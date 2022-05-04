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Євробонди

Євробонди - облігації, випущені в іноземній для емітента валюті. Вони розміщуються серед зарубіжних інвесторів, для яких дана валюта також, як правило, є іноземною.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Євробонди". Інша назва євробондів – єврооблігації. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Росія змогла уникнути дефолту за євробондами

Росія змогла уникнути дефолту за євробондами 04.05.2022

Незадовго до терміну погашення євробондів Росія здійснила виплати за ними. Таким чином, Москві вдалося уникнути дефолту за зовнішнім боргом.
Україна скасувала продаж єврооблігацій після відставки Смолія

Україна скасувала продаж єврооблігацій після відставки Смолія 02.07.2020

Міністерство фінансів України заявило про скасування угоди про випуск нових єврооблігацій. Це рішення ухвалене після подання головою НБУ Яковом Смолієм прохання про відставку.
Україна випустить 10-річні єврооблігації

Україна випустить 10-річні єврооблігації 22.01.2020

Мінфін оголосив про випуск десятирічних облігацій у євро. ЗМІ повідомляють про плани розміщення цінних паперів на один мільярд євро.
Повторний розгляд справи про борг Януковича: несподівана перемога Києва

Повторний розгляд справи про "борг Януковича": несподівана перемога Києва 14.09.2018

Високий суд Лондона повторно розгляне позов Росії про стягнення з України трьох мільярдів доларів "боргу Януковича", вирішив Апеляційний суд Англії. Експерти розповіли DW, що означає це рішення.

Борг Януковича: Україна виграла апеляцію у спорі з РФ у суді Англії

"Борг Януковича": Україна виграла апеляцію у спорі з РФ у суді Англії 14.09.2018

Апеляційний суд Англії повернув справу щодо "боргу Януковича" на новий розгляд до Високого суду Лондона. Тепер справу про стягнення боргу у 3 мільярди доларів на користь РФ слухатимуть у рамках повноцінної процедури.

Суд Англії відклав рішення у справі щодо боргу Януковича

Суд Англії відклав рішення у справі щодо "боргу Януковича" 26.01.2018

Апеляційний суд Англії відклав винесення рішення щодо так званого "боргу Януковича" перед Росією на три мільярди доларів. Про це повідомили в мінфіні України.

Євро рекордно зміцнюється на тлі очікувань зміни політики ЄЦБ

Євро рекордно зміцнюється на тлі очікувань зміни політики ЄЦБ 12.01.2018

Інвестори скуповують євро в очікуванні підвищення облікової ставки. Надії на стабільний уряд у ФРН додають драйверів для зростання курсу.
Мінфін заявив про надходження 1,3 мільярда доларів США від розміщення євробондів

Мінфін заявив про надходження 1,3 мільярда доларів США від розміщення євробондів 26.09.2017

Україна отримала 1,32 мільярда доларів США від розміщення єврооблігацій, повідомили в міністерстві фінансів. Кошти підуть на фінансування загального фонду державного бюджету.
Україна розмістила євробонди вперше з часів Євромайдану

Україна розмістила євробонди вперше з часів Євромайдану 18.09.2017

Україна розмістила єврооблігації на 3 мільярди доларів. Частину цієї суми передбачено на оплату викуплених бондів з погашенням у 2019-2020 роках.
Борг Януковича: РФ хоче 325 мільйонів доларів від Києва в обмін на відстрочку

"Борг Януковича": РФ хоче 325 мільйонів доларів від Києва в обмін на відстрочку 26.05.2017

За логікою російської сторони, гроші перебуватимуть у суді або у довіреного керуючого, поки юридична суперечка не буде вирішена. Київ виступив проти такої вимоги.

Відставка Ренці не налякала міжнародних інвесторів

Відставка Ренці не налякала міжнародних інвесторів 05.12.2016

Ринки та експерти на диво спокійно відреагували на результати італійскього референдуму. Євро навіть зміцнився.

Україна планує залучити 9 мільярдів доларів в 2017 році

Україна планує залучити 9 мільярдів доларів в 2017 році 26.10.2016

За словами міністра фінансів України Олександра Данилюка, Україна може вперше за три роки самостійно випустити євробонди, щоб інвестори звикали до присутності України на ринку.
Кредитна суперечка: Свою трьошку росіяни не отримають

Кредитна суперечка: "Свою "трьошку" росіяни не отримають" 30.10.2015

Київ не збирається віддавати Росії тримільярдний борг екс-президента Януковича. Намагання Росії оскаржити цей демарш в судах забере роки і не гарантує жодних успіхів, вважають експерти.

Чи переможе Україна у борговій суперечці з РФ? 28.10.2015

Москва має погодитися із українськими умовами реструктуризації до 29 жовтня. Позицію Києва підтримує МВФ.

Боргова суперечка між Україною та РФ: ультиматум Києва - DW Новини (28.10.2015) 28.10.2015

Велика приватизація в Україні відкладається. Сполучені Штати змінюють стратегію у Сирії: Іран долучається до переговорів.
Яценюк: Три чверті кредиторів України погодилися на реструктуризацію боргу

Яценюк: Три чверті кредиторів України погодилися на реструктуризацію боргу 15.10.2015

За словами прем'єра Арсенія Яценюка, 75 відсотків кредиторів погодилися реструктуризувати та частково списати українські борги. Питання боргу перед Росією залишається невирішеним.
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