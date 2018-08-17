 Як і чому п′яні за кермом уникають покарання в Україні | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 24.08.2018

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Україна

Як і чому п'яні за кермом уникають покарання в Україні

Позитивний результат перевірки на алкоголь для водіїв - не обов'язково є доказом у суді. Українським водіям, яких упіймали за кермом напідпитку, завдяки лазівкам у нормативно-правових актах вдається уникнути покарання.

VW Golf Unfall Wand (picture alliance/dpa/W.Kuenstle)

Згідно з розслідуванням журналістів проекту "Наші гроші", цьогоріч у березні племінник головного військового прокурора Анатолія Матіоса Андрій врізався в огородження київського швидкісного трамваю. Патрульна поліція, яка прибула на місце події, зафіксувала у водія 0,34 проміле алкоголю (при допустимій межі - 0,2 проміле). А місяцем раніше, у лютому, патрульні зупинили товариша генпрокурора Юрія Луценка Ярослава Максимця. У нього алкотестер виявив 0,39 проміле алкголою в крові. Але в обох випадках два різних судді винесли однакове рішення - показники алкотестера "Драгер 6820" не можна вважати допустимим доказом.

А "Драгер" у вас не той

Справа в тому, що обидва судді посилаються на наказ МВС від 1 березня 2010 року, в якому є затверджений перелік техзасобів для проведення перевірки водіїв на алкогольне сп'яніння. В цьому переліку є лише п'ять алкотестерів, але немає "Драгера 6820". Звідси і аргументація суддів - якщо алкотестера немає у переліку затверджених спецзасобів, значить його результати не можна вважати доказом.

Примітним є те, що, згідно з розслідуванням "Наших грошей", та ж сама суддя, що ухвалила рішення у справі Андрія Матіоса, вже через кілька місяців в іншій справі вказала показники того ж самого "Драгера 6820" серед доказів винуватості водія.

У патрульній поліції визнають, що судді часто на свій розсуд вирішують, залучати до доказової бази показники цього алкотестера чи ні. Останнє, запевняють, відбувається лише в малій кількості справ і лише в окремих областях. Щоправда, у поліції не уточнюють ані області, ані відсоток. "У нас купа протоколів, які судді визнають, і приймають відповідне рішення, - говорить директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко. - Суд на свій розсуд може робити так, а може і інакше".

Ми не ДАІ, ДАІ- не ми

Виникає справедливе питання, чому ані МВС, ані патрульна поліція не прибирають цю лазівку для подвійного тлумачення справ суддями. На це в патрульній поліції відповідають, що наказ про спецзасоби 2010 року стосувався ДАІ, і він не має жодного відношення до нової патрульної поліції.

"ДАІ вже не існує, і патрульна поліція не є правонаступником ДАІ. А щодо нас, то немає наказу, який би обмежував поліцію у використанні якихось технічних приладів, які дозволені для використання в Україні, - пояснює Олексій Білошицький, перший заступник керівника департаменту патрульної поліції Нацполіції України. - Немає такого наказу або переліку, він просто не потрібний. Це зайве питання регулювання. Давайте ще внесемо у перелік лінійку, рулет тощо. Розумієте, це абсурд".

Це підтверджує і юрист Володимир Караваєв. На його думку, ніде в законах не йдеться, що до компетенції МВС входить затвердження якогось переліку спецзасобів. "Поліція може використовувати якісь засоби у тому разі, якщо вони сертифіковані і мають акти метрологічної перевірки в країні",- роз'яснює юрист.

Тобто створювати окремий список і додавати туди "Драгер 6820", щоб уникнути будь-яких подвійних трактувань судами, в патрульній поліції не вважають доречним. Натомість запевняють, що працюють нині над скасуванням сумнозвісного наказу МВС 2010 року. Щоправда, коли це відбудеться, невідомо.

"За часи незалежності МВС ухвалило досить багато нормативно-правових документів. Зараз триває реформа, і зрозуміло, що прибрати одним махом все одразу не можливо", - говорить Олексій Білошицький.

DW.COM

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30 днів і "товариський суд"

Найсумніше тут ще і те, як кажуть в патрульній поліції, що рішення судді не долучати до справи показники алкотестера неможливо оскаржити. Це не передбачено законом.

Втім, в МВС запевняють, що алкотестер - найменша лазівка, через які суди спускають на гальмах справи за водіння у нетверезому стані. "Ця шпаринка не для масового використання, - говорить директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко. - Масово використовують у нас інші шпаринки. Наприклад, якщо справа не розглядається протягом тридцяти днів, вона "згорає".

Окрім того, згідно із 130-ю статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення, суд може віддати справу на розсуд трудового колективу або не притягати порушника до відповідальності через малозначність діяння. Ці норми МВС також хоче прибрати з кодексу.

А поки що статистика водіння у нетверезому стані в Україні вражає. Торік патрульна поліція зафіксувала 114 тисяч водіїв напідпитку за кермом. З початку цього року - вже близько шістдесяти тисяч. Дві тисячі аварій цьогоріч на дорогах країни сталися через водіння у нетверезому стані.

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