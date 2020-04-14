 Як українські ″Руслани″ та ″Мрія″ допомагають проти коронавірусу (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.04.2020

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Політика й суспільство

Як українські "Руслани" та "Мрія" допомагають проти коронавірусу (відео)

Українські літаки АН-124 "Руслан" та АН-225 "Мрія" стали найбільш затребуваними під час пандемії COVID-19. Нині у закордонних відрядженнях перебувають майже 200 "антонівських" пілотів та техніків. Репортаж DW.

Так злітає найбільший у світі транспортний літак АН-225 Мрія

Так злітає найбільший у світі транспортний літак АН-225 "Мрія"

Багатьом країнам світу нині потрібні сотні тисяч тонн захисних масок, протиепідеміологічних костюмів, окулярів, дезінфекторів, апаратів ШВЛ тощо. Тож, нині українські "Руслани" та "Мрія" стали найбільш затребуваними у світі вантажними літаками. За словами гендиректора авіакомпанії "Авіалінії Антонова" Михайла Харченка, те, що нині перевозить "Руслан", могли б возити й інші літаки. Але обсяг вантажної кабіни АН-124 та АН-225 дозволяє одним рейсом привезти те, чого не можуть привезти 5-6 "Боїнгів". Дивіться у репортажі DW.

 

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Протидія коронавірусу: "Мрія" й "Руслани" завалені замовленнями

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