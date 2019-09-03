Євродепутати закликали Зеленського не обмінювати Цемаха

Сорок членів Європейського парламенту (ЄП) звернулися з листом до президента України Володимира Зеленського, в якому закликали його не обмінювати утримуваного в Україні Володимира Цемаха на українських полонених у РФ. Текст письмового звернення євродепутатів до Зеленського оприлюднений у середу, 4 вересня, на сайті депутатки з Нідерландів Каті Пірі.

Автори та підписанти листа наголошують на тому, що Цемах - "ключовий підозрюваний" у кримінальному розслідуванні збиття MH17. Тож його свідчення були б "надзвичайно важливими" для ефективного розслідування, котре проводить Спільна слідча група.

Так само в листі названо "дивною" вимогу Росії внести громадянина України Цемаха в списки для обміну полоненими. Автори листа припускають, що такі дії російського уряду вказують на бажання не допустити того, щоб Цемах постав перед судом.

Як повідомлялося, днями стало відомо, що з Цемахом хочуть поговорити слідчі з Нідерландів, які розслідують скоєне п'ять років тому на Донбасі збиття пасажирського лайнера Boeing MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines.

Тим часом 3 вересня українські ЗМІ, посилаючись на адвоката Цемаха, повідомили, що останньому подовжили арешт. А в липні цього року Служба безпеки України (СБУ) засекретила кримінальне провадження щодо нього.

Нагадаємо, що міжнародна слідча група прагне притягнути до кримінальної відповідальності осіб, підозрюваних у збитті літака Boeing рейсу MH17 влітку 2014 року в небі над Донбасом. Досі група слідчих звинуватила в причетності до цього злочину чотирьох осіб, з яких троє росіян і один українець, однак Цемах не входить до цього переліку.

Судовий розгляд справи чотирьох підозрюваних має розпочатися наступного року в березні в Нідерландах.