-члени ЄС, яких це стосується, у найближчі дні переглянути свою відмову від підписання міграційного пакту ООН і все ж погодитися. Це було б дуже важливо" - зазначив єврокомісар. Він додав, що ті країни, які відмовляються від пакту, "недостатньо його вивчили", цитує агентство AFP.

Єврокомісар підкреслив, що Євросоюзу важливо мати єдину позицію в питанні міграції. "Якщо Європейський Союз не виступить при ухваленні міграційного пакту в Марракеші єдиним фронтом, ми розчаруємо та позбавимо віри наших партнерів у Африці", - зазначив Аврамопулос. Водночас це зробить "ЄС слабшим і більш вразливим, якщо у міграційному питанні ми будемо роз'єднані", зазначив єврокомісар. За його словами, такий розвиток матиме негативний вплив на глобальний контроль за міграцією.

Ініційований ООН перший "Всесвітній пакт за безпечну, впорядковану і регульовану міграцію" має бути офіційно ухвалений на конференції в Марокко, що відбудеться 10-11 грудня 2018 року. У договорі закріплені 23 цілі, зокрема порятунок життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабандистів, допомога в інтеграції і усунення дискримінації. Окрім шістьох країн ЄС документ також відмовилися підписувати США та Ізраїль.

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