Як українські "Руслани" та "Мрія" допомагають проти коронавірусу (відео)

Українські літаки АН-124 "Руслан" та АН-225 "Мрія" стали найбільш затребуваними під час пандемії COVID-19. Нині у закордонних відрядженнях перебувають майже 200 "антонівських" пілотів та техніків. Репортаж DW.
Багатьом країнам світу нині потрібні сотні тисяч тонн захисних масок, протиепідеміологічних костюмів, окулярів, дезінфекторів, апаратів ШВЛ тощо. Тож, нині українські "Руслани" та "Мрія" стали найбільш затребуваними у світі вантажними літаками. За словами гендиректора авіакомпанії "Авіалінії Антонова" Михайла Харченка, те, що нині перевозить "Руслан", могли б возити й інші літаки. Але обсяг вантажної кабіни АН-124 та АН-225 дозволяє одним рейсом привезти те, чого не можуть привезти 5-6 "Боїнгів". Дивіться у репортажі DW.
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