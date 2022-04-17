Єврокомісія виділяє ще 50 мільйонів євро допомоги українцям

Єврокомісія у неділю, 17 квітня, оголосила про виділення додаткових 50 мільйонів євро на допомогу людям, які постраждали від війни Росії проти України. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

45 мільйонів євро спрямують на гуманітарні проєкти в Україні та ще 5 мільйонів - у Молдові.

Новий пакет допомоги серед іншого поширюватиметься на надання українцям невідкладної медичної допомоги, забезпечення доступу до питної води та засобів гігієни, а також надання прихистку та захисту в умовах війни.

"Це допоможе людям, які опинилися у важкодоступних регіонах та позбавлені доступу до медичної допомоги, води та електроенергії, а також тим, хто був змушений кинути все та тікати", - заявив єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

За його словами, гуманітарні потреби України вже зараз величезні, і Єврокомісія має очікувати, що можливе подальше посилення "безжалісних атак" на сході країни.

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Разом з додатковими 50 мільйонами сума фінансування гуманітарної допомоги ЄС для подолання наслідків війни Росії проти України вже склала 143 мільйони євро. Це фінансування здійснюється у рамках пакета підтримки на суму в 1 мільярд євро, сформованого Єврокомісією у ході глобальної донорської кампанії Stand Up For Ukraine.

Станом на 16 квітня, згідно з даними Агентства ООН у справах біженців, з України з моменту повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого виїхали близько п'яти мільйонів людей. Переважна більшість з них жінки та діти.

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