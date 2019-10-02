Як у Києві розцінюють відставку Курта Волкера

Якщо відставка спецпредставника Держдепартаменту США щодо України Курта Волкера, про яку він оголосив 27 вересня, буде прийнята, це стане реальною втратою для Києва, вважає колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. "Ми були йому небайдужі - це дуже рідко трапляється в політиці", - написав Клімкін на своїй сторінці в Twitter.

Курт Волкер подав у відставку на тлі скандалу, що розгорівся навколо телефонної розмови президента США Дональда Трампа з його українським колегою Володимиром Зеленським. Це сталося після того, як у Конгресі США оголосили про намір допитати Волкера 3 жовтня у справі щодо можливого імпічменту Трампа. При цьому спецпрадставник уже підтвердив, що 3 жовтня прийде не допит.

Опитані DW експерти вважають, що відставка Волкера може істотно послабити увагу Вашингтона до проблем конфлікту на Донбасі, при цьому Україна втратить в Білому домі впливового лобіста своїх інтересів у сфері безпеки, а також додатковий канал комунікації з Москвою. Вони прогнозують, що знайти гідного наступника Волкера буде непросто, і висловлюють побоювання, що посаду спецпредставника США щодо України можуть взагалі скасувати.

У Волкера були тісні контакти з владою України

В адміністрації Барака Обами українське питання курувала заступниця Держсекретаря Вікторія Нуланд. Окрема посада спеціального представника Держдепа США з питань України булу створена з приходом до влади Дональда Трампа. Курт Волкер, який перейшов на роботу до Держдепу із ЦРУ, перебував на цій посаді з липня 2017 року, поєднуючи її з роботою в Інстітуті міжнародного лідерства Джона Маккейна при Університеті штату Арізона.

Як пише німецька FAZ, посилаючись, у свою чергу, на американську газету "Clarion Ledger", у 2017 році Україна найняла для просування своїх інтересів у Вашингтоні американську лобістську фірму BGR, у якій з 2011 року Курт Волкер обіймав посаду одного з директорів. Нині він належить до команди "міжнародних радників" цієї компанії. Проте, як пише FAZ, у BGR наголошують, що Курт Волкер не був серед лобістів фірми, котрі безпосередньо мали справу з українським напрямком, і діяльність фірми жодним чином не була пов'язана з роботою Волкера як спецспрадставника Держепу США щодо України.

Владислав Сурков

За родом своєї діяльності щодо України на посаді спецпредставника Держдепу США Курт Волкер був безпосередньо причетним до процесу врегулювання конфлікту на Донбасі. Політичний експерт Олександр Палій називає його компетентним дипломатом і вважає, що Волкер "знає про російсько-українську війну й процесах, котрі відбуваються навколо неї, більше, ніж більшість українських політиків, має робочі контакти з усіма, хто впливає на ситуацію".

За два роки Волкер зміг встановити тісні професійні контакти з представниками української влади і стати мостом між Києвом і Вашингтоном, посилюючи інтерес США до України в ті періоди, коли його не вистачало. Таку думку в інтерв'ю DW висловила член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма" Марина Ярошевич. Експертка зауважує, що Волкер намагався максимально використовувати свою посаду спецпредставника Держдепу США щодо України для налагодження додаткових каналів комунікації з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

"І хоча цей формат не приніс бажаних результатів, це сталося через позицію держави-агресора, а не через дії або бездіяльність спецпредставника США", - говорить Ярошевич. Вона висловила побоювання, що з відходом Волкера "меседжі США щодо Росії можуть стати трохи м'якше, що є небезпечним для майбутнього України і її здатності утримувати позиції міжнародних партнерів на своєму боці".

"Волкер називав речі своїми іменами"

Скептично ставиться до ролі Курта Волкера в мирному врегулюванні на Донбасі експерт фонду "Майдан закордонних справ" Олександр Хара. Віддаючи належне досвіду і професіоналізму американського дипломата, він зауважує, що навряд чи окрема особистість здатна вплинути на хід конфлікту на сході України. "Курт Волкер зробив багато, і Київ за це йому щиро вдячний, але його можливості були обмежені бажанням Путіна продовжувати політику збройній агресії стосовно України і наявністю у нього ресурсів для такої політики", - пояснює Хара.

Курт Волкер зустрічався з нинішнім міністром закордонних справ України Вадимом Пристайко, коли той був ще послом України в НАТО, 19 грудня 2018 року

Експерт вказує на те, що діяльність Волкера на посаді спецпредставника Держдепу США здебільшого була непублічною, але припускає, що певні елементи поліпшення ситуації, в тому числі й припинення вогню, пов'язані з діяльністю спецпредставника Держдепу США: "Складно сказати, чи були це безпосередньо його заслуги або реалізація спільних переговорних позицій європейців і американців, але, щонайменше, Волкер завжди давав чітку оцінку конфлікту, називав речі своїми іменами і озвучував шляхи, якими мають рухатися сторони".

Курт Волкер тримав в полі зору ситуацію в Чорноморсько-Азовському регіоні та завдяки його зусиллям США різко відреагували, коли після конфлікту в Керченській протоці Росія почала блокувати прохід суден в Азовське море, нагадує експерт Українського ради з міжнародних відносин Володимир Денисюк.

За його словами, саме Волкер "зміг переконати головнокомандувача ВМС США і президента Трампа направити до Одеси легендарний американський есмінець "Дональд Кук", на борту якого в лютому минулого року він провів зустріч з президентом Порошенком". Це стало переконливим застереженням Кремлю від подальших провокацій в Чорноморсько-Азовському регіоні, вважає Денисюк.

Чи буде новий спецпрадставник щодо України?

Після офіційного підтвердження відставки Волкера перспективи призначення його наступника будуть досить невизначені. "Швидше за все, це призначення може стати пакетним рішенням: воно станеться лише після затвердження кандидатур американського і українського послів в Києві і Вашингтоні, тому що зараз ці посади є вакантними. І після візиту президента Зеленського в США, який знаходиться поки що на стадії узгодження", - передбачає Денисюк.

Посада спеціального представника Державного департаменту США з питань України можуть взагалі скасувати, не виключає Марина Ярошевич, яка висловлює стурбованість з приводу ймовірних кандидатур його наступників: "Другий Волкер навряд чи з'явиться найближчим часом, якщо з'явиться взагалі".