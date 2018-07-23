Янукович подав позов проти Луценка щодо захисту честі і гідності

Колишній президент України Віктор Янукович, якого звинувачують у державній зраді, подав позов проти генерального прокурора України Юрія Луценка. Позов зареєстрований у Печерському районному суді Києва. Згідно з даними реєстру, Янукович подав позов "про захист честі, гідності і ділової репутації". Засідання в цій справі призначено на 13 вересня.
Речниця генпрокурора Лариса Сарган пов'язує позов Януковича з тим, що у понеділок, 30 липня, в Оболонському районному суді Києва розпочнуться судові дебати у справі про держзраду колишнього президента. "Активізація" втікача та його адвокатів зрозуміла", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.
Януковичу інкримінують статті Кримінального кодексу щодо пособництва у веденні агресивної війни та пособництва в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Януковича судять заочно в зв'язку з тим, що він ховається від правосуддя на території Росії. В разі визнання провини Януковичу загрожує тюремне ув'язнення на термін від семи до п'ятнадцяти років.
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Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича
"Хонка" все ще Януковича
Резиденція Віктора Януковича "Межигір’я" - своєрідний символ новітньої української корупції. У серпні 2017 року були визнані недійсними договори, за якими "Межигір’я" ще у 2007 вивели з держвласності, а відтак оформили на ТзОВ "Танталіт". У листопаді 137 га під резиденцією повернули у держвласність. Однак самі будівлі можна повернути лише через конфіскацію після вироку у справі Януковича.
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Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича
Самооборона Майдану господарює у "Межигір’ї"
З 2014 року після втечі Януковича "Межигір’я" під свій контроль взяли представники Самооборони Майдану, аби залишене не знищили мародери. Пізніше самооборонівці зареєстрували громадську організацію "Національний парк України Межигір’я" і увесь цей час за допомогою Нацгвардії доглядають за резиденцією. Нещодавно вони почали реставрацію дерев’яного фасаду "Хонки".
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Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича
Все за благодійні внески
Гроші на утримання "Межигір’я" колишні самооборонівці отримують з благодійних внесків, за які продають квитки для входу в резиденцію. Квиток коштує від 40 до 120 гривень. Найпопулярніша екскурсія "Хонкою" - 200 гривень. Хто не зміг потрапити всередину, розглядає розкіш через вікна.
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Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича
Народний парк
Щодня у будні "Межигір’я" відвідує від 350 до 600 людей. У вихідні - 2-3 тисячі. Тут грають весілля, знімають кіно, проводять фестивалі та змагання. Комендант "Межигір’я" Денис Тарахкотелик вважає, що це місце стало народним.
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Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича
Усе на місці
Високотехнологічна лабораторія, яка досліджувала їжу Януковича, парк його ретроавтомобілів, теплиці, комплекс відпочинку, поле для гольфу, зоопарк рідкісних тварин, зокрема, олені та славнозвісні страуси - усе залишилося на своїх місцях. Ці об’єкти полюбляють відвідувачі.
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Чим живе Межигір'я через 4 роки після втечі Януковича
Прихисток для переселенців
Господарство доглядають 70 сімей-переселенців з Криму та Донбасу, які живуть тут після анексії півострова та початку війни на Сході. Зокрема, у штучних озерах Януковича вони розводять рибу, яку виловлюють і годують нужденних. Влітку тут організовують табір для дітей учасників АТО.
Автор: Лілія Ржеутська