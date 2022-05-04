Євробонди - облігації, випущені в іноземній для емітента валюті. Вони розміщуються серед зарубіжних інвесторів, для яких дана валюта також, як правило, є іноземною.

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