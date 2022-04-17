Єврокомісія виділяє ще 50 мільйонів євро допомоги українцям
Єврокомісія спрямує додатково ще 45 мільйонів євро на гуманітарні проєкти в Україні та ще 5 мільйонів - у Молдові.
Єврокомісія у неділю, 17 квітня, оголосила про виділення додаткових 50 мільйонів євро на допомогу людям, які постраждали від війни Росії проти України. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.
45 мільйонів євро спрямують на гуманітарні проєкти в Україні та ще 5 мільйонів - у Молдові.
Новий пакет допомоги серед іншого поширюватиметься на надання українцям невідкладної медичної допомоги, забезпечення доступу до питної води та засобів гігієни, а також надання прихистку та захисту в умовах війни.
"Це допоможе людям, які опинилися у важкодоступних регіонах та позбавлені доступу до медичної допомоги, води та електроенергії, а також тим, хто був змушений кинути все та тікати", - заявив єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.
За його словами, гуманітарні потреби України вже зараз величезні, і Єврокомісія має очікувати, що можливе подальше посилення "безжалісних атак" на сході країни.
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Разом з додатковими 50 мільйонами сума фінансування гуманітарної допомоги ЄС для подолання наслідків війни Росії проти України вже склала 143 мільйони євро. Це фінансування здійснюється у рамках пакета підтримки на суму в 1 мільярд євро, сформованого Єврокомісією у ході глобальної донорської кампанії Stand Up For Ukraine.
Станом на 16 квітня, згідно з даними Агентства ООН у справах біженців, з України з моменту повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого виїхали близько п'яти мільйонів людей. Переважна більшість з них жінки та діти.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У звільнених містах та населених пунктах Київської області вже понад тиждень шукають, ексгумують та ховають убитих та загиблих мирних жителів. Проводяться слідчі дії. Буча, Бородянка, Гостомель, Ірпінь, Бузова… У фотохроніці війни в Україні - фото, відзняті у деяких з цих місцин за кілька останніх днів. УВАГА! Фотографії містять сцени жорстокості, насильства та смерті.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Слідчі дії проводяться за участю міжнародних експертів. Часом у присутності українських та іноземних журналістів. До Бучі приїжджають закордонні політики. Агентства публікують кадри - обличчя та тіла загиблих, обгорілі трупи, обвуглені внутрішні органи... Не приховуючи нічого, без ретуші. Такі знімки побачать під час судових процесів. Важко визначити межу - що і як показати тут і зараз.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У Бучі вже виявлені тіла понад чотирьохсот загиблих мирних жителів. Про це повідомив журналістам міський голова Анатолій Федорук. 12 квітня тут почали розривати другу братську могилу та ексгумувати тіла з кількох поховань на приватній території.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Керівник Бучанської прокуратори Руслан Кравченко повідомив подробиці ексгумації другої частини масового поховання: "Практично всі знайдені тут люди були розстріляні на вулицях міста Буча. (...) На деяких тілах видно сліди тортур, люди лежать із зав'язаними руками та ногами, є тіла зі зламаними кістками".
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Один із українських добровольців, який бере участь в ексгумації тіл з масових поховань у Бучі.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Буча стала символом насильства стосовно цивільного населення під час війни. Влада України та західних держав звинувачує російських військових у розправах над жителями. Правоохоронні органи України розслідують численні факти убивств, зґвалтувань та мародерства під час окупації. Росія усі звинувачення відкидає, заявляючи про фейки.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
70-літня жителька Бучі Надія Трубчанінова біля тіла 48-річного сина Вадима, вбитого солдатами російської армії 30 березня.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
45-річний Анатолій Морикін під час поховання своєї матері - 82-річної Валентини Морикіної, яка померла під час окупації Бучі у будинку для літніх людей через погані умови й неможливість належного догляду.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Родичі ховають 37-річного Андрія Матвійчука, який служив у територіальній обороні. Його викрали російські солдати у Бучі, закатували та убили.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Такими зараз є вулиці у Бучі. До російського воєнного вторгнення та тимчасової окупації тут під Києвом мешкало близько 35 тисяч людей. За даними місцевої влади, крім об'єктів критичної інфраструктури у місті зруйновані та не підлягають відновленню близько 20 відсотків багатоповерхових будівель. Також згоріли близько 150 приватних житлових будинків.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Село Гавронщина біля селища Макарів Київської області. 14 березня російські військові розстріляли тут приватний автомобіль, у якому перебувало четверо дорослих та одна дитина. Місцеві жителі поховали убитих біля свого будинку. Тіла ексгумували 10 квітня.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У селі Бузова на Київщині 10 квітня виявлено братську могилу з тілами десятків цивільних осіб. Поховання знайшли поблизу автозаправної станції. Село було окуповане російськими підрозділами 28 лютого.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Ще одна фотографія з Бузової. Матері щойно повідомили про знайдене тіло сина. Як поінформувала місцева влада, тіла виявили також поруч на дорозі приблизно у десяти автомобілях зі слідами обстрілів.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У селищі міського типу Бородянка під Києвом розбирають завали, під якими виявляють тіла загиблих. Селище російські військові зруйнували майже повністю. До війни тут мешкали близько 13 тисяч людей.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Для учасників пошукових робіт у Бородянці встановлять модульні будинки. Роботи триватимуть ще довго. За даними ДСНС станом на вечір 11 квітня, від початку пошукових робіт під завалами знайшли 19 тіл.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Від початку повномасштабної війни Росії проти України станом на ніч 11 квітня ООН підтверджує загибель 1892 мирних жителів. Про це повідомила пресслужба Управління верховного комісара з прав людини. Реальні цифри - вищі. Напередодні мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що лише у цьому місті, яке перебуває в облозі, за час війни загинули понад 10 тисяч мирних жителів.