Протидія коронавірусу: "Мрія" й "Руслани" завалені замовленнями

6 хвилин до вильоту. Перевірка двигунів. І найбільший транспортний літак світу Ан-225 "Мрія" здіймається в повітря зі злітної смуги аеропорту держпідприємства "Антонов" в Гостомелі. "Мрія" махнула крилами у небі. Так пілот відзначав перший політ в цьому році. Для авіакомпанії "Авіалінії Антонова" цей виліт 11 квітня доволі важливий. Літак рік не здійснював рейсів через роботи з модернізації. І свій перший рейс тепер уже модернізована "Мрія" виконує до Китаю, аби забрати гуманітарний вантаж для боротьби з пандемією коронавірусу. Цей вантаж потрібно доставити в ЄС.

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Ан-225 "Мрія" й досі залишається найбільшим транспортним літаком світу

Українські літаки проти кронавірусу

З Китаю "Мрія" має доправити до Варшави велику партію - майже 400 тонн захисних масок, костюмів, окулярів, дезінфекторів і апаратів штучного дихання. Після цього польоти по всьому світу будуть майже безперервними. 22 квітня "Мрія" після трьох рейсів з Китаю в інші країни доправить гуманітарний вантаж до України.

"Мрія", як повідомили DW в авіакомпанії "Авіалінії Антонова", зафрахтована натепер до середини травня. "Ми перевозимо одним рейсом стільки, скільки 5-6 "Боїнгів". Треба наразі швидко доправляти ці вантажі до країн, де спалах коронавірусу. Знаєте, як кажуть, дороге яєчко на Великдень. Так і наші літаки зараз потрібні", - наголошує у розмові з DW директор авіакомпанії "Авіалінії Антонова" Михайло Харченко.

В гуманітарних перевезеннях беруть участь ще і п'ять українських літаків Ан-124 "Руслан". Графік їхніх польотів також розписаний на місяць уперед. Тож "Мрія" стане шостим українським літаком , який допомагає країнам ЄС протидіяти пандемії. За інформацією держконцерну "Укроборонпром", куди входить ДП "Антонов", всі ці рейси комерційні, а частина їх здійснюється за програмою Strategic Airlift Interim Solution (SALIS).

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Це програма НАТО щодо виконання стратегічних вантажних авіаперевезень в інтересах країн Альянсу та ЄС. Деталі вантажу ДП "Антонов" не може розголошувати. Проте, директор авіакомпанії "Авіалінії Антонова" Михайло Харченко в інтерв'ю DW повідомив, що гуманітарні перевезення українські літаки здійснюють ледь не з початку березня і вже виконали рейси приблизно до 30 країн.

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Безпека пілотів

Українські "Руслани" та "Мрію" дуже чекають не лише в країнах ЄС, а й у США та на інших континентах. Генеральний директор держконцерну "Укроборонпром" Айварис Абромавичус заявив, що українських льотчиків він вважає "такими ж героями, як і лікарів, які у відділеннях інтенсивної терапії рятують людей". "Вони летять інколи в епіцентр пандемії і просто виконують свою роботу. Я їм дякую", - сказав Абромавичус.

Директор авіакомпанії "Авіалінії Антонова" Михайло Харченко (л.) й гендиректор "Укроборонпрому" Айварис Абромавичус

Наразі у закордонних відрядженнях перебувають майже 200 "антонівських" пілотів та техніків. Усі вони, як каже Харченко, мають працювати в аеропортах призначення лише в протиепідеміологічних костюмах і, по змозі, уникати будь-яких контактів. Авіакомпанія виконує національні правила карантину і коли екіпажі повертаються до України, їхні члени відправляються на обов'язкову обсервацію.