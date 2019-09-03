Євродепутати закликали Зеленського не обмінювати Цемаха
Українській стороні не варто включати в список обміну полоненими підозрюваного в збитті пасажирського лайнера MH17 Володимира Цемаха з огляду на цінність його свідчень для слідства, вважають євродепутати.
Катастрофа MH17 забрала життя 298 людей (фото з архіву)
Сорок членів Європейського парламенту (ЄП) звернулися з листом до президента України Володимира Зеленського, в якому закликали його не обмінювати утримуваного в Україні Володимира Цемаха на українських полонених у РФ. Текст письмового звернення євродепутатів до Зеленського оприлюднений у середу, 4 вересня, на сайті депутатки з Нідерландів Каті Пірі.
Так само в листі названо "дивною" вимогу Росії внести громадянина України Цемаха в списки для обміну полоненими. Автори листа припускають, що такі дії російського уряду вказують на бажання не допустити того, щоб Цемах постав перед судом.
Як повідомлялося, днями стало відомо, що з Цемахом хочуть поговорити слідчі з Нідерландів, які розслідують скоєне п'ять років тому на Донбасі збиття пасажирського лайнера Boeing MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines.
Тим часом 3 вересня українські ЗМІ, посилаючись на адвоката Цемаха, повідомили, що останньому подовжили арешт. А в липні цього року Служба безпеки України (СБУ) засекретила кримінальне провадження щодо нього.
Нагадаємо, що міжнародна слідча група прагне притягнути до кримінальної відповідальності осіб, підозрюваних у збитті літака Boeing рейсу MH17 влітку 2014 року в небі над Донбасом. Досі група слідчих звинуватила в причетності до цього злочину чотирьох осіб, з яких троє росіян і один українець, однак Цемах не входить до цього переліку.
Судовий розгляд справи чотирьох підозрюваних має розпочатися наступного року в березні в Нідерландах.
Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17
MH17 був збитий російським "Буком"
Розслідування показало, що Boeing був збитий ракетою серії 9М38, яка застосовується у зенітно-ракетному комплексі "Бук". Установка була доправлена з Росії і запущена з території, яку на той час контролювали сепаратисти. Фрагменти ракети серії "Бук" були виявлені як під час розтину тіл членів екіпажу, так і в одному з віконних отворів кабіни літака.
Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17
Маршрут "Бука"
Міжнародній слідчій групі вдалося встановити більшу частину маршруту, яким ЗРК "Бук" прямував на територію України, а також маршрут його руху в зворотньому напрямку. За версією слідства, комплекс переміщався з території Росії на територію Сходу України і пізніше був вивезений назад до РФ на білому тягачі марки Volvo.
Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17
Місце запуску ракети
Кінцевим пунктом призначення ЗРК "Бук" стали поля неподалік від селища Первомайське. Цю інформацію підтверджують свідчення численних свідків, які бачили стовпи диму, установку "Бук" у районі селища, а також саму ракету після її запуску. Після запуску ракети "Бук" покинув це місце своїм ходом. Через деякий час його знову завантажили на тягач і відвезли до російського кордону.
Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17
Альтернативні версії
Слідство виключило версії про позаштатну ситуацію та теракт на борту. Версія про те, що авіалайнер був збитий у повітрі військовим літаком, також була визнана неспроможною. На основі радіолокаційних даних встановлено, що на момент катастрофи повітряних суден, здатних збити рейс МН17, поблизу не перебувало.
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Винні особи
На даний момент Міжнародна слідча група встановила особи близько ста людей, причетних до катастрофи. Двоє з підозрюваних згадуються на сайті нідерландської поліції як "фігурант 1, псевдонім: Оріон (позивний), ім'я: Андрій Іванович" та "фігурант 2, псевдонім: Дельфін (позивний), ім'я: Микола Федорович". Їхні прізвища слідству поки не відомі.
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Слідство шукає свідків
На сайті оприлюднені фрагменти записів телефонних розмов Дельфіна та Ореона. "Ну чьо, колону підтверджує, яку йде, Москва? Я говорю, підтвердження колони, яка йде в бік аеропорту... Москва підтверджує... бачать вони її? Це колона ци-и-и-их... укропів?" - запитує один з фігурантів. Слідство звертається з проханням про допомогу до всіх, хто володіє інформацією про цих людей.
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Розслідування Bellingcat
Висновки Міжнародної слідчої групи фактично збігаються з результатами розслідування групи Bellingcat - експертно-журналістської організації, яка проводить незалежні розслідування за інформацією з відкритих джерел. 15 липня Bellingcat оприлюднила доповідь, у якій також стверджується, що причиною загибелі "Боїнга" стала ракета з установки "Бук", доправлена на територію України з Росії.
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Російська версія
У жовтні 2015 року виробник комплексу "Бук" - російський концерн "Алмаз-Антей" - оприлюднив висновки власного розслідування катастрофи. За версією концерну, Boeing був збитий із району поблизу сіл Зарощенське і Велика Шишівка, підконтрольних на той момент збройним силам України. Експерти Bellingcat, своєю чергою, стверджують, що у вказаних точках не було українських установок "Бук".