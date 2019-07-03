 Єврокомісію вперше очолила жінка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2019

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Новини

Єврокомісію вперше очолила жінка

У страсбурзі Європарламент таємним голосуванням обрав німкеню Урсулу фон дер Ляєн головою Європейської комісії.

Урсула фон дер ляєн під час виступу в Європарламенті

Урсула фон дер ляєн під час виступу в Європарламенті

Європарламент у вівторок, 16 липня, затвердив Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) головою Єврокомісії. За кандидатуру міністерки оборони Німеччини, яка оголосила про свою відставку, проголосували 383 євродепутати, проти висловилися 327, утримались 22, повідомляє dpa. На посаду очільниці Єврокомісії фон дер Ляєн вступить 1 листопада і замінить на ній Жана-Клода Юнкера. 

Під час програмної промови в Європарламенті перед дебатами та голосуванням щодо її кандидатури політикиня на перше місце поставила боротьбу зі змінами клімату і підтвердила мету Європи до 2050 року скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу на 50 відсотків порівняно з 1990 роком. Для досягнення цієї мети фон дер Ляєн має представити відповідний інвестиційний план.

Крім того, фон дер Ляєн пообіцяла просувати ідею мінімальної заробітної плати в країнах Європи, а також, серед іншого, висловила готовність підтримати продовження терміну виходу Великобританії з Євросоюзу, якщо це буде необхідно.

Кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду голови Єврокомісії було запропоновано 2 липня на саміті ЄС в Брюсселі. Того дня лідери країн ЄС погодили пакет кандидатур на ключові посади в Євросоюзі. Утім, гарантованої більшості в Європарламенті на підтримку кандидатури фон дер Ляєн не було.

Урсула фон дер Ляєн народилася 60 років тому в передмісті Брюсселя. У німецьку політику представницю Християнсько-демократичного союзу привела чинна канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel). В очолюваних Меркель урядах фон дер Ляєн обіймала різні міністерські посади. Із 2005 по 2009 роки мати сімох дітей була міністеркою у справах родини, пізніше очолила міністерство охорони здоров'я, а в грудні 2013-го стала міністеркою оборони. 

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Виступ фон дер Ляєн у Європарламенті: від клімату і зарплатні до Brexit

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Чим власне займається Європейська Комісія

Висунення німкені Урсули фон дер Ляєн кандидаткою на пост голови Єврокомісії породили численні суперечки й дебати. На тлі цього виникає питання, чому ця посада така важлива, та чим займається сам орган та його голова. (16.07.2019)  

Урсула фон дер Ляєн йде у відставку з посади міністерки оборони ФРН

Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн, яку номіновано кандидаткою на посаду голови Єврокомісії, заявила, що піде у відставку незалежно від результатів голосування за її кандидатуру. (15.07.2019)  

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