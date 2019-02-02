 Єврокомісар: Росія так рекламує своє втручання, що їй варто повірити | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2019

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Новини

Єврокомісар: Росія так рекламує своє втручання, що їй варто повірити

Єврокомісар Джуліан Кінг заявив, що Росія є не єдиним джерелом дезінформації, однак активно рекламує свої спроби втручання. У ЄС готуються, як протидіяти втручанню у вибори до Європарламенту.

Єврокомісар з безпекового союзу Джуліан Кінг

Єврокомісар з безпекового союзу Джуліан Кінг (фото з архіву)

Травневі вибори до Європарламенту є потенційною мішенню для зовнішнього втручання. Про це заявив еврокомісар з безпекового союзу Джуліан Кінг, відповідаючи на запитання кореспондента DW у вівторок, 5 лютого, під час брифінгу в брюссельському аналітичному центрі EPC.

Протидію спробам втручання ускладнює те, що вибори відбуватимуться упродовж чотирьох днів у щонайменше 27 країнах ЄС (якщо Великобританія до того часу все ж вийде з об'єднання). Тому Кінг заявив про необхідність підготуватися до спроб вплинути на вибори дезінформацією, маніпуляціями або іншим втручанням. Для цього ЄС, зокрема, організує у березні - на початку квітня навчання, як країни-члени об'єднання зможуть реагувати на скоординовані кампанії з дезінформації під час виборчого процесу. Адже саме держави організують вибори до Європарламенту.

DW.COM

Для захисту виборів до Європарламенту у 2019 році від можливого втручання Єврокомісія представила план протидії дезінформації. У Брюсселі остерігаються в першу чергу кампаній поширення фейків з боку Росії. (05.12.2018)

У Єврокомісії побоюються, що іноземні уряди або компанії спробують вплинути на вибори до Європарламенту, які пройдуть в травні 2019 року. DW з'ясувала, як у Брюсселі збираються запобігати цьому. (14.09.2018)

Поки спроб не виявили

На даний момент Кінгу не відомо "про існування доказів, що хтось конкретний планує атакувати вибори до Європарламенту". В той же час єврокомісар вказав на нещодавні голосування у різних куточках світу, включно з Європою. "Росія - не єдине джерело зовнішнього втручання та дезінформації. Але вони настільки рекламують факт, що вони це роблять, що нам слід серйозно повірити їм на слово", - наголосив Джуліан Кінг. При цьому він не уточнив, хто ще проводить кампанії з дезінформації.

Нагадаємо, 2018 року Єврокомісія запропонувала низку заходів для захисту виборів від іноземного втручання, а також з протидії поширенню фейків.

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