Фон дер Ляєн закликає країни ЄС якнайшвидше надати Україні зброю
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни ЄС до швидкого постачання Києву зброї. Україна мусить отримати те, що їй потрібно для оборони, і те, що вона зможе обслуговувати", - наголосила вона.
Урсула фон дер Ляєн (архівне фото)
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни ЄС до швидкого постачання зброї Україні. "Це стосується всіх країн-членів, хто може, мусить швидко постачати, адже тільки тоді Україна зможе вистояти в своїй гострій оборонній боротьбі проти Росії", - сказала політикиня в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, оприлюдненому у неділю, 17 квітня. Голова Єврокомісії наголосила, що не робить різниці між легким і важким озброєнням. Україна мусить отримати те, що їй потрібно для оборони, і те, що вона зможе обслуговувати", - сказала фон дер Ляєн.
"Мужіність і сила спротиву України вражають"
Очільниця Єврокомісії також заявила, що вважає перемогу Києва над Москвою можливою. "Україна може виграти війну. Мужність і сила спротиву України вражають", - цитує її слова AFP. Водночас фон дер Ляєн не уточнила, чи саме може виглядати перемога, чи означає це повне вигнання російських військ з Донбасу. "Перемогти означатиме, що в Україні знову запанує мир. За яких умов, це вже Україні вирішувати самій", - сказала політикиня.
Потрібно зробити все можливе, щоб війна завершилася якнайшвидше, відзначила фон дер Ляєн. Водночас вона також визнала, що потрібно бути готовими до того, що в найгіршому випадку війна триватиме ще упродовж місяців або й навіть років. Говорячи про підготовку шостого пакета санкцій ЄС проти Росії, вона сказала, що насамперед ідеться про банківський сектор, особливо про російський "Сбербанк", а також про сферу енергетики.
"Ми вивчаємо російський банківський сектор, особливо "Сбербанк", на частку якого припадає 37 відсотків цього сектора. І, звісно, питання, пов'язані з енергетикою", - сказала вона. За словами голови Єврокомісії, нині розробляються "розумні механізми", щоб ембарго на нафту теж могло бути включене до майбутніх санкцій.
Урсула фон дер Ляєн також висловила переконання, що відповідальні за ймовірні воєнні злочини російської армії в Україні будуть покарані міжнародним судом. Водночас голова Єврокомісії висловилася за те, щоб звинувачення також було висунуто російському президентові Володимирові Путіну. "Не лише безпосередні злочинці-виконавці мають постати перед судом, а й відповідальні за таке ведення війни, що забрало життя тисяч цивільних. За цю війну відповідальний Путін, він віддав наказ про вторгнення і він тримає у руках всі важелі", - наголосила політикиня.
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Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У звільнених містах та населених пунктах Київської області вже понад тиждень шукають, ексгумують та ховають убитих та загиблих мирних жителів. Проводяться слідчі дії. Буча, Бородянка, Гостомель, Ірпінь, Бузова… У фотохроніці війни в Україні - фото, відзняті у деяких з цих місцин за кілька останніх днів. УВАГА! Фотографії містять сцени жорстокості, насильства та смерті.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Слідчі дії проводяться за участю міжнародних експертів. Часом у присутності українських та іноземних журналістів. До Бучі приїжджають закордонні політики. Агентства публікують кадри - обличчя та тіла загиблих, обгорілі трупи, обвуглені внутрішні органи... Не приховуючи нічого, без ретуші. Такі знімки побачать під час судових процесів. Важко визначити межу - що і як показати тут і зараз.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У Бучі вже виявлені тіла понад чотирьохсот загиблих мирних жителів. Про це повідомив журналістам міський голова Анатолій Федорук. 12 квітня тут почали розривати другу братську могилу та ексгумувати тіла з кількох поховань на приватній території.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Керівник Бучанської прокуратори Руслан Кравченко повідомив подробиці ексгумації другої частини масового поховання: "Практично всі знайдені тут люди були розстріляні на вулицях міста Буча. (...) На деяких тілах видно сліди тортур, люди лежать із зав'язаними руками та ногами, є тіла зі зламаними кістками".
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Один із українських добровольців, який бере участь в ексгумації тіл з масових поховань у Бучі.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Буча стала символом насильства стосовно цивільного населення під час війни. Влада України та західних держав звинувачує російських військових у розправах над жителями. Правоохоронні органи України розслідують численні факти убивств, зґвалтувань та мародерства під час окупації. Росія усі звинувачення відкидає, заявляючи про фейки.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
70-літня жителька Бучі Надія Трубчанінова біля тіла 48-річного сина Вадима, вбитого солдатами російської армії 30 березня.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
45-річний Анатолій Морикін під час поховання своєї матері - 82-річної Валентини Морикіної, яка померла під час окупації Бучі у будинку для літніх людей через погані умови й неможливість належного догляду.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Родичі ховають 37-річного Андрія Матвійчука, який служив у територіальній обороні. Його викрали російські солдати у Бучі, закатували та убили.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Такими зараз є вулиці у Бучі. До російського воєнного вторгнення та тимчасової окупації тут під Києвом мешкало близько 35 тисяч людей. За даними місцевої влади, крім об'єктів критичної інфраструктури у місті зруйновані та не підлягають відновленню близько 20 відсотків багатоповерхових будівель. Також згоріли близько 150 приватних житлових будинків.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Село Гавронщина біля селища Макарів Київської області. 14 березня російські військові розстріляли тут приватний автомобіль, у якому перебувало четверо дорослих та одна дитина. Місцеві жителі поховали убитих біля свого будинку. Тіла ексгумували 10 квітня.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У селі Бузова на Київщині 10 квітня виявлено братську могилу з тілами десятків цивільних осіб. Поховання знайшли поблизу автозаправної станції. Село було окуповане російськими підрозділами 28 лютого.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Ще одна фотографія з Бузової. Матері щойно повідомили про знайдене тіло сина. Як поінформувала місцева влада, тіла виявили також поруч на дорозі приблизно у десяти автомобілях зі слідами обстрілів.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
У селищі міського типу Бородянка під Києвом розбирають завали, під якими виявляють тіла загиблих. Селище російські військові зруйнували майже повністю. До війни тут мешкали близько 13 тисяч людей.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Для учасників пошукових робіт у Бородянці встановлять модульні будинки. Роботи триватимуть ще довго. За даними ДСНС станом на вечір 11 квітня, від початку пошукових робіт під завалами знайшли 19 тіл.
Війна Росії проти України: Буча та інші місця вбивств на Київщині
Від початку повномасштабної війни Росії проти України станом на ніч 11 квітня ООН підтверджує загибель 1892 мирних жителів. Про це повідомила пресслужба Управління верховного комісара з прав людини. Реальні цифри - вищі. Напередодні мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що лише у цьому місті, яке перебуває в облозі, за час війни загинули понад 10 тисяч мирних жителів.