 Євродепутатка з Нідерландів: Обмінявши Цемаха, Україна не дотрималася обіцянки | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.09.2019

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Європа

Євродепутатка з Нідерландів: Обмінявши Цемаха, Україна не дотрималася обіцянки

Євродепутатка з Нідерландів Каті Пірі вважає, що Україна заплатила надто високу політичну ціну за обмін полоненими. Через передачу Цемаха, влада України матиме "серйозні розмови" з Нідерландами.

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7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими у форматі 35 на 35. В Україну повернулися 24 моряки, захоплені біля Керченської протоки в листопаді 2018 року та 11 інших українських громадян, які перебували в російському полоні, зокрема режисер Олег Сенцов. Серед 35 людей, переданих Росії, був Володимир Цемах, важливий свідок у справі збиття MH17. Його включили до обміну, попри лист 40 євродепутатів до президента України Володимира Зеленського з проханням не видавати Росії Цемаха. Нідерландська євродепутатка Каті Пірі є одним з авторів цього листа.

Deutsche Welle: Пані Пірі, після цього обміну багато європейських політиків говорили про нову надію на вирішення конфлікту. Росія відпустила, однак, лише тих людей, яких вона вже давно мала би відпустити. Як Ви вважаєте, було це шантажем України Росією чи Ви також поділяєте нову надію?

Каті Пірі

Каті Пірі (фото з архіву)

Каті Пірі: Звісно, ми всі хочемо, аби кровопролиття припинилося. Тож, все, що може наблизити мир для українців, дуже важливе. Але ми бачимо, що серед в'язнів, яких обміняли, українці - це політичні в'язні. А серед росіян є ті, хто справді робив щось хибне та незаконне на території України. Тож не можна казати, що одна група в'язнів така сама, як інша.

Кожне людське життя є однаково цінним. Але якщо ми говоримо про політичну ціну, чи вважаєте Ви цей обмін рівноцінним?

Ні. Я - нідерландська євродепутатка. Бачити, що ключова особа для Москви, яку передали Росії під час цього обміну полоненими, була громадянином України, який є не лише свідком, але й важливим підозрюваним у збитті MH17, це, якщо чесно, дуже болісний результат, особливо для Нідерландів та для всіх (родичів. - Ред.) жертв MH17.

Іноді Цемаха називають свідком, іноді - підозрюваним. Ви знаєте напевно, що він має статус підозрюваного?

Спершу Міжнародна слідча група сприймала його як свідка. А нідерландський прокурор написав у листі, що, виходячи з нової інформації, яка з'явилася цього літа, тепер його розглядають як одного з підозрюваних.

Чи вважаєте Ви, що Україна заплатила надто високу ціну за цей обмін?

Абсолютно! З міжнародної точки зору, Україна також має зобов'язання забезпечити співпрацю усіма можливими способами для того, аби знайти відповідальних за збиття MH17. Передавши Росії одного з підозрюваних, Україна не дотрималася цієї обіцянки.

Я розумію, наскільки обмін полоненими був важливим для людей в Україні. Я це розумію, адже саме в цьому парламенті ми дали Олегу Сенцову премію Сахарова. Проте ця ціна була надзвичайно високою, особливо для тих людей, які хочуть знайти справедливість щодо збитого літака.

Чи погіршить передача Володимира Цемаха Росії відносини ЄС-Україна? Адже Нідерланди - член Євросоюзу.

Буду дуже чесною. З одного боку, всі хочуть, аби цей конфлікт вирішили. І ми всі розуміємо, що український народ хоче повернення українських політв'язнів. Це має цілковиту підтримку як Європейського Союзу, так і мене особисто. З іншого боку, не можна обмінювати одне на інше. Не можна ставити жертв MH17 на другорядне місце. А саме це сталося під час обміну полоненими.

Але чи можете Ви сказати, що відносини між ЄС і Україною погіршаться?

Я думаю, що з приводу цього у нас будуть серйозні розмови з керівництвом України. Я впевнена, вони вже відбуваються.

Є думка, що після передачі Цемаха Росії санкції, запроваджені Євросоюзом проти Росії, можуть послабити чи скасувати. Чи є така вірогідність?

Ми знаємо, що в ЄС є країни, які хотіли би скасування санкцій щодо Росії. Але давайте дивитися на обмін позитивно. До певної міри видається, що керівництво Росії готове почати говорити про те, як вирішити цей конфлікт. Цемаха не треба було видавати Москві. Але якщо залишити це в стороні, то шлях попереду ще дуже довгий. Цей конфлікт складний, з дуже багатьма жертвами. Дуже багато людей загинули, зокрема громадяни України, які воювали в ньому. Це буде непросто врегулювати. І я поки що не побачила позитивних сигналів з Москви, аби скасовувати санкції.

Ви є авторкою листа президенту України Зеленському. Чи отримали Ви відповідь або реакцію на нього від української сторони?

Листа - ні. Але реакція, до певної міри, надійшла, наступного дня після того, як ми його надіслали. Я маю на увазі, що Цемах, на наш превеликий жаль, виявився учасником обміну полоненими.

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Українська сторона заявила, що Цемаха допитали. Чи нідерландська сторона брала в цьому участь?

Я лише знаю те, що повідомляли у нідерландських ЗМІ. Як ви розумієте, це юридичний процес, тож ми намагаємося не політизувати роботу цієї важливої слідчої групи. У нідерландських газетах писали, що двічі була нагода для слідчих допитати Цемаха. Але ми також знаємо, що минулого тижня нідерландська прокуратура попросила зробити його доступним для допитів також у майбутньому. Тепер це більше неможливо. Я думаю, що цим обміном полоненими Москва насправді визнає свою провину в збитті MH17, роблячи такий великий наголос на обміні за участю Цемаха.

Зараз Цемах у Росії. Що робитиме уряд Нідерландів з цього приводу?

Як ми знаємо, Росія не лише не співпрацює зі слідством, вона ще й заперечує будь-яку причетність до цього. Хоча ми маємо багато фактів - наданих не політиками, а прокуратурою, які демонструють, що Росія була значною мірою причетною до збиття MH17. З чотирьох ключових підозрюваних, троє мають російське громадянство і лише один - українське громадянство. Ясна річ, ми можемо попросити Росію надати Цемаха для допиту. Але ми не наївні. Москва би так не наголошувала на тому, аби його доставили до Росії, якби вони хотіли, аби він був доступним для допитів Міжнародною слідчою групою. Тож я боюся, що щонайменше Цемаха ніколи не буде в суді як свідка.

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    Автор: Данило Білик


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