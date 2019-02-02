Єврокомісар: Росія так рекламує своє втручання, що їй варто повірити

Травневі вибори до Європарламенту є потенційною мішенню для зовнішнього втручання. Про це заявив еврокомісар з безпекового союзу Джуліан Кінг, відповідаючи на запитання кореспондента DW у вівторок, 5 лютого, під час брифінгу в брюссельському аналітичному центрі EPC.

Протидію спробам втручання ускладнює те, що вибори відбуватимуться упродовж чотирьох днів у щонайменше 27 країнах ЄС (якщо Великобританія до того часу все ж вийде з об'єднання). Тому Кінг заявив про необхідність підготуватися до спроб вплинути на вибори дезінформацією, маніпуляціями або іншим втручанням. Для цього ЄС, зокрема, організує у березні - на початку квітня навчання, як країни-члени об'єднання зможуть реагувати на скоординовані кампанії з дезінформації під час виборчого процесу. Адже саме держави організують вибори до Європарламенту.

Поки спроб не виявили

На даний момент Кінгу не відомо "про існування доказів, що хтось конкретний планує атакувати вибори до Європарламенту". В той же час єврокомісар вказав на нещодавні голосування у різних куточках світу, включно з Європою. "Росія - не єдине джерело зовнішнього втручання та дезінформації. Але вони настільки рекламують факт, що вони це роблять, що нам слід серйозно повірити їм на слово", - наголосив Джуліан Кінг. При цьому він не уточнив, хто ще проводить кампанії з дезінформації.

Нагадаємо, 2018 року Єврокомісія запропонувала низку заходів для захисту виборів від іноземного втручання, а також з протидії поширенню фейків.