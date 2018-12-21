Єврокомісар: Німеччина заплатить більше в разі Brexit без угоди

Єврокомісар з питань бюджету Ґюнтер Еттінґер (Günther Oettinger) попередив про можливе зростання фінансового навантаження на Німеччину в Євросоюзі. За словами єврокомісара, це станеться в разі виходу Великобританії зі складу Євросоюзу - так званого Brexit - без відповідної угоди. Пересторога Еттінґера пролунала під час його інтерв'ю німецькій групі видань Funke Mediengruppe, опублікованому в четвер, 27 грудня.

Згідно з підрахунками єврокомісара, якщо Лондон не поставиться серйозно до своїх обов'язків як країни-донора в ЄС до кінця бюджетного 2019 року, ФРН доведеться доплачувати "тризначні мільйоні суми", щоб перекрити діру в бюджеті Євросоюзу.

Водночас Еттінґер не виключає, що британські парламентарі таки зможуть порозумітися та схвалити більшістю голосів угоду, що регламентує Brexit та подальші економічні відносини з ЄС. Хоч за останні місяці у Великобританії дещо зросла ймовірність збереження її членства в ЄС, але Еттінґер виходить з того, що Лондон таки залишить ЄС у березні 2019 року.

Нагадаємо, Великобританія має вийти зі складу ЄС 29 березня 2019 року. Заплановане на 11 грудня цього року голосування в Палаті громад щодо угоди про Brexit відтермінували на січень 2019 року. Тим часом Європейська Комісія вже розробила план дій на випадок виходу Великобританії без угоди зі складу ЄС.