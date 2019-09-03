 Євродепутати закликали Зеленського не обмінювати Цемаха | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2019

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Новини

Євродепутати закликали Зеленського не обмінювати Цемаха

Українській стороні не варто включати в список обміну полоненими підозрюваного в збитті пасажирського лайнера MH17 Володимира Цемаха з огляду на цінність його свідчень для слідства, вважають євродепутати.

Катастрофа MH17

Катастрофа MH17 забрала життя 298 людей (фото з архіву)

Сорок членів Європейського парламенту (ЄП) звернулися з листом до президента України Володимира Зеленського, в якому закликали його не обмінювати утримуваного в Україні Володимира Цемаха на українських полонених у РФ. Текст письмового звернення євродепутатів до Зеленського оприлюднений у середу, 4 вересня, на сайті депутатки з Нідерландів Каті Пірі.

Автори та підписанти листа наголошують на тому, що Цемах - "ключовий підозрюваний" у кримінальному розслідуванні збиття MH17. Тож його свідчення були б "надзвичайно важливими" для ефективного розслідування, котре проводить Спільна слідча група.

Так само в листі названо "дивною" вимогу Росії внести громадянина України Цемаха в списки для обміну полоненими. Автори листа припускають, що такі дії російського уряду вказують на бажання не допустити того, щоб Цемах постав перед судом.

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Утримуваний під вартою в Україні кандидат на обмін полоненими Володимир Цемах зацікавив нідерландських слідчих, які розслідують збиття MH17 на Донбасі. (03.09.2019)

Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що затриманий спецслужбами бойовик "ДНР" Володимир Цемах має дані щодо причетності РФ до катастрофи MH17. (17.07.2019)

Як повідомлялося, днями стало відомо, що з Цемахом хочуть поговорити слідчі з Нідерландів, які розслідують скоєне п'ять років тому на Донбасі збиття пасажирського лайнера Boeing MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines.

Тим часом 3 вересня українські ЗМІ, посилаючись на адвоката Цемаха, повідомили, що останньому подовжили арешт. А в липні цього року Служба безпеки України (СБУ) засекретила кримінальне провадження щодо нього.

Нагадаємо, що міжнародна слідча група прагне притягнути до кримінальної відповідальності осіб, підозрюваних у збитті літака Boeing рейсу MH17 влітку 2014 року в небі над Донбасом. Досі група слідчих звинуватила в причетності до цього злочину чотирьох осіб, з яких троє росіян і один українець, однак Цемах не входить до цього переліку.

Судовий розгляд справи чотирьох підозрюваних має розпочатися наступного року в березні в Нідерландах.

  • MH17 був збитий російським Буком

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    MH17 був збитий російським "Буком"

    Розслідування показало, що Boeing був збитий ракетою серії 9М38, яка застосовується у зенітно-ракетному комплексі "Бук". Установка була доправлена з Росії і запущена з території, яку на той час контролювали сепаратисти. Фрагменти ракети серії "Бук" були виявлені як під час розтину тіл членів екіпажу, так і в одному з віконних отворів кабіни літака.

  • Маршрут Бука

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Маршрут "Бука"

    Міжнародній слідчій групі вдалося встановити більшу частину маршруту, яким ЗРК "Бук" прямував на територію України, а також маршрут його руху в зворотньому напрямку. За версією слідства, комплекс переміщався з території Росії на територію Сходу України і пізніше був вивезений назад до РФ на білому тягачі марки Volvo.

  • Місце запуску ракети

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Місце запуску ракети

    Кінцевим пунктом призначення ЗРК "Бук" стали поля неподалік від селища Первомайське. Цю інформацію підтверджують свідчення численних свідків, які бачили стовпи диму, установку "Бук" у районі селища, а також саму ракету після її запуску. Після запуску ракети "Бук" покинув це місце своїм ходом. Через деякий час його знову завантажили на тягач і відвезли до російського кордону.

  • Альтернативні версії

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Альтернативні версії

    Слідство виключило версії про позаштатну ситуацію та теракт на борту. Версія про те, що авіалайнер був збитий у повітрі військовим літаком, також була визнана неспроможною. На основі радіолокаційних даних встановлено, що на момент катастрофи повітряних суден, здатних збити рейс МН17, поблизу не перебувало.

  • Винні особи

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Винні особи

    На даний момент Міжнародна слідча група встановила особи близько ста людей, причетних до катастрофи. Двоє з підозрюваних згадуються на сайті нідерландської поліції як "фігурант 1, псевдонім: Оріон (позивний), ім'я: Андрій Іванович" та "фігурант 2, псевдонім: Дельфін (позивний), ім'я: Микола Федорович". Їхні прізвища слідству поки не відомі.

  • Слідство шукає свідків

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Слідство шукає свідків

    На сайті оприлюднені фрагменти записів телефонних розмов Дельфіна та Ореона. "Ну чьо, колону підтверджує, яку йде, Москва? Я говорю, підтвердження колони, яка йде в бік аеропорту... Москва підтверджує... бачать вони її? Це колона ци-и-и-их... укропів?" - запитує один з фігурантів. Слідство звертається з проханням про допомогу до всіх, хто володіє інформацією про цих людей.

  • Розслідування Bellingcat

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Розслідування Bellingcat

    Висновки Міжнародної слідчої групи фактично збігаються з результатами розслідування групи Bellingcat - експертно-журналістської організації, яка проводить незалежні розслідування за інформацією з відкритих джерел. 15 липня Bellingcat оприлюднила доповідь, у якій також стверджується, що причиною загибелі "Боїнга" стала ракета з установки "Бук", доправлена на територію України з Росії.

  • Російська версія

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Російська версія

    У жовтні 2015 року виробник комплексу "Бук" - російський концерн "Алмаз-Антей" - оприлюднив висновки власного розслідування катастрофи. За версією концерну, Boeing був збитий із району поблизу сіл Зарощенське і Велика Шишівка, підконтрольних на той момент збройним силам України. Експерти Bellingcat, своєю чергою, стверджують, що у вказаних точках не було українських установок "Бук".

    Автор: Наталія Мехед


DW.COM

Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

Проміжний звіт Міжнародної слідчої комісії, яка розслідує причини катастрофи рейсу MH17, пролив нове світло на причини трагедії. Що до цього часу вдалося дізнатися? (10.10.2016)  

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Утримуваний під вартою в Україні кандидат на обмін полоненими Володимир Цемах зацікавив нідерландських слідчих, які розслідують збиття MH17 на Донбасі.

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