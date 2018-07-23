Янукович подав позов проти Луценка щодо захисту честі і гідності

Колишній президент України Віктор Янукович, якого звинувачують у державній зраді, подав позов проти генерального прокурора України Юрія Луценка. Позов зареєстрований у Печерському районному суді Києва. Згідно з даними реєстру, Янукович подав позов "про захист честі, гідності і ділової репутації". Засідання в цій справі призначено на 13 вересня.

Речниця генпрокурора Лариса Сарган пов'язує позов Януковича з тим, що у понеділок, 30 липня, в Оболонському районному суді Києва розпочнуться судові дебати у справі про держзраду колишнього президента. "Активізація" втікача та його адвокатів зрозуміла", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Януковичу інкримінують статті Кримінального кодексу щодо пособництва у веденні агресивної війни та пособництва в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Януковича судять заочно в зв'язку з тим, що він ховається від правосуддя на території Росії. В разі визнання провини Януковичу загрожує тюремне ув'язнення на термін від семи до п'ятнадцяти років.

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