В Україну "почали надходити" вантажі з нового пакета допомоги США - Білий дім

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53-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події неділі, 17 квітня.
З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за другу половину суботи, 16 квітня.
На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями неділі, 17 лютого (час київський).
++06.33++
Представник Білого дому розповів CNN, що в Україну "почали надходити" вантажі з нового пакета допомоги Вашингтона. Президент США Джо Байден раніше схвалив додаткову підтримку Україні на загальну суму 800 мільйонів доларів. США вперше погодилися надати Києву настільки потужну військову техніку, зокрема гелікоптери Мі-17, 155-мм гаубиці та дрони Switchblade.
++06.21++
Під час розмінування територій поблизу Харкова загинуло три піротехніки, ще четверо - зазнали серйозних поранень. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. За його словами, під час розмінування вибухнула частина касетного боєприпасу. Серед загиблих - командир частини піротехніків.
++05.11++
Дружина взятого судом під варту Віктора Медведчука Оксана Марченко звернулася до президента РФ Володимира Путіна із проханням організувати обмін її чоловіка. Марченко визнала, що не вірить у можливість справедливого розгляду справи її чоловіка. Вона додала, що Медведчук дав згоду на обмін, якщо Москва та Київ зможуть домовитися щодо цього питання.
++04.47++
Папа Римський Франциск під час Всеношного пасхального чування у Ватиканській базиліці Святого Петра звернувся до делегації з України зі словами українською: "Христос воскрес!" Про це повідомило "Радіо Ватикану". До складу української делегації входив, зокрема, 33-річний мер Мелітополя Іван Федоров, який побував у полоні. "У цій темряві, в якій Ви живете, пане мер, панове депутати, у непроглядному сутінку війни та жорстокості ми всі молимося з Вами й про Вас цієї ночі", - сказав понтифік.
++04.11++
У Маріуполі понад 100 тисяч мирних жителів страждають від голоду, нестачі води та відсутності опалення. Про це заявив голова Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девід Біслі.
++01.48++
Російські військові вкотре запропонували українським захисникам у Маріуполі скласти зброю. "Усім, хто складе зброю, гарантується збереження життя", - заявив начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев. Українським воякам пропонують з 06:00 за київським часом 17 квітня припинити будь-які бойові дії та скласти зброю.
++00.52++
Між Києвом та Ірпенем з'явиться меморіальний комплекс, що розповість історію зруйнованого мосту, який поєднував Ірпінь і Бучу з Києвом. За словами президента України Володимира Зеленського, мета цього меморіалу - служити нагадуванням "усім поколінням наших людей, від якої жорстокої, безглуздої навали Україна змогла відбитися". Комплекс також увіковічить "історії людей, які рятувалися цим мостом і цією дорогою від російських загарбників", розповів Зеленський.
++00.40++
Зеленський підписав указ, яким винагородив понад 200 захисників України, з яких 186 - військовослужбовці ЗСУ, 13 військовослужбовців ГУР, двоє працівників СБУ та один боєць Нацгвардії.
++00.27++
Президент України Володимир Зеленський оголосив державну програму будівництва житла для тих, хто втратив його внаслідок окупації, а також для військових, правоохоронців, вчителів та інших працівників бюджетної сфери.
"На першому етапі повинні бути забезпечені тимчасовим житлом переселенці - ті, чий будинок зруйнований війною. Тимчасовим - доки не відновимо їхнє житло. Або поки люди не отримають компенсацію - квадратними метрами або грошима", - сказав глава держави у традиційному вечірньому відеозверненні.
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За словами президента, на другому етапі "відновлюємо те, що окупанти намагалися знищити - всі міста, громади, які постраждали". "А на третьому етапі - забезпечимо житлом всіх, хто захищав нашу державу, хто працював або працює в інтересах суспільства, а власного житла не мав. Не може бути такого, що людина віддає все життя військовій службі, а виходить на пенсію, не маючи власної квартири", - сказав Зеленський. "Вірю, що нам вдасться не тільки відновити зруйноване, а й відновити справедливість для тих, чиє право на житло було порушено", - додав він.
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